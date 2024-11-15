Fuarlar yapı endüstrisinin ticaret hacmini artıracak
Yapı endüstrisinin temel bileşenlerinden kapı, pencere ve cam artan ticaret hacmi ile dikkat çekiyor. Bu kapsamda eş zamanlı olarak düzenlenen 25’inci Avrasya Pencere, 16’ncı Avrasya Kapı ve 14’üncü Avrasya Cam Fuarlarını 15 bini yurt dışından olmak üzere toplamda 68 bin kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor. Fuarlar, aynı zamanda ticaret hacmine de katkı sağlamayı amaçlıyor.
Türkiye’de inşaat ve yapı endüstrisi, gerek yurt içindeki dinamikler gerekse yurt dışındaki müteahhitlik projelerinde gerçekleşen yapı üretimiyle dinamik bir yapıya sahip. 6 Şubat depremi sonrası yeniden inşa çalışmaları, kentsel dönüşüm ve mevcut yapıların deprem direncinin artırılmasının yanı sıra mevcut yapılarda duyulan yenileme çalışmaları sektördeki gelişmelere yön veriyor. Ayrıca yeşil dönüşüm ve akıllı binalar da sektöre yön verecek eğilimler arasında yer alıyor.
Diğer yandan Avrupa Parlamentosunun 13 Mart 2024 tarihli oturumunda kabul edilen yasa ile binalarda enerji performansı kurallarını değişti. Buna göre yapıların enerji tüketimi ve sera gazı emisyonları daha yüksek oranlarda ve daha erken azaltılacak. Yenilenen yasa özellikle her üye ülkedeki en kötü performansa sahip binalar için yenileme oranını artıracak. Aynı zamanda daha iyi hava kalitesini, binalar için enerji sistemlerinin dijitalleştirilmesini ve sürdürülebilir hareketlilik için alt yapının yaygınlaştırılmasını da destekleyecek.
Bahsi geçen eğilimler sadece Türkiye’deki inşaat sektörünü ve yapı endüstrisini değil, Avrupa ve yakın coğrafyalardaki ülkeleri de etkisi altına alacak. Bu kapsamda ortaya çıkan çeşitli ihtiyaçları karşılamak için kapı, pencere ve cam konuları daha yakından takip edilecek.
Mevcut eğililmler ile birlikte yapı sektörünün üç önemli kolunu bir araya getiren 25’inci Avrasya Pencere, 16’ncı Avrasya Kapı ve 14’üncü Avrasya Cam Fuarları; Büyükçekmece-İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde toplam 14 salonda eş zamanlı olarak düzenlenecek. Türkiye’nin yanı sıra Avrasya bölgesinin en büyük uluslararası fuarları olarak değerlendirilen üç fuar, inşaat ve yapı sektörünün birbiriyle bağlantılı kollarını aynı çatı altında 16- 19 Kasım 2024 tarihleri arasında buluşturacak.
Avrasya bölgesinin önde gelen ticari etkinlikleri arasında yer alan fuarlar, RX Tüyap tarafından, Pencere ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD) ve Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAB) ve Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği (GALSİAD) iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.
Bu güç birliğinin de katkısıyla yerli ve yabancı firma ve firma temsilciliklerinin yoğun katılımı ile gerçekleşecek fuarlarda, çok sayıda ürün ve teknoloji fuar ziyaretçileriyle buluşacak ve ziyaretçiler yeni yatırımları için en uygun ürün, malzeme ve çözümleri yakından inceleyip karşılaştırma yapma imkânına sahip olacak. 15 bini yurt dışından olmak üzere toplam 68 bin ziyaretçinin beklendiği fuarlar yapı endüstrisinin ticaret hacmine katkı sağlayacak.
Pencere Fuarı’nda gölgelendirme için özel alan
Bu yıl 25’inci kez düzenlenecek olan Avrasya Pencere Fuarı’nda pencere ve pencere profillerine dair makineler, teknolojiler, mekanizmalar, hammaddeler, yalıtım ve cephe sistemleri ile yan sanayi ve tamamlayıcı ürünler yer alacak. Fuar bünyesindeki Alüminyum Özel Bölümü’nde Türkiye ve Avrasya Bölgesi’nde alüminyum pencere, profil, cephe sistemleri, alüminyum aksesuarlar, üretim makineleri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar yer alacak. Bir diğer özel bölüm olan Gölgelendirme Özel Bölümü ise Türkiye ve Avrasya bölgesinde tente, pergola, cam balkon, kış bahçesi sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaları ağırlayacak.
