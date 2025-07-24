Full Jeneratör'den istikrarlı atak: Yukarı yönlü ivmeyi bu yıl da koruma hedefinde
Topçu Holding Genel Müdürü Başar Demircan, jeneratör sektörüne hizmet veren markaları Full Jeneratör’ün 2019’dan beri iş hacmi ve cirodaki ivmesini istikrarlı bir şekilde koruduğunu belirterek, “Zorlu geçen 2024 yılında dahi üretim adedimiz yüzde 10, satışlar dolar bazında yüzde 25 arttı” dedi.
Yaklaşık 25 yıldır jeneratör sektöründe yer aldıklarını anlatan Topçu Holding Genel Müdürü Başar Demircan, 2019 yılında dizel jeneratör setlerinin üretimine başlamaları sayesinde her geçen yıl artan bir iş hacmine imza attıklarını söyledi.
Son 7 yılda üretim kapasitelerini ve ürün çeşitlerini her yıl artırarak, yurt içi ve dışında geniş bir coğrafyaya hizmet verdiklerini aktaran Demircan, “Yurt içinde 25 Full Jeneratör yetkili satış noktamız ile ülkemizin her bölgesine hizmet veriyoruz. Yurt dışında ise 30 ülkeye ürünlerimizi ihraç ederek, jeneratör sektöründe ülkemizin global pazardan aldığı payı artırmak için gayret sarf ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.
“Tüm temel süreçleri firmamız destekliyor”
Bugün itibarıyla 130 kişilik bir ekiple faaliyet gösterdiklerine değinen Başar Demircan; üretim ve satış, satış sonrası hizmetler de dahil, tüm temel süreçleri bünyelerindeki uzman kadrolarıyla takip edip, bayi ve son kullanıcıya maksimum fayda ve hizmet sunduklarını iletti.
Ürün gamlarının temelinde dizel jeneratör setlerinin bulunduğunu anımsatan Demircan, üretim yapıları hakkında ise şu bilgileri verdi: “İşimizin doğası gereği çok yüksek varyasyonlu ve butik üretim yapmak durumundayız, bu nedenle çok çeşitli motor ve alternatör markalarını müşterilerimize sunuyoruz. Full Jeneratör markamız altında dizel jeneratörler, portatif hafif tip jeneratörler, aydınlatma kuleleri, otomatik transfer panoları ve senkronizasyon panoları ürün çeşidimizi oluşturuyor. Mevcut tesisimizde yıllık 2 bin adet dizel jeneratör ve buna bağlı çevresel aksamların üretimini gerçekleştirebiliyoruz.”
“Yüksek hedefler için sağlam zemin oluştu”
Full Jeneratör’ün 2024 yılındaki üretim ve satış performansına ilişkin görüşlerini de paylaşan Başar Demircan, söz konusu dönemin üretim ve yatırım iklimi bakımından dezavantajlarla dolu bir yıl olarak hatırlanacağına atıfta bulundu. Bununla beraber şirketlerinin 2019 yılından bu yana devam eden yukarı yönlü ivmesini bozmadan, 2024 yılını da pozitif büyümeyle kapattığına işaret eden Demircan, “Geçen yıl üretim adetlerimiz yüzde 10, satışlarımız ise dolar bazında yüzde 25 arttı. Almış olduğumuz nitelikli ve büyük kapasiteli işler başarımızın temel sebebiydi. Bu kapsamda zorlu bir dönemi pozitif trend ile geçirirken, önümüzdeki dönemlere daha olumlu ve yüksek hedeflerle odaklanmamız için de sağlam bir zemin meydana gelmiş oldu” diye konuştu.
Bu yılın ilk yarısının geride kaldığını ve 2025 yılı hedeflerinde en ufak bir sapmanın bulunmadığını dile getirerek, bu yılın tamamına ilişkin hedeflerini paylaşan Başar Demircan, “Şirketimiz her türlü olumsuzluğa rağmen sonucu odaklı çalışma prensibiyle zorlu koşullarda dahi hedeflerini yakalamayı başardı. Tabii ki piyasalardaki yön bulma zorluğu ve yatırım iştahının düşük kalmaya devam etmesi bizi de daha temkinli olmaya itti. Bu nedenle 2025 için satışlarımızda dolar bazında yüzde 15’lik artış gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.
Yeni ürün geliştirme noktasında oldukça dinamik bir ekibe sahip olmaları sayesinde satış hedeflerini yakalama noktasında destekleyici bir güce sahip olduklarını da ileten Başar Demircan, “Bu yıl da ürün çeşidimize yeni modeller ve güç adımları eklemeye devam ediyoruz. Ayrıca ağır hizmet tipi yeni mobil aydınlatma kulelerimizi de bu yıl içerisinde paydaşlarımıza sunuyor olacağız. Üretim kapasitemizi artırmak konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. 2026 yılında üretim tesisimizi büyütmeyi planlıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasını yaptı.