GAİB, ihracatını yeni OSB ile artırmaya hazırlanıyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatını ve Rusya-Ukrayna savaşının bölge ihracatına etkilerini değerlendirdi.

Bölge ihracatının bu yılın Ocak-Mart döneminde, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 18,5’lik artışla 3,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Kileci, Gaziantep ise söz konusu ihracattan 2,6 milyar dolar pay aldığına dikkat çekti.

Bölge ihracatında en büyük paya sahip ülkeler ve ürün grupları hakkında da bilgi veren Kileci, Ortadoğu ülkelerinin yüzde 39,7 payla ilk sırada yer aldığını bildirdi. Kileci, AB ülkelerinin yüzde 18 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin de yüzde 17,2 payla üçüncü sırada yer aldığını aktardı.

Ocak-Mart döneminde GAİB ve Gaziantep’ten 184 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Kileci, “Irak, ABD, Suriye, İtalya, İngiltere, Almanya, Libya, İsrail, Cibuti ve İran lider ihracat pazarlarımızı oluşturuyor. Makine halıları, iplikler ve kumaşlar, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, bakliyat ve diğer gıda müstahzarları ise ihracatını en çok yaptığımız ürün gruplarını oluşturuyor.” dedi.

Pandemide ihracatı arttı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tarih boyunca ticarette önemli bir lokasyon ve güvenlikli geçiş rotası olduğunu belirten Ahmet Fikret Kileci, “Sonraki yıllarda bu etkisini kısmen yitirse de pandemiye rağmen güçlü ve güvenilir bir tedarikçi olduğunu gösterdi. Ortadoğu’da pazar payımız yüzde 70’ten yüzde 40 seviyelerine kadar düştü. Ama Avrupa, Amerika, Afrika ihracat ağımıza katıldı. Bu durum daha fazla pazarda büyüme potansiyelini de beraberinde getirdi. 2021 yılında ihracatımızdaki büyüme yüzde 26,4 olarak kayıtlara geçti ve 11,7 milyar dolarlık ihracatla yılı kapattık. Aynı başarıyı yakalamak üzere azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

Küresel çapta yaşanan belirsizlik ve dalgalanmalara rağmen bölgelerinin istikrarını sürdürerek ihracat potansiyelini arttıdığını kaydeden Kileci, şubatta olduğu gibi martta da 2021’e göre ihracat rakamlarını kayda değer oranda artırdıklarını, Mart ayında bölge ihracatının yüzde 18,8 artışla 1,18 milyar dolar olarak gerçekleştiğni söyledi.

Gaziantep-Kilis arasına OSB kurulacak

Bölgenin üretim ve ihracat gücünü artırmak için yürütülen çalışmalara da değinen Kileci, çalışmalar kapsamında Gaziantep-Kilis lokasyonunda bir organize sanayi bölgesi (OSB) kurulmasının planladığını açıkladı.

Güneydoğu’nun başta Ortadoğu olmak üzere komşu coğrafyalar için bir lojistik merkezi haline gelmesinin öneminli olduğunu dile getiren Kileci, “Lojistik uluslararası ticarette son derece önemli bir husus. Karayolu ve havayolu lojistik yatırımları noktasında sorunumuz bulunmuyor, başarılı işlere imza atıldı, ama şimdi bunun denizyoluna bağlanan demiryolu yatırımlarıyla bütüncül bir hale getirilmesi gerekiyor. Bu noktada da güzel gelişmeler söz konusu. Güneydoğu, güvenilir yapısı, üretim ve dağıtım gücü ile dünya ticaretinden lojistik üst olarak daha fazla pay alabilir. Rusya-Ukrayna savaşı tedarikte yeni alternatiflere yönelimi artırdı, biz bölge olarak bunu kendi lehimize kullanmaya çalışacağız.” dedi.