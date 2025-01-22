Fransız rakibini masadan kaldırdı hedefi dünya markası olmak
NATO’nun askeri uydu haberleşme altyapısının korunmasına yönelik ihaleyi, bu işi yıllardır tek kaynak olarak yapan Fransız üreticiye karşı kazanan CTech’in Genel Müdürü Dr. Cüneyd Fırat, güvenli iletişimde dünya markası olma hedefiyle 30 ülkenin kapısını çalacaklarını söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Savunma sanayi, havacılık ve haberleşme sektörlerinde son yıllarda ardı sıra kayda değer atılımlar yapılırken, Türk bilişim teknolojileri şirketi CTech, uzun yıllardır NATO’nun uydu haberleşme alt yapısını koruyan Fransız rakiplerini koltuğundan etti.
CTech, NATO Haberleşme ve Bilgi Sistemleri Ajansı (NCIA) tarafından “Uydu Haberleşme İletim Hizmetleri” Yetenek Paketi kapsamında açılan Uydu Haberleşmesi Yer Sistemleri’nin Elektronik Karıştırmaya Dayanıklı Sistem (EPMS) ihalesini kazandı. DÜNYA Gazetesi’ne bu büyük başarının uzun yıllar süren çalışmalar ve daha da önemlisi sağlanan güçlü güven ilişkilerine dayandığını söyleyen CTech Genel Müdürü Dr. Cüneyd Fırat, gelecek hedeflerini anlattı.
“Karşınızda NATO’nun çok kritik bir ürününü çok büyük, çok tecrübeli, referansları, algısı çok iyi bir batılı bir kuruluşa karşı yarışarak almış bir CTech var” diyen Fırat, bu anlaşma çervesinde CTech tarafından geliştirilen SecureARX’in ilave yetenekleri ile NATO’nun uydu yer sistemlerine kritik sabit veya taşınabilir istasyon ve platformlar olarak kapsamlı bir şekilde entegre edileceğini söyledi.
SecureARX ile NATO’nun uydu haberleşme operasyonlarının kesintisiz devamlılığının sağlanacağını kaydeden Fırat, “SecureARX Güvenli ve Karıştırmaya Dayanıklı Uydu Haberleşme Sistemi, askeri ve devlet kullanım senaryolarında, sabit ve hareketli kara, deniz ve hava araçlarının zorlu koşullar altında güvenli ve esnek ufuk ötesi iletişimi için, uydu haberleşmesinin tüm gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak tasarlandı. Aynı zamanda zor koşullarda kolayca kurulabilir ve yönetilebilir yapıdadır” ifadelerini kullandı.
“Güvenli iletişimde dünya markası olacağız”
CTech’in hem askeri hem de devlet uygulamaları için sabit ve hareketli platform iletişiminde ve karıştırmaya dayanıklı güvenli iletişimde bir dünya markası olma motivasyonunu vurgulayan Fırat şunları söyledi:
“Elektronik karıştırmaya dayanıklı ve güvenli uydu haberleşmesi sağlayan modemler geliştiriyoruz. Bu sonuca ulaşmak için çok çalıştık. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) katılımıyla bir toplantı ve gösterim gerçekleştirdik.
Ürünümüz incelendi, birçok komisyonda yer aldık ve CTech, bu ihaleye katılmak üzere Türk makamları tarafından resmi olarak aday gösterildi. NATO’nun karar alma süreçleri uzun, çeşitli komisyonlar var. Bu komisyonlardan nihayetinde bu kabiliyetin sadece Türkiye ve Fransa’da olduğu ve ihalenin iki ülkeye davetli yapılacağı kararı alındı. Bu bizim için çok önemli bir kilometre taşıydı.
Çok güçlü bir rekabet ortamında iyi hazırlandık, çok çalıştık ve bu ihaleyi kazandık. Bu başarı, aynı zamanda ulusal bir temsil misyonu anlamına da geliyor ve ülkemizin bu alanda ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesidir. Ayrıca, NATO’nun teknoloji ve siber merkezi NCIA’dan kazanılan bu ihale, uluslararası pazara giden yolda firmamızın güçlü bir referansı olacak.”
