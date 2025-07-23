Forte ve MilSOFT, teknoloji odaklı güç birliğine gitti

Bu iş birliği, yalnızca iki firma­nın birleşmesi olmanın öte­sinde, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde millileşme hamlesine ivme kazandıra­cak bir dönüm noktası olma özelliği taşıyor.

Yerli çözümler daha güçlü sunulacak

IDEF 2025 Fuarı kapsa­mında duyurulan bu strate­jik adım, savunma sanayii­ne yönelik entegre çözümler üretme kabiliyetini geniş­letirken, Türkiye’nin ulus­lararası pazarlardaki reka­bet gücüne de doğrudan kat­kı sunmayı hedefliyor.

Yeni oluşum, donanım, yazılım ve sistem entegrasyonunda uç­tan uca çözümler sunabilen sürdürülebilir, çevik ve re­kabetçi bir yapı ortaya koy­mayı amaçlıyor. Forte’nin kritik altyapı sistemleri, ve­ri merkezleri, siber güvenlik ve entegrasyon projelerin­deki başarısı, MilSOFT’un ise komuta-kontrol yazılım­ları, taktik veri link sistem­leri, simülasyon teknolojile­ri ve gömülü yazılım alanın­daki yüksek uzmanlığı ile bir araya geliyor.

Bu sinerji, hem savunma hem de güvenlik sektörle­rinde dışa bağımlılığı azal­tacak, yerli ve milli çözüm­lerin kapsamını derinleşti­recek yüksek katma değerli projelerin hayata geçmesi­ni mümkün kılacak. Birleş­meyle birlikte oluşan Ar-Ge ekosistemi, yapay zekâ, bü­yük veri analitiği, otonom sistemler ve ileri siber gü­venlik uygulamaları gibi alanlarda yenilikçi ürün ve teknolojilerin geliştirilme­sine öncelik verilecek.

Bu kapsamda, daha önce tek bir yapının kapasitesiyle geliş­tirilemeyecek ölçek ve kap­samda projelerin mümkün hale gelmesi, Türk savunma sanayiinde yeni bir tekno­lojik sıçrama anlamına geli­yor. Özellikle sistem seviye­sindeki projelerde hem plat­form hem de görev yazılımı alanlarında yerli çözümler daha güçlü bir şekilde sunu­labilecek.

Global pazarlarda güçlü temsil kapıda

Forte ve MilSOFT’un bir­leşmesi, yalnızca Türkiye iç pazarına değil, küresel pa­zarlara yönelik hedefleriy­le de dikkat çekiyor. Mil­SOFT’un CMMI Seviye 5 gi­bi uluslararası yazılım kalite standartlarına sahip olma­sı ve yıllara dayanan ihracat deneyimi, Forte’nin ulusla­rarası iş geliştirme kabiliye­ti ve yeni pazarlara açılma vizyonu ile birleşerek, dün­ya çapında rekabet edebile­cek entegre bir savunma tek­nolojileri markasını berabe­rinde getiriyor. Yeni yapının, Avrupa başta olmak üzere NATO ve dost-müttefik ül­kelerin ihtiyaçlarına yöne­lik projelerde aktif rol oy­naması planlanıyor. Bu ay­nı zamanda Türk savunma mühendisliğinin küresel öl­çekte daha görünür olmasını sağlayacak bir hamle niteliği taşıyor.

“Savunma yazılımındaki gücü daha ileriye taşıyacağız”

Forte Teknoloji Genel Müdürü Hasan Cengiz Bayrak, bu birleşmenin sadece iki şirketin değil; aynı zamanda iki vizyonun, iki mühendislik kültürünün ve iki stratejik yetkinliğin birleşimi olma özelliğiyle sektörde öne çıktığını vurguladı. Türkiye’nin savunma yazılımındaki gücünü çok daha ileri bir seviyeye taşıma amacıyla çalışmalara başladıklarını açıklayan Bayrak, şunları kaydetti: “MilSOFT’un özellikle komuta kontrol, savaş yönetim sistemleri, görüntü işleme, silah ve füze sistemleri, uçak ve deniz platformları için geliştirdiği yüksek güvenlikli yazılımlar, Forte’nin altyapısı ve mühendislik kabiliyetiyle birleştiğinde çok büyük bir sinerji ortaya çıkacak. Bu güç birliği sayesinde sadece yerli projelerde değil, Avrupa merkezli savunma teknolojilerinde de daha güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyoruz.”