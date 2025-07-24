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Full Jeneratör'den istikrarlı atak: Yukarı yönlü ivmeyi bu yıl da koruma hedefinde

Topçu Holding Genel Müdürü Başar Demircan, jeneratör sektörüne hizmet veren markaları Full Jeneratör’ün 2019’dan beri iş hacmi ve cirodaki ivmesini istikrarlı bir şekilde koruduğunu belirterek, “Zorlu geçen 2024 yılında dahi üretim adedimiz yüzde 10, satışlar dolar bazında yüzde 25 arttı” dedi.

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Full Jeneratör'den istikrarlı atak: Yukarı yönlü ivmeyi bu yıl da koruma hedefinde
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Yaklaşık 25 yıldır jeneratör sektöründe yer aldıkları­nı anlatan Topçu Holding Genel Müdürü Başar Demircan, 2019 yılında dizel jeneratör set­lerinin üretimine başlamaları sa­yesinde her geçen yıl artan bir iş hacmine imza attıklarını söyle­di.

Son 7 yılda üretim kapasitele­rini ve ürün çeşitlerini her yıl ar­tırarak, yurt içi ve dışında geniş bir coğrafyaya hizmet verdikleri­ni aktaran Demircan, “Yurt için­de 25 Full Jeneratör yetkili satış noktamız ile ülkemizin her bölge­sine hizmet veriyoruz. Yurt dışın­da ise 30 ülkeye ürünlerimizi ih­raç ederek, jeneratör sektöründe ülkemizin global pazardan aldığı payı artırmak için gayret sarf edi­yoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Tüm temel süreçleri firmamız destekliyor”

Bugün itibarıyla 130 kişilik bir ekiple faaliyet gösterdikle­rine değinen Başar Demircan; üretim ve satış, satış sonrası hiz­metler de dahil, tüm temel sü­reçleri bünyelerindeki uzman kadrolarıyla takip edip, bayi ve son kullanıcıya maksimum fay­da ve hizmet sunduklarını iletti.

Ürün gamlarının temelinde di­zel jeneratör setlerinin bulun­duğunu anımsatan Demircan, üretim yapıları hakkında ise şu bilgileri verdi: “İşimizin doğası gereği çok yüksek varyasyonlu ve butik üretim yapmak duru­mundayız, bu nedenle çok çeşitli motor ve alternatör markaları­nı müşterilerimize sunuyoruz. Full Jeneratör markamız altın­da dizel jeneratörler, portatif ha­fif tip jeneratörler, aydınlatma kuleleri, otomatik transfer pa­noları ve senkronizasyon pano­ları ürün çeşidimizi oluşturuyor. Mevcut tesisimizde yıllık 2 bin adet dizel jeneratör ve buna bağ­lı çevresel aksamların üretimini gerçekleştirebiliyoruz.”

“Yüksek hedefler için sağlam zemin oluştu”

Full Jeneratör’ün 2024 yılın­daki üretim ve satış performan­sına ilişkin görüşlerini de payla­şan Başar Demircan, söz konusu dönemin üretim ve yatırım ikli­mi bakımından dezavantajlarla dolu bir yıl olarak hatırlanacağı­na atıfta bulundu. Bununla bera­ber şirketlerinin 2019 yılından bu yana devam eden yukarı yön­lü ivmesini bozmadan, 2024 yılı­nı da pozitif büyümeyle kapattı­ğına işaret eden Demircan, “Ge­çen yıl üretim adetlerimiz yüzde 10, satışlarımız ise dolar bazında yüzde 25 arttı. Almış olduğumuz nitelikli ve büyük kapasiteli işler başarımızın temel sebebiydi. Bu kapsamda zorlu bir dönemi pozi­tif trend ile geçirirken, önümüz­deki dönemlere daha olumlu ve yüksek hedeflerle odaklanmamız için de sağlam bir zemin meyda­na gelmiş oldu” diye konuştu.

Bu yılın ilk yarısının geride kal­dığını ve 2025 yılı hedeflerinde en ufak bir sapmanın bulunmadı­ğını dile getirerek, bu yılın tama­mına ilişkin hedeflerini paylaşan Başar Demircan, “Şirketimiz her türlü olumsuzluğa rağmen so­nucu odaklı çalışma prensibiyle zorlu koşullarda dahi hedeflerini yakalamayı başardı. Tabii ki pi­yasalardaki yön bulma zorluğu ve yatırım iştahının düşük kalmaya devam etmesi bizi de daha tem­kinli olmaya itti. Bu nedenle 2025 için satışlarımızda dolar bazın­da yüzde 15’lik artış gerçekleştir­mek istiyoruz” dedi.

Yeni ürün geliştirme noktasın­da oldukça dinamik bir ekibe sa­hip olmaları sayesinde satış he­deflerini yakalama noktasında destekleyici bir güce sahip olduk­larını da ileten Başar Demircan, “Bu yıl da ürün çeşidimize ye­ni modeller ve güç adımları ek­lemeye devam ediyoruz. Ayrıca ağır hizmet tipi yeni mobil aydın­latma kulelerimizi de bu yıl içe­risinde paydaşlarımıza sunuyor olacağız. Üretim kapasitemizi ar­tırmak konusunda da çalışmala­rımız devam ediyor. 2026 yılın­da üretim tesisimizi büyütmeyi planlıyoruz ve bu doğrultuda ça­lışmalarımız devam ediyor” açık­lamasını yaptı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL