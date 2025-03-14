Fransız Marchetta Ailesi, Mecalac’ı sattı
Fransız iş makineleri üreticisi Mecalac, yine yüzde 100 Fransız Fayat Group tarafından satın alındı. Dünyanın 170 ülkesinde faaliyet gösteren Fayat Group uluslararası bir inşaat ve yatırım şirketi olup Mecalac’ın yüzde 100 hissesinin yeni sahibi oldu.
Özlem SARSIN
1957 yılında Clément Fayat tarafından kurulan ve oğulları Jean-Claude Fayat ve Laurent Fayat tarafından yönetilen bir aile şirketi olan Fayat Group, inşaat mühendisliği, altyapı, yol ve bina inşaatları, basınçlı kaplar, enerji hizmetleri, çelik konstrüksiyon, beton santralleri üretimi ve şarapçılık alanında hizmet veriyor.
Mecalac İş Makineleri Türkiye Genel Müdürü Can Uzer, 170 ülkede faaliyet gösteren Fayat Group’un 230 şirketi, 23 bin çalışanı ve 5.7 milyar euro ciro büyüklüğüne sahip global bir kuruluş olduğuna dikkat çekerek, “Fayat Group halihazırda iş makineleri sektörüne yönelik Boomag ve Dynapack markaları ile asfalt ve yol makineleri üretimi yapıyor.
Mecalac da iş makineleri sektörü içinde kazı iş makineleri, ekskavatörler, yükleyiciler üretimi yapıyor. Mecalac, Fransız Marchetta Ailesi ve Fayat Ailesi arasında imzalanan satış anlaşması ile el değiştiriyor. Yapılan açıklamada, Mecalac markasının korunacağı ifade edildi. Her şey daha çok yeni ama Fayat Group, Mecalac ile yeni bir ürün ailesine sahip olacak” dedi. Mecalac’ın beş fabrika ile dört ülkede üretim yaptığını belirten Uzer, “İki fabrika Fransa’da diğer fabrikalar ise Türkiye, Almanya ve İngiltere’de bulunuyor. Polonya ve Amerika’da da satış ofislerimiz var.
Fayat Group, Türkiye ile ilgili de pozitif düşüncelere sahip. Mecalac Türkiye, 180 çalışanıyla iş makineleri sektöründe bölgesinde başarılı bir ivme sergiliyor. Fayat Gruop’un da vereceği güçle rakipsiz ve benzersiz makineler üretmeye ve bölgemizde önemli bir aktör olmaya devam edeceğiz. İzmir’deki fabrikamızda iki bölüm var. Ürettiğimiz iş makinelerinin çelik aksamlarını da hem kendimiz hem de grup şirketleri için üretiyoruz” dedi.
Yeni ürün hattan indi Mecalac’ın aynı zamanda yeni bir ürünü wde pazara sunmaya hazırladığını açıklayan Uzer, “Bu iki yeni gelişme bizleri mutlu etti. Mecalac, rakibi olmayan inovatif makineler üretiyor. Bu kapsamda kazıcı ürün grubumuza kendi alanında ilk olan yeni bir ürün ekledik. İl makinemiz hattan çıktı. Tüm süreçleri Ar-Ge, tasarım, testler, belgelendirme dahil Türkiye’de geliştirildi ve üretildi. Nisan ayında Almanya’da yapılacak olan dünyanın en büyük iş makineleri fuarı olan Bauma Fuarı’nda yeni ürünümüzün lansmanı yapılacak. Yurt içi pazarın yanı sıra ihracat da yapılacak. Altyapı, inşaat firmaları, hafriyat, kiralama firmaları devletin ilgili kurumları hedef kitlemiz. İlk etapta 2025 yılında 120 makine üretilecek. Sonraki yıllarda da 250 adet üretim olacak. Yüzde 50-50 yurt içi satış ve ihracat şeklinde satış hedefimiz var. Fransa, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Polonya, ABD, İspanya ilk etaptaki hedeflerimiz ve ana pazarımız” diye konuştu.
“1.2 milyon euroluk yatırım yaptık”
Yeni makine kabininin 225 derece dönebilme özelliğine sahip olduğunu ve bu özelliği ile diğer ürünlerden ayrıştığını anlatan Mecalac İş Makineleri Türkiye Genel Müdürü Can Uzer, şunları söyledi: “Makineyi kullanan operatör her açıdan aracı kullanabiliyor. Verimi artıracak bir ürün. Yeni ürünümüz için 1.2 milyon euroya yakın harcama yaptık. Diğer ürünlerde olduğu gibi yine çelik aksamlarını da biz ürettik. Mecalac’ın yeni ürünle birlikte altı ürün grubu oldu. REVO 990 adını verdiğimiz ürün en yüksek donanımlı, niş bir ürün. Katma değeri yüksek bir ürün. Pazarda inovatif ürünler artık ön plana çıkıyor. Stratejimiz de mevcut ürün gamımızı, inovatif ürünlerle yer değiştirmek. Öte yandan elektrikli ürünlerimiz de olacak. Çalışmalar başladı."