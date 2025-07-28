Gage, çift haneli büyümeyi kalıcı hale getirmek istiyor
Raylı sistemler sektörüne yüksek hassasiyetli parça üretimi yapan Gage Raylı Sistemler A.Ş, büyüme ivmesini kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.
Özlem SARSIN
Gage Raylı Sistemler Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Aksoy, Gage’nin tüm üretimini ihraç ettiğini söyleyerek, global arenada güçlerini daha artıracaklarını vurguladı. Aksoy, “Raylı sistemlerin karmaşık dünyasında, yüksek hassasiyet ve sürdürülebilir kalite anlayışıyla global pazarda yüzde yüz ihracat başarısı elde eden Gage Raylı Sistemler A.Ş., talaşlı imalat sektörünün öne çıkan temsilcilerinden biri. Gage Raylı Sistemler olarak talaşlı imalat alanında, özellikle raylı sistemler için kritik öneme sahip yüksek hassasiyetli parça üretiminde uzmanlaştık. Dünyanın en büyük tren üreticileri için üretim yapıyor, bu firmaların global projelerine doğrudan katkı sağlıyoruz” diye konuştu.
“Teknolojide derinleşmeyi hedefliyoruz”
2024 yılını, bir önceki yıla göre enflasyondan bağımsız yüzde 23’lük bir büyüme ile kapattıklarını dile getiren Aksoy, “2025’te bu ivmeyi sürdürmeyi, hatta iki haneli büyümeyi kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Üretim kapasitemizi %30 oranında artıracak yatırımlarla, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında etkinliğimizi güçlendirmeyi planlıyoruz. Bugün üretimimizin yüzde 100’ü ihraç ediliyor. Fransa, Almanya ve İtalya gibi Avrupa’nın önde gelen raylı sistem üreticilerine parça tedarik ediyoruz. Kuzey Amerika da ki varlığımızı yeni projeler ile artırmaya çalışıyoruz. Ayrıca Güney Amerika pazarına giriş için fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Yeni nesil CNC tezgâhları ve otomasyon sistemlerine yatırımların da devam ettiğini belirten Aksoy, “Kalifiye iş gücünün sektörde en kritik başlık haline geldiğinin farkındayız. Bu nedenle mesleki eğitimi destekleyen, genç mühendisleri sektöre kazandıran projelere öncülük ediyoruz. 2022 yılında hayata geçirdiğimiz GAGE Akademi ile şirket içi teknik eğitimlerimizi artırarak hem çalışanlarımızın yetkinliklerini sürekli geliştirmeyi hem de sektöre nitelikli iş gücü kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.