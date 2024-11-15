Fuarlar yapı endüstrisinin ticaret hacmini artıracak

Türkiye’de inşaat ve yapı endüstrisi, gerek yurt içindeki dina­mikler gerekse yurt dışında­ki müteahhitlik projelerinde gerçekleşen yapı üretimiyle dinamik bir yapıya sahip. 6 Şubat depremi sonrası yeni­den inşa çalışmaları, kentsel dönüşüm ve mevcut yapıla­rın deprem direncinin artı­rılmasının yanı sıra mevcut yapılarda duyulan yenileme çalışmaları sektördeki ge­lişmelere yön veriyor. Ay­rıca yeşil dönüşüm ve akıl­lı binalar da sektöre yön ve­recek eğilimler arasında yer alıyor.

Diğer yandan Avrupa Parlamentosunun 13 Mart 2024 tarihli oturumunda ka­bul edilen yasa ile binalarda enerji performansı kuralla­rını değişti. Buna göre yapı­ların enerji tüketimi ve sera gazı emisyonları daha yük­sek oranlarda ve daha erken azaltılacak. Yenilenen yasa özellikle her üye ülkedeki en kötü performansa sahip bi­nalar için yenileme oranını artıracak. Aynı zamanda da­ha iyi hava kalitesini, binalar için enerji sistemlerinin di­jitalleştirilmesini ve sürdü­rülebilir hareketlilik için alt yapının yaygınlaştırılmasını da destekleyecek.

Bahsi geçen eğilimler sa­dece Türkiye’deki inşaat sektörünü ve yapı endüst­risini değil, Avrupa ve yakın coğrafyalardaki ülkeleri de etkisi altına alacak. Bu kap­samda ortaya çıkan çeşitli ihtiyaçları karşılamak için kapı, pencere ve cam konu­ları daha yakından takip edi­lecek.

Mevcut eğililmler ile birlikte yapı sektörünün üç önemli kolunu bir araya ge­tiren 25’inci Avrasya Pen­cere, 16’ncı Avrasya Kapı ve 14’üncü Avrasya Cam Fu­arları; Büyükçekmece-İs­tanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde toplam 14 salonda eş zamanlı olarak düzenlenecek. Türkiye’nin yanı sıra Avrasya bölgesinin en büyük uluslararası fuar­ları olarak değerlendirilen üç fuar, inşaat ve yapı sektö­rünün birbiriyle bağlantılı kollarını aynı çatı altında 16- 19 Kasım 2024 tarihleri ara­sında buluşturacak.

Avrasya bölgesinin ön­de gelen ticari etkinlikle­ri arasında yer alan fuarlar, RX Tüyap tarafından, Pen­cere ve Kapı Sektörü Derne­ği (PÜKAD) ve Pencere Üre­ticileri Kalite Birliği Der­neği (PÜKAB) ve Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği (GALSİ­AD) iş birliğiyle gerçekleşti­riliyor.

Bu güç birliğinin de katkısıyla yerli ve yabancı firma ve firma temsilcilikle­rinin yoğun katılımı ile ger­çekleşecek fuarlarda, çok sa­yıda ürün ve teknoloji fuar ziyaretçileriyle buluşacak ve ziyaretçiler yeni yatırımla­rı için en uygun ürün, mal­zeme ve çözümleri yakından inceleyip karşılaştırma yap­ma imkânına sahip olacak. 15 bini yurt dışından olmak üzere toplam 68 bin ziyaret­çinin beklendiği fuarlar yapı endüstrisinin ticaret hacmi­ne katkı sağlayacak.

Pencere Fuarı’nda gölgelendirme için özel alan

Bu yıl 25’inci kez düzen­lenecek olan Avrasya Pen­cere Fuarı’nda pencere ve pencere profillerine dair makineler, teknolojiler, me­kanizmalar, hammaddeler, yalıtım ve cephe sistemleri ile yan sanayi ve tamamla­yıcı ürünler yer alacak. Fu­ar bünyesindeki Alüminyum Özel Bölümü’nde Türkiye ve Avrasya Bölgesi’nde alümin­yum pencere, profil, cephe sistemleri, alüminyum ak­sesuarlar, üretim makinele­ri gibi alanlarda faaliyet gös­teren firmalar yer alacak. Bir diğer özel bölüm olan Göl­gelendirme Özel Bölümü ise Türkiye ve Avrasya böl­gesinde tente, pergola, cam balkon, kış bahçesi sistemle­ri gibi alanlarda faaliyet gös­teren firmaları ağırlayacak.

