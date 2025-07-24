Full Jeneratör'den istikrarlı atak: Yukarı yönlü ivmeyi bu yıl da koruma hedefinde

Yaklaşık 25 yıldır jeneratör sektöründe yer aldıkları­nı anlatan Topçu Holding Genel Müdürü Başar Demircan, 2019 yılında dizel jeneratör set­lerinin üretimine başlamaları sa­yesinde her geçen yıl artan bir iş hacmine imza attıklarını söyle­di.

Son 7 yılda üretim kapasitele­rini ve ürün çeşitlerini her yıl ar­tırarak, yurt içi ve dışında geniş bir coğrafyaya hizmet verdikleri­ni aktaran Demircan, “Yurt için­de 25 Full Jeneratör yetkili satış noktamız ile ülkemizin her bölge­sine hizmet veriyoruz. Yurt dışın­da ise 30 ülkeye ürünlerimizi ih­raç ederek, jeneratör sektöründe ülkemizin global pazardan aldığı payı artırmak için gayret sarf edi­yoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Tüm temel süreçleri firmamız destekliyor”

Bugün itibarıyla 130 kişilik bir ekiple faaliyet gösterdikle­rine değinen Başar Demircan; üretim ve satış, satış sonrası hiz­metler de dahil, tüm temel sü­reçleri bünyelerindeki uzman kadrolarıyla takip edip, bayi ve son kullanıcıya maksimum fay­da ve hizmet sunduklarını iletti.

Ürün gamlarının temelinde di­zel jeneratör setlerinin bulun­duğunu anımsatan Demircan, üretim yapıları hakkında ise şu bilgileri verdi: “İşimizin doğası gereği çok yüksek varyasyonlu ve butik üretim yapmak duru­mundayız, bu nedenle çok çeşitli motor ve alternatör markaları­nı müşterilerimize sunuyoruz. Full Jeneratör markamız altın­da dizel jeneratörler, portatif ha­fif tip jeneratörler, aydınlatma kuleleri, otomatik transfer pa­noları ve senkronizasyon pano­ları ürün çeşidimizi oluşturuyor. Mevcut tesisimizde yıllık 2 bin adet dizel jeneratör ve buna bağ­lı çevresel aksamların üretimini gerçekleştirebiliyoruz.”

“Yüksek hedefler için sağlam zemin oluştu”

Full Jeneratör’ün 2024 yılın­daki üretim ve satış performan­sına ilişkin görüşlerini de payla­şan Başar Demircan, söz konusu dönemin üretim ve yatırım ikli­mi bakımından dezavantajlarla dolu bir yıl olarak hatırlanacağı­na atıfta bulundu. Bununla bera­ber şirketlerinin 2019 yılından bu yana devam eden yukarı yön­lü ivmesini bozmadan, 2024 yılı­nı da pozitif büyümeyle kapattı­ğına işaret eden Demircan, “Ge­çen yıl üretim adetlerimiz yüzde 10, satışlarımız ise dolar bazında yüzde 25 arttı. Almış olduğumuz nitelikli ve büyük kapasiteli işler başarımızın temel sebebiydi. Bu kapsamda zorlu bir dönemi pozi­tif trend ile geçirirken, önümüz­deki dönemlere daha olumlu ve yüksek hedeflerle odaklanmamız için de sağlam bir zemin meyda­na gelmiş oldu” diye konuştu.

Bu yılın ilk yarısının geride kal­dığını ve 2025 yılı hedeflerinde en ufak bir sapmanın bulunmadı­ğını dile getirerek, bu yılın tama­mına ilişkin hedeflerini paylaşan Başar Demircan, “Şirketimiz her türlü olumsuzluğa rağmen so­nucu odaklı çalışma prensibiyle zorlu koşullarda dahi hedeflerini yakalamayı başardı. Tabii ki pi­yasalardaki yön bulma zorluğu ve yatırım iştahının düşük kalmaya devam etmesi bizi de daha tem­kinli olmaya itti. Bu nedenle 2025 için satışlarımızda dolar bazın­da yüzde 15’lik artış gerçekleştir­mek istiyoruz” dedi.

Yeni ürün geliştirme noktasın­da oldukça dinamik bir ekibe sa­hip olmaları sayesinde satış he­deflerini yakalama noktasında destekleyici bir güce sahip olduk­larını da ileten Başar Demircan, “Bu yıl da ürün çeşidimize ye­ni modeller ve güç adımları ek­lemeye devam ediyoruz. Ayrıca ağır hizmet tipi yeni mobil aydın­latma kulelerimizi de bu yıl içe­risinde paydaşlarımıza sunuyor olacağız. Üretim kapasitemizi ar­tırmak konusunda da çalışmala­rımız devam ediyor. 2026 yılın­da üretim tesisimizi büyütmeyi planlıyoruz ve bu doğrultuda ça­lışmalarımız devam ediyor” açık­lamasını yaptı.