İç denizlerden büyük denizlere açılıyoruz
“Kurulduğumuz 2005 yılı nispeten böyle bir girişimi Türkiye›de kurmak ve bunu sürdürmenin daha zor olduğu zamanlardı” diyen CTech Genel Müdürü Dr. Cüneyd Fırat, kuruluş hikâyesini şu sözlerle özetledi: “Devletimizin bu konuda önemli bir vizyonu vardı. Kurulduğumuz yıllarda o rüzgârı hissettik. Bir girişim sermayesi firması olarak 31 Ocak 2005 kurulduk.
Kuruluş amacımız ülkemizde yüksek teknoloji alanında özgün ürün ve çözümleri ortaya koymaktı. İlk andan itibaren savunma sanayi, havacılık ve uzay alanları bizim ana odaklarımızdan oldu. Türkiye’de ağırlıklı olarak ‘terzi usulü’ olarak nitelendirebileceğimiz yani muhtelif ihtiyaçlara dönük çalışmalar yapan şirketler vardı. Biz de bir süre öyle çalıştık. Şimdi ise markalaşmaya çok önem veriyoruz. Artık ürünleşmeye yöneldik. İç denizlerden artık büyük denizlere açılmanın arifesindeyiz, açılıyoruz. Bunun en güzel bir örneği de NATO’nun bu işini almış olmamız.”
5 yılda 100 milyon dolarlık ciro hedefi
CTech en yoğun faaliyet alanı olan haberleşme teknolojilerinde 260 kişilik ekibiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Fırat, cirosal anlamda da büyümeye devam ettiklerini kaydetti. Son 4-5 yıldır CTech’in çok hızlı bir büyüme evresinde olduğunu aktararak, “Büyümede her yıl yüzde 30 artış gösterdik, bu ivme yüzde 50’ye yaklaştı. Bizim öngörümüz asgari 5 yıl sonra CTech’in cirosunun 80-100 milyon dolarlar mertebesine yakınsaması, hatta daha da yukarıya çıkmasını bekliyoruz.
İtalyan Leonardo ile sözleşme imzaladık
Fırat, İtalya merkezli çok uluslu bir havacılık ve savunma şirketi olan Leonardo ile bir başka Asya ülkesi için yaptıkları karakol uçaklarında CTech’in kullanılması için görüştüklerini anlatarak, “Süreç 1,5 yıl kadar sürdü, sözleşmeleri yaklaşık 6 ay önce imzaladık ama 1 yıl sınavdan geçtik. Şimdi kullanılmaya başlandı. CTech, Leonardo’nun onaylı tedarikçisi haline geldi. Leonardo gibi bir kuruluşun havacılık alanında onaylı tedarikçisi olmak oldukça önemli ve değerli” ifadelerini kullandı.
Dünya operatörleri ile iş birliği yapmayı hedefliyoruz
NATO’dan sonra Körfez ve Asya bölgelerine yönelik teklif çalışmalarının sürdüğünü dile getiren CTech Genel Müdürü Dr. Cüneyd Fırat, “Turkcell, Vodafone, Türk Telekom gibi operatörlerle de iş birliği yapıyoruz. Operatörler bizim için çok önemli, TürkSat da bunlardan bir tanesi. CTech’in bundan sonraki açılımında en önemli unsurlardan bir tanesi dünyadaki operatörlerle iş birliği yapmak.
CTech, dünyanın bu konudaki önde gelen oyuncuları arasına giriyor. 30 küsur ülke var, kapılarını çalacağız, diyeceğiz ki tek tek: ‘NATO bizim ürünümüzü kullanıyor. Siz de devlet güvenliği ve güvenli uydu haberleşmesi için bizim ürünlerimizle sisteme entegre olabilirsiniz’. Bu sayede sadece önümüzdeki 5 yılda 100 milyon dolarlık ciroyu NATO ülkelerinden sağlayabiliriz” dedi.