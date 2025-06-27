Galata Wind’in RES kurulu gücü 284 MW’a yükseldi
Galata Wind’in rüzgar enerjisi santrallerinin toplam kurulu gücü, tamamlanan yatırımlar ve kapasite artırımlarının ardından 284 MW oldu. Yenilenebilir enerji yatırımları anlamında çoklu bir görünüm sergileyen şirketin faaliyetteki güneş santralleri ile birlikte toplam kurulu gücü ise 354.1 MW seviyesinde.
Yenilenebilir enerji alanına odaklı yatırımlarını sürdüren Galata Wind’in kurulu gücü 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla 354,1 MW’ye ulaştı. Galata Wind halen Balıkesir, Bandırma’da bulunan Şah Rüzgâr Santrali; Mersin, Mut’ta bulunan Mersin Rüzgâr Santrali; Bursa, Nilüfer’deki Taşpınar Rüzgâr ve Hibrit Güneş Santrali; Çorum Merkez’deki Çorum Güneş Santrali ve Erzurum Aziziye, Hınıs ve Karayazı’da bulunan Erzurum Güneş Santrali’nde elektrik üretimi gerçekleştiriyor.
Rüzgar enerjisi üretimi 2024’te %11.7 artmıştı
2024 yılı sonunda Galata Wind’in rüzgar enerjisi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 11.7 artışla 757 bin 907 MWh’ye ulaştı. Yine güneş enerjisi üretimi ise yüzde 2.1 artışla 52 bin 220 MWh oldu ve toplam 810 bin 123 MWh elektrik üretimi gerçekleştirildi. Tüm bunların yanı sıra Mayıs 2025’te devreye alınan ve bünyesinde hem RES hem de GES barındıran, “Taşpınar Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi Projesinin” 20 MW’lık ikinci fazı ile Mersin RES’e kapasite artırımı sağlayan 6 türbinin devreye alınmasının ardından Galata Wind’in kurulu gücü 354,1 MW’a yükseldi. Bu gelişmelerin ardından rüzgar enerjisi santrallerinin toplam kurulu gücü de 284 MW oldu.
“Kurulu güçte 2030’a kadar 1000 MW hedefliyoruz”
Galata Wind CEO’su Burak Kuyan, şirketin 2030 hedefleri doğrultusunda planlanan yatırımlarının ise devam ettiğini belirterek, şirketin hedefleri hakkında şu bilgileri verdi: “Son dönemde tamamlayarak devreye aldığımız bu projelerle kurulu gücümüzü daha da artırarak, 2030 yılı hedefimiz olan 1000 MW’a biraz daha yaklaşmış olduk. Ülkemizin yeşil dönüşümü için yapılan her kapasite artırımı, çocuklarımızın ve bizim ortak geleceğimiz için yapılan bir yatırımdır.
Bu sorumluluğun bilinciyle yatırım ve büyüme iştihamızı sürdürüyor, ülkemiz ve tüm paydaşlarımız için değer yaratma önceliğiyle çalışıyoruz. Yatırımcılarımıza taahhüt ettiğimiz gibi sadece yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üreterek, enerjide ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlamaya ve sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz.”
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinde küresel ölçekte 11’inci, Avrupa’da ise 5’inci sırada yer aldığını anımsatan Burak Kuyan, rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kapasite içindeki payının giderek artmasını ise devlet politikası ve özel sektörün kararlı duruşuna bağladı. Kuyan, “TEİAŞ verilerine göre 2025 Mayıs itibarıyla Türkiye’de rüzgâr enerjisi santral adeti 381, toplam kurulu güç ise 13 bin 376 MW seviyesine yükseldi. Ülkemizde yenilenebilir enerji sektörünün, güçlü politikalarla desteklenerek, teknolojik gelişmeler ve artan yatırımlar sayesinde önümüzdeki dönemde de büyümeye devam etmesi öngörülüyor” şeklinde bilgi verdi.
Emisyon azaltımına katkı 60 bin ton artacak
Son olarak Galata Wind’in 2025 yılında da büyüme stratejisi doğrultusunda yatırımlarını hızlandırarak, sürdüreceğini açıklayan Burak Kuyan, şunları kaydetti: “Özellikle Avrupa’daki proje geliştirme çalışmalarının yatırım aşamasına taşınması planlanırken, şirket 2025 yılı için yıllık üretim hedefini 900 ila 980 bin MWh aralığında belirledi.
Yenilenebilir enerji sektöründeki liderliğini sürdüren Galata Wind, yatırımlarına devam ederken sürdürülebilirlik ve karbon azaltımı hedeflerine olan bağlılığını da güçlendirmeye devam ediyor. Son kapasite artışlarıyla birlikte, şirketin yıllık toplam portföy üretimi yüzde 25 artış gösterecek, karbon emisyon azaltımına katkısı ise yıllık yaklaşık 60 bin tona yükselip, 490 bin tona ulaşacak.”
Temiz enerjinin global oyuncusu olmak istiyor
Galata Wind’in “Temiz bir gelecek için temiz enerji” yaklaşımıyla çevreye duyarlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir iş modeli ile yenilenebilir enerji alanında büyüyerek, global bir oyuncu olmak için çalıştığını sözlerine ekleyen CEO Burak Kuyan, hedefleri kapsamında yürüttükleri çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Yurt dışındaki yenilenebilir enerji yatırımlarını koordine etmek ve yatırım stratejilerini gerçekleştirmek amacı ile kurulan yüzde 100 bağlı ortaklığımız Galata Wind Energy Global B.V., Avrupa’da proje geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.
Almanya’nın güneyinde yer alan ve Tarım GES (Agri-PV) ve Batarya Ünitesi inşaatını kapsayacak şekilde planlanan 22 MW kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin haklarının devir işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca İtalya merkezli iki şirketin paylarının satın alınmasına yönelik bir hisse alım sözleşmesi imzalandı.”