Fransız Marchetta Ailesi, Mecalac’ı sattı

Özlem SARSIN

1957 yılında Clément Fayat tarafından kurulan ve oğulla­rı Jean-Claude Fayat ve Lau­rent Fayat tarafından yöneti­len bir aile şirketi olan Fayat Group, inşaat mühendisliği, altyapı, yol ve bina inşaatla­rı, basınçlı kaplar, enerji hiz­metleri, çelik konstrüksiyon, beton santralleri üretimi ve şarapçılık alanında hizmet veriyor.

Mecalac İş Makineleri Türkiye Genel Müdürü Can Uzer, 170 ülkede faaliyet gös­teren Fayat Group’un 230 şirketi, 23 bin çalışanı ve 5.7 milyar euro ciro büyüklüğü­ne sahip global bir kuruluş ol­duğuna dikkat çekerek, “Fa­yat Group halihazırda iş ma­kineleri sektörüne yönelik Boomag ve Dynapack mar­kaları ile asfalt ve yol maki­neleri üretimi yapıyor.

Meca­lac da iş makineleri sektörü içinde kazı iş makineleri, ek­skavatörler, yükleyiciler üre­timi yapıyor. Mecalac, Fran­sız Marchetta Ailesi ve Fayat Ailesi arasında imzalanan sa­tış anlaşması ile el değiştiri­yor. Yapılan açıklamada, Me­calac markasının korunacağı ifade edildi. Her şey daha çok yeni ama Fayat Group, Meca­lac ile yeni bir ürün ailesine sahip olacak” dedi. Mecala­c’ın beş fabrika ile dört ülke­de üretim yaptığını belirten Uzer, “İki fabrika Fransa’da diğer fabrikalar ise Türkiye, Almanya ve İngiltere’de bu­lunuyor. Polonya ve Ameri­ka’da da satış ofislerimiz var.

Fayat Group, Türkiye ile ilgi­li de pozitif düşüncelere sa­hip. Mecalac Türkiye, 180 ça­lışanıyla iş makineleri sektö­ründe bölgesinde başarılı bir ivme sergiliyor. Fayat Gru­op’un da vereceği güçle ra­kipsiz ve benzersiz makine­ler üretmeye ve bölgemiz­de önemli bir aktör olmaya devam edeceğiz. İzmir’deki fabrikamızda iki bölüm var. Ürettiğimiz iş makineleri­nin çelik aksamlarını da hem kendimiz hem de grup şir­ketleri için üretiyoruz” dedi.

Yeni ürün hattan indi Mecalac’ın aynı zamanda ye­ni bir ürünü wde pazara sun­maya hazırladığını açıkla­yan Uzer, “Bu iki yeni gelişme bizleri mutlu etti. Mecalac, rakibi olmayan inovatif maki­neler üretiyor. Bu kapsamda kazıcı ürün grubumuza kendi alanında ilk olan yeni bir ürün ekledik. İl makinemiz hattan çıktı. Tüm süreçleri Ar-Ge, ta­sarım, testler, belgelendirme dahil Türkiye’de geliştirildi ve üretildi. Nisan ayında Alman­ya’da yapılacak olan dünyanın en büyük iş makineleri fuarı olan Bauma Fuarı’nda yeni ürünümüzün lansmanı yapı­lacak. Yurt içi pazarın yanı sıra ihracat da yapılacak. Altyapı, inşaat firmaları, hafriyat, ki­ralama firmaları devletin ilgili kurumları hedef kitlemiz. İlk etapta 2025 yılında 120 maki­ne üretilecek. Sonraki yıllar­da da 250 adet üretim olacak. Yüzde 50-50 yurt içi satış ve ihracat şeklinde satış hedefi­miz var. Fransa, Çek Cumhu­riyeti, İngiltere, Polonya, ABD, İspanya ilk etaptaki hedefle­rimiz ve ana pazarımız” diye konuştu.

“1.2 milyon euroluk yatırım yaptık”

Yeni makine kabininin 225 derece dönebilme özelliğine sahip olduğunu ve bu özelliği ile diğer ürünlerden ayrıştığını anlatan Mecalac İş Makineleri Türkiye Genel Müdürü Can Uzer, şunları söyledi: “Makineyi kullanan operatör her açıdan aracı kullanabiliyor. Verimi artıracak bir ürün. Yeni ürünümüz için 1.2 milyon euroya yakın harcama yaptık. Diğer ürünlerde olduğu gibi yine çelik aksamlarını da biz ürettik. Mecalac’ın yeni ürünle birlikte altı ürün grubu oldu. REVO 990 adını verdiğimiz ürün en yüksek donanımlı, niş bir ürün. Katma değeri yüksek bir ürün. Pazarda inovatif ürünler artık ön plana çıkıyor. Stratejimiz de mevcut ürün gamımızı, inovatif ürünlerle yer değiştirmek. Öte yandan elektrikli ürünlerimiz de olacak. Çalışmalar başladı."