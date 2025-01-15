Form Grup, 161 milyon dolar ciro ile yüzde 15 büyüdü

Hayati ARIGAN

2024 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Form Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, toplam cirolarının yüzde 17’sini ihracattan elde ettiklerini, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Avrupa gibi stratejik bölgelerde de güçlü iş ortaklıkları geliştirerek önemli bir ivme yakaladıklarını kaydetti.

2025’te dolar bazında yüzde 10 büyüme ile 177 milyon dolar ciro hedeflediklerini sözlerine ekleyen Korun, “Sürdürülebilirlik alanında ‘2030 yılına kadar karbon sıfır’ hedefiyle faaliyetlerini sürdüreceğiz. Üretim tesislerinde şu anda yıllık elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediyoruz. 2030’da kadar tüm firmalarımızda karbon nötr olmayı hedeflerken gelirimizin yüzde 2’sini Ar-Ge çalışmalarımıza ayırıyoruz” dedi.

2023’te klima rekoru kırıldı

Türkiye’nin gayrisafi milli hasılası oranında dünya klima pazarındaki yüzdesinin 1,5 olduğunu belirten Korun, “Türkiye’de klima cihazı hacminin 4-5 milyar dolar civarında. 2023’te ülkemizde 2 milyona yakın split klima satışı ile rekor kırıldı. 2024’de bu rakamın artması bekleniyor. Klima santrallerinde yüzde 40 ise büyüme var” diye konuştu.

İhracatta artış ciroda düşüş var

2024 Kasım sonu ihracat verilerine göre yüzde 9 artış olmasına rağmen ciroda yüzde 1 düşüş olduğunu belirten Korun, nedenini kurların sabit kalması ve iç maliyetlerin artışından kaynaklı olduğunu dile getirdi. Sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı hedeflerini hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Tunç Korun şunları söyledi; “Bu doğrultuda İzmir’deki fabrikamızda Ar-Ge merkezi olduk.

Ar-Ge bütçesiyle mevcut cihazlarımızı geliştirmeye ve ısı pompası, klima santrali gibi konularda yeni ürünler tasarlamaya odaklanıyoruz. Mevcut fabrikamızı daha efektif kullanabilmek için önemli yatırımlar yaptık. Sürdürülebilirlik ve çevre konusundaki hedeflerimiz doğrultusunda 2024 yılında ilk karbon ayak izi raporumuzu yayınladık. 2030 yılına kadar ise karbon emisyonumuzu nötrlemeyi hedefliyoruz.”

Tunç Korun 2025’te Mitsubishi Heavy Industry (MHI) markasıyla son tüketiciye ulaşan yenilikçi, teknolojik ve konforlu klima sistemlerine odaklanacaklarını belirtti. Korun: “Ayrıca Mitsubishi Heavy markası altında yeni nesil çevreci R32 gazlı VRF merkezi klima sistemlerini sene sonunda doğru piyasaya sunmayı planlıyoruz. MHI tarafında bulunan mevcut 238 servis noktasını, 2025’te 30 yeni eklemeyle genişletmeyi, 2027 yılında ise bulunmadığımız coğrafi bölgelerde açacağımız yeni servislerle bu sayıyı 350’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Mevcutta 105 olan bayi sayımızı ise 2025’te 125’e, 2027’de ise 150’ye yükseltmeyi planlıyoruz ”dedi.

2025 hedefi: Yerli üretim ve ihracat

Artan maliyetler, düşük kurlar ve yüksek faiz oranlarının yarattığı finansal baskılara karşı, yerli üretim ve ihracat odaklı bir yaklaşım benimsediklerinin altını çizen Korun, “Özellikle lisanslı üretimini gerçekleştirmekte olduğumuz Lennox paket klimalar, yine yerli ürettiğimiz Form markalı klima santrali, ısı pompası, fancoil, ısı geri kazanım cihazları ve Freva markalı soğutma kuleleri ile ihracat pazarlarımızı geliştirmeyi ve yeni iş ortaklıkları oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.