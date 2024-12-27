Futuretex İstanbul Kumaş Tasarım Yarışması’nı kazanan isimler açıklandı

İTHİB tarafından düzenlenen Futuretex İstanbul Kumaş Tasarım Yarışması’nda ilk üçe adını yazdıran tasarımcılar sırasıyla Aslı Aslan, Seher Yıldırım ve Seda Nur Canbolat oldu. Jüri özel ödülü Leyla Tadzhibaeva’nın oldu. İlk üç finalist arasından Ticaret Bakanlığı'nın uygun gördüğü yarışmacılara yurt dışı eğitim hakkı tanınacağı açıklandı.

Etkinlikte İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “19 yıldır organize ettiğimiz yarışmada en büyük motivasyon kaynağımız dünyaca ünlü Türk kumaşlarının tasarımla markalaşmasını sağlamak” diye konuşurken, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, “Artık ‘markaların ülkesi Türkiye’yi inşa etme zamanımız geldi” dedi.

Üretim ve ihracatın anahtar kelimesi: Tasarım

Tasarımın, üretim ve ihracatla uğraşan herkes için anahtar sözcüklerden biri olduğuna vurgu yapan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Futuretex ile her yıl yeni genç yetenekler sektöre kazandırılıyor. Türkiye’deki 332 tasarım merkezinden 53’ü tekstil bünyesinde yer alıyor. Sadece bu veri bile bize tekstilin tasarıma verdiği önemi göstermeye yetiyor. O merkezlerde, aslında nadide bir kumaş titizliğinde ilmek ilmek sektörün geleceği dokunuyor... Artık ‘markaların ülkesi Türkiye’yi inşa etme zamanımız geldi. Bunun için bilgili, donanımlı gençlerimizin önünü açmalıyız” ifadelerini kullandı.

Türkiye hedeflerinden ilham alarak, genç yetenekleri desteklediklerini ifade eden İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarından finale kalan yarışmacılarımız, sadece kumaş bilgi ve becerilerini sergilemekle kalmıyor aynı zamanda farklı kültür, düşünce ve estetik anlayışlarını tasarımlarının gücüyle harmanlıyor. Ödül alan finalistlerimiz tasarım dünyasına katacakları değerlerin önemli birer simgesi olacak” dedi.

Yurt dışında eğitim ödülü

İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fuarlar Komitesi Başkanı Fatih Bilici Yarışmanın Jüri Başkanlığı’nı yaparken; Yarışma Koçu Özlem Süer, jüri üyeleri ise Kemal Özhaseki, Nejdet Ayaydın, Filiz Tunca, Neslişah Yılmaz, Ahmet Altınöz, Nesrin Türkmen, Elif Ergu Demiral ve Amor Garibovic oldu.

Futuretex İstanbul Kumaş Tasarım Yarışması’nda birinci olan yarışmacıya 200 bin TL, ikinciye 150 bin TL ve üçüncüye 100 bin TL para ödülü verilirken, jürinin belirlediği bir yarışmacı da 60 bin TL’lik özel onur ödülünün sahibi oldu. İlk üç finalist arasından Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen yarışmacılara yurt dışı eğitim hakkı da tanınacağı açıklandı. İlk 3’e giren yarışmacılara 6 ay yabancı dil eğitimi imkanı yine, dereceye giren ilk 3 tasarımcıya İTHİB tarafından belirlenen uluslararası bir fuar ziyareti fırsatı ve tüm finalistlere İstanbul Moda Akademisi’nde burslu ders imkanı sağlandı. Özlem Süer’in Yarışma Koçu olduğu ‘Futuretex İstanbul’da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da jüri özel ödülünü kazanan bir yarışmacıya ‘İpekyol Özel Ödülü’ verildi.