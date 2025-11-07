GAP Bölgesi’nde ‘Better Cotton’ üretim alanları genişliyor

GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle gerçekleştirilen 3. İyi Pamuk Tarla Gü­nü Etkinliği, Koruklu GAPTAEM Ta­lat Demirören Tesisi’nde düzenlendi.

Bu yıl, Şanlıurfa Valiliği, Harran Üni­versitesi, Şanlıurfa Büyükşehir Bele­diyesi, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Şanlıurfa Ticaret ve Sa­nayi Odası ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü katkılarıyla dü­zenlenen etkinlikte çiftçiler, yerel ku­rumlar, üniversiteler, sivil toplum ku­ruluşları, bakanlık temsilcileri, teks­til markaları ve tedarik zincirinin tüm aktörlerini bir araya geldi. Katılımcı­lar, dünya ve Türkiye genelinde pamuk üretiminde sürdürülebilirlik konu­sundaki gelişmeleri, iyi pamuk uygula­malarının bölgedeki sonuçlarını ve ge­lecek hedeflerini değerlendirdi.

Better Cotton alanı 478 bin 300 dekara ulaştı

İyi Pamuk Girişimi’nin 2019 yılın­dan beridir yürütüldüğünü ifade eden GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başka­nı Dr. Hasan Maral, geleneksel üretim yöntemlerinin yaygın olduğu bölge­de sürdürülebilir ve İyi Pamuk (Better Cotton) lisanslı pamuk üretimini ar­tırmayı amaçladıklarını söyledi. İyi pa­muk uygulamalarının pestisit, gübre ve su gibi girdilerin etkin ve en az dü­zeyde kullanılmasını, toprak sağlığının korunmasını, doğal yaşamın destek­lenmesini ve tarımda insana yakışır iş uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedeflediğini belirten Dr. Hasan Ma­ral, “Projemiz Better Cotton Growth and Innovation Fund ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) finansal desteğiyle yürütülüyor. Bu kapsamda 16 lisanslı ziraat mühendisi, çiftçilere su ve gübre kullanımı, zirai ilaç yöne­timi, toprak sağlığı ve tarım çalışanla­rının refahı gibi konularda eğitim ve­riyor. Bağımsız denetimler sayesinde uluslararası standartlara uygun üretim sağlanıyor. Bugün itibarıyla Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 2.107 lisanslı çiftçi ile 478.300 dekar alanda iyi pamuk üreti­mi gerçekleştiriliyor” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Baş­kanı Mehmet Kasım Gülpınar, Ur­fa’nın artık sadece tarımın değil; tasa­rımın, markalaşmanın, sürdürülebilir ekonominin ve kültürel kalkınmanın da merkez kentlerinden biri olduğunu vurguladı. Konuşmasının devamın­da sürdürülebilir tarım ve markalaş­manın önemine dikkat çeken Mehmet Kasım Gülpınar, “Pamuk üretimi Ur­fa’nın kültürel kimliğinin bir parçası­dır. İyi Pamuk anlayışı sadece tarım­sal değil, sosyal ve ekonomik bir dö­nüşümün de temelidir. Belediyemiz tarafından hayata geçirilen “Moira by Urfa” moda projesi ile pamuk ve doku­ma kültürünü modanın evrensel diliy­le buluşturduk.

Bugün tarlada başla­yan üretim; atölyede tasarıma, marka­laşmaya ve kültürel değere dönüşüyor. ‘İyi Pamuk Projesi’ ile ‘Moira by Urfa’ aslında aynı hikâyenin iki farklı say­fası, aynı zincirin iki halkasıdır. Urfa artık sadece tarımın değil; tasarımın, markalaşmanın, sürdürülebilir eko­nominin ve kültürel kalkınmanın da merkezidir. Şanlıurfa’da her karış top­rağın üretime, her üretim hikâyesinin markalaşmaya, her markalaşmanın da istihdama dönüşmesini istiyoruz. Ur­fa’nın geleceği, sadece pamukta değil; ürettiğini hikâyeye dönüştürme bece­risindedir” diye konuştu.

“Sürdürülebilir pamuk ancak piyasa dönüşümüyle gelişebilir”

GAP Bölgesinde girişimlerinin yarattığı sonuçların aynı zamanda daha iyi su ve toprak yönetimini, daha sağlıklı ekosistemleri ve daha güçlü sosyal kapsayıcılığı gösterdiğini ifade eden Monica Merino, “Better Cotton Growth and Innovation Fund (Büyüme ve Inovasyon Fonu) (GIF) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın EBRD’nin finansmanıyla modelimiz, veriye dayalı izlemeyi, kapasite geliştirmeyi ve adil çalışma uygulamalarını bir araya getiriyor. Bu model, sürdürülebilirlik ilkelerinin sahada uygulanmasını kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Çalışmamızın merkezi insandır. Güçlendirilmiş kadın üreticiler, daha iyi çalışma koşullarına sahip mevsimlik işçiler ve iklim dirençli üretimden fayda sağlayan topluluklardır.

Bu modeli ölçeklendirirken odağımız iki temel üzerine kurulu: bilgi paylaşımı ve veriye dayalı karar alma. Birlikte, sahada elde ettiğimiz her iyileştirmenin tekrarlanabilir ve kalıcı olmasını sağlamaktadırlar. Sürdürülebilir pamuk ancak piyasa dönüşümüyle gelişebilir. GAP bölgesinde yaratılan değerin, ulusal ve küresel markalardan artan talebi çekeceğine ve kırsal dayanıklılığı güçlendireceğine inanıyoruz. UNDP olarak, proje faaliyetlerini daha da genişletmeye ve çiftçi başarı hikâyelerini görünür kılmaya kararlıyız” dedi.

İyi Pamuk Girişiminde sertifikalı çiftçi sayısı 2 bine ulaştı

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, iyi pamuk programında tarımsal verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve güçlü yerel ortaklıkların geliştirilmesi yönünde önemli ilerlemeler kaydettiklerini vurgulayarak konuşmasına başladı. Kurdukları iş birliğinin geçim kaynaklarını güçlendiren ve kaynakları koruyan sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirdiğini ifade eden Monica Merino, şöyle devam etti: “Başarımızda topluma örnek çiftçilerimizin ortak hedefleri eyleme dönüştürmesi etkili oluyor.

İyi Pamuk Girişimi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile birlikte, pamuk üretimini üreticiler ve tüketiciler için daha iyi, doğa için daha faydalı ve gelecek için daha sürdürülebilir hâle getiriyoruz. 2019’dan bu yana ortaklığımız, çırçır tesislerinde standartların hayata geçirilmesinden Şanlıurfa ve Diyarbakır genelinde saha uygulamalarının yaygınlaştırılmasına kadar istikrarlı biçimde büyüdü. 2021’de 6 mühendisle başlayan çalışmalar bugün 16 mühendisle sürüyor; pamuğu artık “Better Cotton” “İyi Pamuk” olarak sertifikalandırılmış 2.000’in üzerinde çiftçiye ulaşıyoruz.”