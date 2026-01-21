Fuarlar İzmir ve ülke ekonomisine güç katıyor
İZFAŞ tarafından Fuar İzmir ve Kültürpark’ta düzenlenen ulusal ve uluslararası fuarlar; ihracattan istihdama, turizmden ticarete kadar pek çok alanda İzmir ve ülke ekonomisine katma değer sağlıyor.
Türk fuarcılığında önemli konumundaki İzmir’de 2025 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ile birlikte farklı fuarcılık firmaları tarafından, toplam 30 fuar ve etkinlik düzenlendi. 2025 yılında Fuar İzmir ile Kültürpark’ta, 23 fuarın yanı sıra Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO) Türkiye Finali, Festival Voleybol İzmir 2025 Altyapılar Türkiye Şampiyonası, First Lego League yerel ve ulusal turnuvaları gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.
İzmir’i ve düzenlendiği sektörleri dünyayla buluşturan fuarlar, şehrin uluslararası bir ticaret ve kültür merkezi olma hedefini desteklerken iş dünyası ve ziyaretçiler için de yeni fırsatlar sundu. 4 binin üzerinde firmanın katılımcı olduğu fuarlar ve etkinlikler; Türkiye’nin dört yanından ve 120’yi aşkın ülkeden 2 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlarken ortaya çıkan 100 milyonlarca liralık katma değer; kent ve ülke ekonomisine, istihdama, ihracata da katkı sağladı.
2026 yılında da çok sayıda fuar ve etkinliğe ev sahipliği yapacak İzmir’de İZFAŞ’ın organizasyonunda ya da farklı fuarcılık şirketleri tarafından Fuar İzmir ve Kültürpark’ta 30’un üzerinde fuar ile etkinlik düzenlenecek. Yıl boyunca farklı sektörlerden binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayacak bu organizasyonlar, İzmir’in ticaret, turizm ve tanıtım gücüne katkı sağlamayı sürdürecek.
2026 takviminin öne çıkan etkinlikleri arasında yer alan, Avrupa’nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir - 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, Fuar İzmir’de 20- 22 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek. İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde, modanın ve gelinliğin başkenti İzmir’de gerçekleşecek fuar, bu yıl da abiye, gelinlik, damatlık, aksesuar ve çocuk abiye ürün gruplarında en yeni koleksiyonları vitrine çıkaracak. 2027 modasının sergileneceği fuar, ünlü markaların yanı sıra genç tasarımcıların da sahne alacağı renkli defilelere ev sahipliği yapacak.
Doğal taş sektöründe dünyanın en önemli buluşmalarından olan ve dünya doğal taş ticaretine yön veren Marble İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 14 - 17 Nisan 2026 tarihleri arasında 31’inci kez kapılarını açacak. Yıl boyunca; 95. İzmir Enternasyonal Fuarı’ndan İzmir Kitap Fuarı’na, Logistech – Uluslararası Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı’ndan önümüzdeki yıl 20’ncisi gerçekleştirilecek TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’ne kadar, düzenlenecek fuarların yüz binlerce kişiyi ağırlaması bekleniyor.
Avrupa fuarcılık sektörü İzmir’de buluşturacak
Fuarlar kenti İzmir, 2026’da uluslararası ölçekte önemli bir etkinliğe de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İZFAŞ, Avrupa fuarcılık endüstrisinin en prestijli buluşmalarından biri olan Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği (UFI) Avrupa Konferansı’nı 3–5 Haziran 2026 tarihlerinde İzmir’de düzenleyecek. Dünyanın farklı ülkelerinden 300’ün üzerinde fuar alanı işletmecisi, organizatör ve servis sağlayıcı firmanın üst düzey temsilcileri İzmir’de olacak. Kentin fuar ve kongre merkezi olma vizyonunu güçlendirecek konferans kapsamında çok sayıda uluslararası fuar organizasyonu ve iş birliğinin de şekillenmesi öngörülüyor.