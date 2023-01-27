Fuarcılık sektörü hızla toparlanıyor

Hizmet ihracatının ve ticaretin desteklenmesi kapsamında özel teşviklerden yararlandırılan fuarcılık sektörü kendini yavaş yavaş toparlarken, henüz gelişiminde istenilen ivmeye ulaşamadı. Buna rağmen sektör temsilcileri Türkiye’nin Avrasya’nın en önemli ticaret noktası olması nedeniyle jeopolitik konumundan kaynaklanan avantajdan umutlu. Bu nedenle sektörde yabancı firmalar da yer alıyor.

Pandemi nedeniyle dünyada da gerileyen sektör, Türkiye’de de hızla toparlanıyor. Uluslararası ihtisas fuarlarının sayısının giderek artması sektörün gelişimi açısından sağlıklı bir yöneliş olarak görülüyor. Ancak bu süreçte kayıplar bütünüyle yerine konulamadı.

Pandemi öncesi yıllık 500’e yakın fuar düzenleyen sektör TOBB tarafından açıklanan fuar takvimine göre 2023 yılında 413 fuar gerçekleştirecek. Her ay yapılan güncellemelerle bu fuarların sayısının daha da düşmesi gündemde.

TOBB tarafından açıklanan takvime göre 2023’te düzenlenecek fuarların 214’ü İstanbul’da gerçekleştirilecek. İzmir’de 31, Antalya’da 29, Ankara’da 22 fuar düzenlenecek. Diğer fuarlar Anadolu’nun çeşitli illerinde yapılacak.

Düzenlenecek fuarların 272’si ihtisas fuarları olarak yapılacak. 116 fuar uluslararası ihtisas fuarı olarak düzenlenecek. Diğer fuarlar ise genel ve uluslararası genel fuarlar olacak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen 11 Kariyer ve İstihdam Fuarı programda yer alıyor.