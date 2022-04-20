Fuat Tosyalı: Tedarikte kırılganlığı aşmamız gerek

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nde (ADMİB), Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tek liste ile girdiği seçimde, güven tazeledi.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) temsilcilerinin de katıldığı Genel Kurul’da Başkan Fuat Tosyalı pandemi öncesi örülen gümrük duvarlarını, pandemi dönemini ve Rusya-Ukrayna krizini hatırlatarak, “İhracatçılar, yeni gelişmelere her daim hazırlıklı olmak, olası senaryoları tekrar tekrar gözden geçirmek, B, hatta C planını da hazırda bulundurmak zorundadır. Çünkü, beklenmedik birçok olumsuzluk, tarafı siz olmasanız bile, size büyük bedeller ödetebilir” dedi.

Bir önceki yıla göre çelikte yüzde 85 oranında artışla 2,9 milyar dolar, demir ve demir dışı metaller sektöründe de yüzde 34 artışla 852 milyon dolar ihracat yaptıklarını belirten Tosyalı yeni yıla da hızlı başladıklarını söyledi ve “Yılın ilk iki ayında yüzde 42,3’lük bir ihracat artışı yakalayan çelik sektörümüz 418 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, demir ve demir dışı metaller sektörümüz de yüzde 23,1’lik artışla 144 milyon dolar ihracata imza attı” şeklinde konuştu.

Özellikle tedarikte kırılganlığın önüne geçmek için enerji de dahil olmak üzere kaynakların çeşitlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Tosyalı, “Ülkemizin güçlü yatırım, üretim ve ihracat odaklı vizyonuyla birlikte, dış ticaret fazlası veren ülke hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Küresel tedarik zincirindeki değişimin normalleşme ile tekrar değişmesi riskine karşı kazanımlarımızı korumak için gerekli adımları şimdiden atmalıyız” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü, “Türkiye demir çelik sanayicileri ve ihracatçıları olarak zorlu koşullara uyum kabiliyetimizle küresel rekabetçiliğimizi koruduk ve sanayilerin durduğu bir dönemde üretime devam ederek hem mevcut pazarlara hem de yeni pazarlara ihracatımızı artırdık. Şimdi sıra bu ihracat artışını sürdürülebilir kılmakta. Bunu yaparken de başta AB Yeşil Mutabakatı olmak üzere çeşitli konulara hazırlıklı olmamız, kaliteden taviz vermememiz gerekli.”

ADMİB'in yeni yönetiminde kimler var?

Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın başkanlığında ADMİB’in yönetimin; Klass Dış Tic. Ltd. Şti., Mestaş Metal Endüstri San.Tic. AŞ, Erbosan Erciyas Boru Sanayi Ticaret AŞ, Has Çelik Ve Halat San. Tic. AŞ, Saften Metal San. Tic. AŞ, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Tosyalı Demir Çelik San. AŞ, Aytekin Sera Sistemleri San. Tic. AŞ, Ser Dayanıklı Tüketim Malları İç ve Dış Tic. San. AŞ ve Isısan Isı San. ve Tic. AŞ temsilcileri yer alıyor.