Gap Grup’tan 2 milyon dolarlık alüminyum tesisi yatırımı

Güneş Doğdu SOYLU

Yeni alüminyum tesisle­rinde, Avrupa standart­larında üretim altyapısı ve yüksek hassasiyetli teknolo­jik donanımıyla, özellikle ener­ji sektörünün taşıyıcı sistem ve profil ihtiyaçlarına ileri çözüm­ler sunacaklarını söyleyen Gap Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ormanlı, sadece iç pazara değil, başta ABD olmak üzere ih­racat odaklı çalışacaklarını ifa­de etti.

“Aylık 400 ton alüminyum profil üretmeyi hedefliyoruz”

Enerji altyapı bileşenlerinde yerli üretimin gücünü artırma­yı, dışa bağımlılığı azaltmayı ve Türkiye’yi bu alanda uluslara­rası bir üretim üssü haline getir­meyi amaçladıklarını aktaran Zeki Ormanlı, “GAP Solar ve GAP Alüminyum markalarıyla üretim gücümüzü birleştirerek Gaziantep OSB’deki mevcut 40 dönümlük fabrika arazimizin içinde 14 bin metrekaresi kapa­lı alana sahip yeni bir alümin­yum ekstrüzyon fabrikası kuru­yoruz” dedi.

Bu yatırımın mali­yetinin yaklaşık 2 milyon dolar olduğu bilgisini veren Ormanlı, bu alanda yerli üretimi artırarak maliyetleri düşürmek, yenilik­çi çözümler sunmak ve sektöre daha hızlı tedarik sağlamak is­tediklerini kaydetti.

Yeni yatı­rımları ile birlikte aylık 400 ton alüminyum profil üretmeyi he­deflediklerini belirten Orman­lı, “Yeni yatırımla birlikte çalı­şan sayımızın iki katına çıkacağını öngörüyoruz. Ya­tırımımızı bu yı­lın temmuz ayında içerisinde devre­ye almayı planlıyo­ruz. Yeni alümin­yum tesisimiz ile Avrupa standartla­rında üretim yapıp, dünya pazarlarına güvenle açılmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Solar taşıyıcılarda marka değerimizi yükseltmeyi hedefliyoruz”

Metal sektöründeki 2010 yılın­daki girişimlerinden sonra 2017 yılında Gap Grup’u kurarak solar enerji altyapı çözümlerine yöne­lik üretime odaklandıklarını an­latan Zeki Ormanlı, bugün Tür­kiye’nin önde gelen solar montaj sistemleri üreticilerinden biri ol­duklarını dile getirdi.

Güneş ener­jisinin geleceğine inandıklarını ve bu sektöre olan yatırımlarını ar­tırarak altyapılarını daha da güç­lendirmek için çalıştıklarını ifade eden Ormanlı, çelik ve alüminyum taşıyıcı sistemler ürettiklerini belirtti. Arazi ve çatı montaj sis­temlerinde güvenilir, dayanıklı ve kolay kurulum sağlayan çözüm­ler sunduklarını anlatan Orman­lı, “Ürünlerimiz mühendislik açı­sından yüksek mukavemetli, çev­re ve hava koşullarına dayanıklı olacak şekilde tasarlanıyor. Gün­lük 3 MW GES çeliği üretiyoruz.

Yenilikçi, inovatif, hibrit çözüm­lerimizle müşterilerimizin ve­rimli ve uzun ömürlü projeler ger­çekleştirmesine katkı sağlıyoruz. Solar taşıyıcı sistemlerde Türki­ye’nin en güvenilir markalarından biri olarak marka değerimizi daha da yükseklere taşımayı hedefliyo­ruz” ifadelerini kullandı.

“Yerli üretim daha fazla teşvik edilmeli”

Türkiye’de güneş enerjisi sektö­rünün hızla büyüdüğünü belirten Zeki Ormanlı, enerji bağımsızlı­ğı hedefi doğrultusunda, güneş enerjisinin kritik bir öneme sa­hip olduğuna dikkat çekti.

Güneş enerjisinin artık tüm dünyanın öncelikli yatırım alanlarından biri olduğunu belirten Ormanlı, bugün sektöre giren firmaların geleceğin enerji altyapısını inşa ettiğini söy­ledi. Öte yandan solar sektöründe­ki sıkıntılara değinen Ormanlı, en büyük zorlukların hammadde fi­yatlarındaki dalgalanmalar ve it­halat baskısı noktasında yaşandı­ğını dile getirdi.

Yerli üreticileri teşvik eden politikaların bu nok­tada önemli olduğunun altını çi­zen Ormanlı, “Aynı zamanda nite­likli iş gücü yetiştirmek ve Ar-Ge yatırımlarını artırmak gerekiyor. Türkiye’de güneş enerjisi yatırım­larının hızlanması için yerli üre­time daha fazla teşvik verilmesi, finansman kolaylıklarının artırıl­ması ve sektördeki firmalar ara­sında iş birliğinin güçlendirilmesi gerekiyor. Hep birlikte daha güçlü bir enerji altyapısı inşa edeceği­mize inanıyorum” diyerek konuş­masını sonlandırdı.

“İhracatta hedef pazar ABD”

Alüminyum yatırımlarıyla küresel arenada iddialarını artıracaklarını belirten Gap Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ormanlı, bu yatırımları ve planladıkları yeni yatırımlarla birlikte hedeflerinin sadece üretmek değil, dünyaya teknoloji ve kalite ihraç edebilmek olduğunu vurguladı. Cirolarının yüzde 20’si olan ihracat rakamını yüzde 40’a çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Ormanlı, “İhracat yapılan ülkeler arasında Irak, Suriye, Gürcistan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Makedonya ve İtalya var. Hedef pazarımız ABD. Şu sıralar ABD’ye ihracat için gereken sertifikasyon çalışmalarımızı yürütüyoruz” şeklinde konuştu.