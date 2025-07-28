Gage, çift haneli büyümeyi kalıcı hale getirmek istiyor

Özlem SARSIN

Gage Raylı Sistemler Ge­nel Müdürü ve Yönetim Kuru­lu Üyesi Selim Aksoy, Gage’nin tüm üretimini ihraç ettiğini söy­leyerek, global arenada güçleri­ni daha artıracaklarını vurgu­ladı. Aksoy, “Raylı sistemlerin karmaşık dünyasında, yüksek hassasiyet ve sürdürülebilir ka­lite anlayışıyla global pazarda yüzde yüz ihracat başarısı elde eden Gage Raylı Sistemler A.Ş., talaşlı imalat sektörünün öne çıkan temsilcilerinden biri. Ga­ge Raylı Sistemler olarak talaşlı imalat alanında, özellikle raylı sistemler için kritik öneme sa­hip yüksek hassasiyetli parça üretiminde uzmanlaştık. Dün­yanın en büyük tren üreticileri için üretim yapıyor, bu firmala­rın global projelerine doğrudan katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

“Teknolojide derinleşmeyi hedefliyoruz”

2024 yılını, bir önceki yıla gö­re enflasyondan bağımsız yüz­de 23’lük bir büyüme ile ka­pattıklarını dile getiren Aksoy, “2025’te bu ivmeyi sürdürmeyi, hatta iki haneli büyümeyi kalı­cı hale getirmeyi hedefliyoruz. Üretim kapasitemizi %30 ora­nında artıracak yatırımlarla, özellikle Avrupa ve Kuzey Ame­rika pazarlarında etkinliğimizi güçlendirmeyi planlıyoruz. Bu­gün üretimimizin yüzde 100’ü ihraç ediliyor. Fransa, Almanya ve İtalya gibi Avrupa’nın önde gelen raylı sistem üreticilerine parça tedarik ediyoruz. Kuzey Amerika da ki varlığımızı yeni projeler ile artırmaya çalışıyo­ruz. Ayrıca Güney Amerika pa­zarına giriş için fizibilite çalış­malarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Yeni nesil CNC tezgâhları ve otomasyon sistemlerine yatı­rımların da devam ettiğini be­lirten Aksoy, “Kalifiye iş gücü­nün sektörde en kritik başlık haline geldiğinin farkındayız. Bu nedenle mesleki eğitimi des­tekleyen, genç mühendisleri sektöre kazandıran projelere öncülük ediyoruz. 2022 yılında hayata geçirdiğimiz GAGE Aka­demi ile şirket içi teknik eğitim­lerimizi artırarak hem çalışan­larımızın yetkinliklerini sürek­li geliştirmeyi hem de sektöre nitelikli iş gücü kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.