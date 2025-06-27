Galata Wind’in RES kurulu gücü 284 MW’a yükseldi

Yenilenebilir enerji alanı­na odaklı yatırımlarını sürdüren Galata Wind’in kurulu gücü 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla 354,1 MW’ye ulaş­tı. Galata Wind halen Balıkesir, Bandırma’da bulunan Şah Rüz­gâr Santrali; Mersin, Mut’ta bu­lunan Mersin Rüzgâr Santra­li; Bursa, Nilüfer’deki Taşpınar Rüzgâr ve Hibrit Güneş Santra­li; Çorum Merkez’deki Çorum Güneş Santrali ve Erzurum Azi­ziye, Hınıs ve Karayazı’da bulu­nan Erzurum Güneş Santrali’n­de elektrik üretimi gerçekleşti­riyor.

Rüzgar enerjisi üretimi 2024’te %11.7 artmıştı

2024 yılı sonunda Gala­ta Wind’in rüzgar enerjisi üre­timi bir önceki yıla göre yüzde 11.7 artışla 757 bin 907 MWh’ye ulaştı. Yine güneş enerjisi üre­timi ise yüzde 2.1 artışla 52 bin 220 MWh oldu ve toplam 810 bin 123 MWh elektrik üretimi ger­çekleştirildi. Tüm bunların ya­nı sıra Mayıs 2025’te devreye alınan ve bünyesinde hem RES hem de GES barındıran, “Taşpı­nar Birleşik Yenilenebilir Elekt­rik Üretim Tesisi Projesinin” 20 MW’lık ikinci fazı ile Mersin RES’e kapasite artırımı sağla­yan 6 türbinin devreye alınması­nın ardından Galata Wind’in ku­rulu gücü 354,1 MW’a yükseldi. Bu gelişmelerin ardından rüzgar enerjisi santrallerinin toplam kurulu gücü de 284 MW oldu.

“Kurulu güçte 2030’a kadar 1000 MW hedefliyoruz”

Galata Wind CEO’su Burak Ku­yan, şirketin 2030 hedefleri doğ­rultusunda planlanan yatırımları­nın ise devam ettiğini belirterek, şirketin hedefleri hakkında şu bil­gileri verdi: “Son dönemde tamam­layarak devreye aldığımız bu pro­jelerle kurulu gücümüzü daha da artırarak, 2030 yılı hedefimiz olan 1000 MW’a biraz daha yaklaşmış olduk. Ülkemizin yeşil dönüşümü için yapılan her kapasite artırımı, çocuklarımızın ve bizim ortak ge­leceğimiz için yapılan bir yatırım­dır.

Bu sorumluluğun bilinciyle yatırım ve büyüme iştihamızı sür­dürüyor, ülkemiz ve tüm paydaş­larımız için değer yaratma önce­liğiyle çalışıyoruz. Yatırımcıları­mıza taahhüt ettiğimiz gibi sadece yenilenebilir kaynaklardan elekt­rik enerjisi üreterek, enerjide ül­kemizin dışa bağımlılığının azal­tılmasına katkı sağlamaya ve sür­dürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Türkiye’nin yenilenebilir ener­ji kapasitesinde küresel ölçekte 11’inci, Avrupa’da ise 5’inci sırada yer aldığını anımsatan Burak Ku­yan, rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kapasite içindeki payının giderek artmasını ise devlet politi­kası ve özel sektörün kararlı duru­şuna bağladı. Kuyan, “TEİAŞ veri­lerine göre 2025 Mayıs itibarıyla Türkiye’de rüzgâr enerjisi santral adeti 381, toplam kurulu güç ise 13 bin 376 MW seviyesine yüksel­di. Ülkemizde yenilenebilir ener­ji sektörünün, güçlü politikalarla desteklenerek, teknolojik gelişme­ler ve artan yatırımlar sayesinde önümüzdeki dönemde de büyüme­ye devam etmesi öngörülüyor” şek­linde bilgi verdi.

Emisyon azaltımına katkı 60 bin ton artacak

Son olarak Galata Wind’in 2025 yılında da büyüme stratejisi doğ­rultusunda yatırımlarını hızlandı­rarak, sürdüreceğini açıklayan Bu­rak Kuyan, şunları kaydetti: “Özel­likle Avrupa’daki proje geliştirme çalışmalarının yatırım aşaması­na taşınması planlanırken, şirket 2025 yılı için yıllık üretim hedefi­ni 900 ila 980 bin MWh aralığın­da belirledi.

Yenilenebilir enerji sektöründeki liderliğini sürdüren Galata Wind, yatırımlarına devam ederken sürdürülebilirlik ve kar­bon azaltımı hedeflerine olan bağ­lılığını da güçlendirmeye devam ediyor. Son kapasite artışlarıyla birlikte, şirketin yıllık toplam port­föy üretimi yüzde 25 artış göste­recek, karbon emisyon azaltımına katkısı ise yıllık yaklaşık 60 bin to­na yükselip, 490 bin tona ulaşacak.”

Temiz enerjinin global oyuncusu olmak istiyor

Galata Wind’in “Temiz bir gelecek için temiz enerji” yaklaşımıyla çevreye duyarlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir iş modeli ile yenilenebilir enerji alanında büyüyerek, global bir oyuncu olmak için çalıştığını sözlerine ekleyen CEO Burak Kuyan, hedefleri kapsamında yürüttükleri çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Yurt dışındaki yenilenebilir enerji yatırımlarını koordine etmek ve yatırım stratejilerini gerçekleştirmek amacı ile kurulan yüzde 100 bağlı ortaklığımız Galata Wind Energy Global B.V., Avrupa’da proje geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Almanya’nın güneyinde yer alan ve Tarım GES (Agri-PV) ve Batarya Ünitesi inşaatını kapsayacak şekilde planlanan 22 MW kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin haklarının devir işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca İtalya merkezli iki şirketin paylarının satın alınmasına yönelik bir hisse alım sözleşmesi imzalandı.”