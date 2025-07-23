Forte ve MilSOFT, teknoloji odaklı güç birliğine gitti
Türk savunma sanayiinde stratejik öneme sahip bir birleşme gerçekleşti. Sektörde derin mühendislik yetkinlikleri ve güçlü referans projeleriyle öne çıkan iki önemli oyuncu, Forte Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile MilSOFT Yazılım Teknolojileri, güçlerini birleştirme kararı aldı.
Bu iş birliği, yalnızca iki firmanın birleşmesi olmanın ötesinde, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde millileşme hamlesine ivme kazandıracak bir dönüm noktası olma özelliği taşıyor.
Yerli çözümler daha güçlü sunulacak
IDEF 2025 Fuarı kapsamında duyurulan bu stratejik adım, savunma sanayiine yönelik entegre çözümler üretme kabiliyetini genişletirken, Türkiye’nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücüne de doğrudan katkı sunmayı hedefliyor.
Yeni oluşum, donanım, yazılım ve sistem entegrasyonunda uçtan uca çözümler sunabilen sürdürülebilir, çevik ve rekabetçi bir yapı ortaya koymayı amaçlıyor. Forte’nin kritik altyapı sistemleri, veri merkezleri, siber güvenlik ve entegrasyon projelerindeki başarısı, MilSOFT’un ise komuta-kontrol yazılımları, taktik veri link sistemleri, simülasyon teknolojileri ve gömülü yazılım alanındaki yüksek uzmanlığı ile bir araya geliyor.
Bu sinerji, hem savunma hem de güvenlik sektörlerinde dışa bağımlılığı azaltacak, yerli ve milli çözümlerin kapsamını derinleştirecek yüksek katma değerli projelerin hayata geçmesini mümkün kılacak. Birleşmeyle birlikte oluşan Ar-Ge ekosistemi, yapay zekâ, büyük veri analitiği, otonom sistemler ve ileri siber güvenlik uygulamaları gibi alanlarda yenilikçi ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine öncelik verilecek.
Bu kapsamda, daha önce tek bir yapının kapasitesiyle geliştirilemeyecek ölçek ve kapsamda projelerin mümkün hale gelmesi, Türk savunma sanayiinde yeni bir teknolojik sıçrama anlamına geliyor. Özellikle sistem seviyesindeki projelerde hem platform hem de görev yazılımı alanlarında yerli çözümler daha güçlü bir şekilde sunulabilecek.
Global pazarlarda güçlü temsil kapıda
Forte ve MilSOFT’un birleşmesi, yalnızca Türkiye iç pazarına değil, küresel pazarlara yönelik hedefleriyle de dikkat çekiyor. MilSOFT’un CMMI Seviye 5 gibi uluslararası yazılım kalite standartlarına sahip olması ve yıllara dayanan ihracat deneyimi, Forte’nin uluslararası iş geliştirme kabiliyeti ve yeni pazarlara açılma vizyonu ile birleşerek, dünya çapında rekabet edebilecek entegre bir savunma teknolojileri markasını beraberinde getiriyor. Yeni yapının, Avrupa başta olmak üzere NATO ve dost-müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik projelerde aktif rol oynaması planlanıyor. Bu aynı zamanda Türk savunma mühendisliğinin küresel ölçekte daha görünür olmasını sağlayacak bir hamle niteliği taşıyor.
“Savunma yazılımındaki gücü daha ileriye taşıyacağız”
Forte Teknoloji Genel Müdürü Hasan Cengiz Bayrak, bu birleşmenin sadece iki şirketin değil; aynı zamanda iki vizyonun, iki mühendislik kültürünün ve iki stratejik yetkinliğin birleşimi olma özelliğiyle sektörde öne çıktığını vurguladı. Türkiye’nin savunma yazılımındaki gücünü çok daha ileri bir seviyeye taşıma amacıyla çalışmalara başladıklarını açıklayan Bayrak, şunları kaydetti: “MilSOFT’un özellikle komuta kontrol, savaş yönetim sistemleri, görüntü işleme, silah ve füze sistemleri, uçak ve deniz platformları için geliştirdiği yüksek güvenlikli yazılımlar, Forte’nin altyapısı ve mühendislik kabiliyetiyle birleştiğinde çok büyük bir sinerji ortaya çıkacak. Bu güç birliği sayesinde sadece yerli projelerde değil, Avrupa merkezli savunma teknolojilerinde de daha güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyoruz.”