Kapı Fuarı, ürünleri tanıtma fırsatı sunacak

Farklı ve yenilikçi malze­melerden kapılar, kapı mo­delleri, kepenk, panel, pano ve bölmeler, kapı aksesuar­ları ve kapı teknolojilerine yer veren Avrasya Kapı Fu­arı bu yıl 16’ncı kez ziyaretçi­leriyle buluşacak. Fuar, üre­ticilere Avrupa’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Kuzey Afri­ka’ya kadar uzanan geniş coğrafyalardaki hedef pa­zarlarda ürünlerini tanıtma ve ulaştırma fırsatı sunacak.

Cama dair yenilikçi teknolojiler sergilenecek

14’üncü kez kapılarını aç­maya hazırlanan Avrasya Cam Fuarı ise mimarlık, cam sanayii, tedarik, dekorasyon gibi farklı sektörlerden ziya­retçileri ağırlayacak. Türkiye içinden ve dışından cam ala­nında faaliyet gösteren firma­lara ev sahipliği yapan fuarda, cam ürünleri ve uygulamala­rı, üretim-işleme teknolojile­ri ve makineleri ile tamamla­yıcı ürün ve kimyasallarının yanı sıra cam konusundaki inovatif teknolojiler ve son trendler de sergilenecek.

İnovatif teknolojilere de yer verilecek

Türkiye’nin yanı sıra Avrasya bölgesinin de kapsamında yer aldığı fuarlara Ortadoğu, Batı Avrupa, Balkan ülkeleri, Rusya Federasyonu, Kafkaslar, Orta Asya ve Afrika ülkelerinden katılımcı firmalar yer alacak. Ayrıca bu büyük organizasyonu alanlarında uzmanlaşmış profesyoneller ile ziyaretçiler takip etmesi bekleniyor. Fuarlarda inovatif teknolojiler ve son trendler de sergilenek.

“Fuarlarımızı, ziyaretçi rekoru ve artan ihracat hacmiyle kapatacağız”

RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, eş zamanlı düzenlenecek olan Avrasya Kapı, Avrasya Pencere ve Avrasya Cam Fuarlarının dünyadan ve Türkiye’den sektörün en önde gelen katılımcı firmalarını aynı çatı altında toplayarak kapı, pencere ve cam alanındaki yenilikçi tüm çözümleri ziyaretçiler ile buluşturacağını dile getirdi.

Tasarım yanında enerji verimliliği, dayanıklılık, ses yalıtımı, güvenlik gibi unsurlarda trendlerin de sergileneceği fuarların yapı sektörünün beklenen en önemli buluşma noktalarından biri haline geldiğini söyleyen Berkan Öner, Avrasya’nın kendi alanındaki en büyük buluşmasındaki bu fuarları, ziyaretçi rekoru ve ihracat hacmiyle kapatacaklarını ifade etti.

Fuarların her üç endüstrinin global ticaret hacminde önemli bir konuma sahip olduğunu söyleyen Berkan Öner, “Türkiye, kapı, cam ve pencere sektörlerinde dünyanın önde gelen ülkelerinden olma özelliği taşıyor. Bu güçlü konumu sağlamlaştırmak, sektörün hedeflerine ulaşması noktasında katkılar sunmak amacıyla çalışıyoruz” diye konuştu.

Söz konusu fuarların yerli ve yabancı firmaları buluşturarak, sektörler için kapsamlı bir ticaret merkezi olma görevi üstlendiğine dikkat çeken Berkan Öner, “Hedefimiz ve inancımız, fuarlarımızı ziyaretçi rekorlarıyla ve yüksek bir ticaret hacmiyle kapatacağımız yönünde” ifadesini kullandı. Öner son olarak fuarlarda ziyaretçilerin geniş ürün grubunda binlerce ürün arasından ihtiyaçlarını en iyi karşılayan doğru ve güvenilir tedarikçiler ve markalar ile tanışacağını söyledi.