Fuarlar İzmir ve ülke ekonomisine güç katıyor  

Türk fuarcı­lığında önemli konumunda­ki İzmir’de 2025 yılında İz­mir Büyükşehir Belediye­si ev sahipliğinde İZFAŞ ile birlikte farklı fuarcılık fir­maları tarafından, toplam 30 fuar ve etkinlik düzenlendi. 2025 yılında Fuar İzmir ile Kültürpark’ta, 23 fuarın ya­nı sıra Dünya Robot Olim­piyatı (World Robot Olym­piad-WRO) Türkiye Finali, Festival Voleybol İzmir 2025 Altyapılar Türkiye Şampiyo­nası, First Lego League yerel ve ulusal turnuvaları gibi bir­çok etkinlik gerçekleştirildi.

İzmir’i ve düzenlendiği sektörleri dünyayla buluş­turan fuarlar, şehrin ulus­lararası bir ticaret ve kültür merkezi olma hedefini des­teklerken iş dünyası ve ziya­retçiler için de yeni fırsat­lar sundu. 4 binin üzerinde firmanın katılımcı olduğu fuarlar ve etkinlikler; Tür­kiye’nin dört yanından ve 120’yi aşkın ülkeden 2 mil­yonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlarken ortaya çıkan 100 milyonlarca liralık katma değer; kent ve ülke ekonomi­sine, istihdama, ihracata da katkı sağladı.

2026 yılında da çok sayıda fuar ve etkinliğe ev sahipliği yapacak İzmir’de İZFAŞ’ın organizasyonunda ya da farklı fuarcılık şirketleri ta­rafından Fuar İzmir ve Kül­türpark’ta 30’un üzerinde fuar ile etkinlik düzenlene­cek. Yıl boyunca farklı sek­törlerden binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlaya­cak bu organizasyonlar, İz­mir’in ticaret, turizm ve ta­nıtım gücüne katkı sağlama­yı sürdürecek.

2026 takviminin öne çı­kan etkinlikleri arasında yer alan, Avrupa’nın en büyük moda fuarlarından IF Wed­ding Fashion İzmir - 19. Ge­linlik, Damatlık ve Abiye Gi­yim Fuarı, Fuar İzmir’de 20- 22 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek. İZFAŞ tara­fından Ege Giyim Sanayici­leri Derneği partnerliğinde, modanın ve gelinliğin baş­kenti İzmir’de gerçekleşe­cek fuar, bu yıl da abiye, ge­linlik, damatlık, aksesuar ve çocuk abiye ürün grupların­da en yeni koleksiyonları vit­rine çıkaracak. 2027 moda­sının sergileneceği fuar, ün­lü markaların yanı sıra genç tasarımcıların da sahne ala­cağı renkli defilelere ev sa­hipliği yapacak.

Doğal taş sektöründe dün­yanın en önemli buluşma­larından olan ve dünya do­ğal taş ticaretine yön veren Marble İzmir – Uluslarara­sı Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 14 - 17 Nisan 2026 ta­rihleri arasında 31’inci kez kapılarını açacak. Yıl boyun­ca; 95. İzmir Enternasyo­nal Fuarı’ndan İzmir Kitap Fuarı’na, Logistech – Ulus­lararası Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı’ndan önümüzdeki yıl 20’ncisi ger­çekleştirilecek TTI İzmir Uluslararası Turizm Tica­ret Fuar ve Kongresi’ne ka­dar, düzenlenecek fuarların yüz binlerce kişiyi ağırlama­sı bekleniyor.

Avrupa fuarcılık sektörü İzmir’de buluşturacak

Fuarlar kenti İzmir, 2026’da uluslararası ölçek­te önemli bir etkinliğe de ev sahipliği yapmaya hazırla­nıyor. İZFAŞ, Avrupa fuar­cılık endüstrisinin en pres­tijli buluşmalarından biri olan Küresel Fuarcılık En­düstrisi Birliği (UFI) Av­rupa Konferansı’nı 3–5 Haziran 2026 tarihlerin­de İzmir’de düzenleyecek. Dünyanın farklı ülkelerin­den 300’ün üzerinde fuar alanı işletmecisi, organiza­tör ve servis sağlayıcı firma­nın üst düzey temsilcileri İzmir’de olacak. Kentin fuar ve kongre merkezi olma viz­yonunu güçlendirecek kon­ferans kapsamında çok sa­yıda uluslararası fuar orga­nizasyonu ve iş birliğinin de şekillenmesi öngörülüyor.