Ford'un lordu Koç: Devin tek kamyon üreticisi oldu

Kerim ÜLKER

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Ford, Brezilya’daki kamyon fabrikasında üretimi sona erdirme kararı aldı. Sao Bernardo kentinde 1967 yılında 312 dönüm arazi üzerine kurulan fabrika, 2 bin 700’den fazla çalışanla üretim yapıyordu. Ford, işte bu devasa tesisi kapatma kararı aldı. Bu kararla birlikte kamyon üretimi konusunda Ford, dünyadaki tek alternatifi olan Türkiye’ye yöneldi.

Ford Otosan’dan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada “Ford Otosan, ağır ticari araç faaliyetlerinin devamlılığını teminen Ford Motor Company ve Ford Global Technologies LLC ile "Ford Trucks İş Anlaşması" ve Ford Motor Company ile "Ford Trucks Marka Lisans Anlaşması" (ikisi birlikte, "Anlaşmalar") imzalamıştır.

İlgili Anlaşmalar, taraflar arasında imzalanan 2011 tarihli Global Cargo İş Birliği Anlaşması ve Global Cargo Ticari Marka Lisans Anlaşması'nın yerine geçmek üzere, Ford Motor Company Brazil Ltda.'nın Güney Amerika'daki Sao Bernardo do Compo ağır ticari araç fabrikasının kapanmasının ardından güncel iş koşullarını yansıtmak amacıyla imzalanmıştır.

Bu Anlaşmalar uyarınca Ford Otosan, halihazırda faaliyet gösterdiği pazarlar için 15 metrik tonu aşan Ford markalı ağır kamyonların münhasır üretim ve dağıtım haklarına sahip olmaya devam edecek olup, gelecekte değerlendirilebilecek kimi ilave pazarlar için de ilgili hakları edinmektedir. Ford Otosan ayrıca Ford'dan ürün geliştirme ve üretime yönelik fikri haklar ile Ford ticari markaları için lisans almaktadır” denildi.

Anlaşmalar 2038’e uzatıldı

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Söz konusu haklar ve lisansların karşılığı olarak Ford Otosan, Ford Motor Company'ye pazar ücreti, marka lisans ücreti ve fikri mülkiyet ücreti ödeyecektir. Türkiye pazarı için üretilen ürünler yalnızca fikri mülkiyet ücretine tabi olacaktır. Anlaşmalar 31.12.2038 tarihine kadar geçerli olacak şekilde imzalanmış olup, taraflardan herhangi birinin aksine kararı olmadığı takdirde ikişer yıllık sürelerle yenilenecektir.”

KAP’a yapılan bu açıklamada her ne kadar açık açık bu ifadeler yer almasa da edindiğim bilgilere göre Ford’un dünyada kamyon üretimi konusunda iki ülkede faaliyeti bulunuyor.

Bu ülkelerden biri olan Brezilya’daki tesis kapatılmış, bu üretim Türkiye’ye verilmişti. Yani bir anlamda Türkiye, yani Eskişehir’deki İnönü fabrikası Ford’un dünyadaki tek kamyon üretim tesisi konumuna geldi.Bir anlamda Ford'un kamyondaki Lord'u, Otosan'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç oldu.