Kapı Fuarı, ürünleri tanıtma fırsatı sunacak
Farklı ve yenilikçi malzemelerden kapılar, kapı modelleri, kepenk, panel, pano ve bölmeler, kapı aksesuarları ve kapı teknolojilerine yer veren Avrasya Kapı Fuarı bu yıl 16’ncı kez ziyaretçileriyle buluşacak. Fuar, üreticilere Avrupa’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya kadar uzanan geniş coğrafyalardaki hedef pazarlarda ürünlerini tanıtma ve ulaştırma fırsatı sunacak.
Cama dair yenilikçi teknolojiler sergilenecek
14’üncü kez kapılarını açmaya hazırlanan Avrasya Cam Fuarı ise mimarlık, cam sanayii, tedarik, dekorasyon gibi farklı sektörlerden ziyaretçileri ağırlayacak. Türkiye içinden ve dışından cam alanında faaliyet gösteren firmalara ev sahipliği yapan fuarda, cam ürünleri ve uygulamaları, üretim-işleme teknolojileri ve makineleri ile tamamlayıcı ürün ve kimyasallarının yanı sıra cam konusundaki inovatif teknolojiler ve son trendler de sergilenecek.
İnovatif teknolojilere de yer verilecek
Türkiye’nin yanı sıra Avrasya bölgesinin de kapsamında yer aldığı fuarlara Ortadoğu, Batı Avrupa, Balkan ülkeleri, Rusya Federasyonu, Kafkaslar, Orta Asya ve Afrika ülkelerinden katılımcı firmalar yer alacak. Ayrıca bu büyük organizasyonu alanlarında uzmanlaşmış profesyoneller ile ziyaretçiler takip etmesi bekleniyor. Fuarlarda inovatif teknolojiler ve son trendler de sergilenek.
“Fuarlarımızı, ziyaretçi rekoru ve artan ihracat hacmiyle kapatacağız”
RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, eş zamanlı düzenlenecek olan Avrasya Kapı, Avrasya Pencere ve Avrasya Cam Fuarlarının dünyadan ve Türkiye’den sektörün en önde gelen katılımcı firmalarını aynı çatı altında toplayarak kapı, pencere ve cam alanındaki yenilikçi tüm çözümleri ziyaretçiler ile buluşturacağını dile getirdi.
Tasarım yanında enerji verimliliği, dayanıklılık, ses yalıtımı, güvenlik gibi unsurlarda trendlerin de sergileneceği fuarların yapı sektörünün beklenen en önemli buluşma noktalarından biri haline geldiğini söyleyen Berkan Öner, Avrasya’nın kendi alanındaki en büyük buluşmasındaki bu fuarları, ziyaretçi rekoru ve ihracat hacmiyle kapatacaklarını ifade etti.
Fuarların her üç endüstrinin global ticaret hacminde önemli bir konuma sahip olduğunu söyleyen Berkan Öner, “Türkiye, kapı, cam ve pencere sektörlerinde dünyanın önde gelen ülkelerinden olma özelliği taşıyor. Bu güçlü konumu sağlamlaştırmak, sektörün hedeflerine ulaşması noktasında katkılar sunmak amacıyla çalışıyoruz” diye konuştu.
Söz konusu fuarların yerli ve yabancı firmaları buluşturarak, sektörler için kapsamlı bir ticaret merkezi olma görevi üstlendiğine dikkat çeken Berkan Öner, “Hedefimiz ve inancımız, fuarlarımızı ziyaretçi rekorlarıyla ve yüksek bir ticaret hacmiyle kapatacağımız yönünde” ifadesini kullandı. Öner son olarak fuarlarda ziyaretçilerin geniş ürün grubunda binlerce ürün arasından ihtiyaçlarını en iyi karşılayan doğru ve güvenilir tedarikçiler ve markalar ile tanışacağını söyledi.