Gap Grup’tan 2 milyon dolarlık alüminyum tesisi yatırımı
Enerji altyapısı alanında çelik taşıyıcı sistemleriyle sektörün önemli oyuncuları arasından olan Gap Grup, Türkiye’nin yerli alüminyum üretiminde söz sahibi olması hedefiyle Gaziantep’te 2 milyon dolarlık yatırım yaparak temmuz ayı içerisinde alüminyum ekstrüzyon fabrikasını devreye alacak.
Güneş Doğdu SOYLU
Yeni alüminyum tesislerinde, Avrupa standartlarında üretim altyapısı ve yüksek hassasiyetli teknolojik donanımıyla, özellikle enerji sektörünün taşıyıcı sistem ve profil ihtiyaçlarına ileri çözümler sunacaklarını söyleyen Gap Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ormanlı, sadece iç pazara değil, başta ABD olmak üzere ihracat odaklı çalışacaklarını ifade etti.
“Aylık 400 ton alüminyum profil üretmeyi hedefliyoruz”
Enerji altyapı bileşenlerinde yerli üretimin gücünü artırmayı, dışa bağımlılığı azaltmayı ve Türkiye’yi bu alanda uluslararası bir üretim üssü haline getirmeyi amaçladıklarını aktaran Zeki Ormanlı, “GAP Solar ve GAP Alüminyum markalarıyla üretim gücümüzü birleştirerek Gaziantep OSB’deki mevcut 40 dönümlük fabrika arazimizin içinde 14 bin metrekaresi kapalı alana sahip yeni bir alüminyum ekstrüzyon fabrikası kuruyoruz” dedi.
Bu yatırımın maliyetinin yaklaşık 2 milyon dolar olduğu bilgisini veren Ormanlı, bu alanda yerli üretimi artırarak maliyetleri düşürmek, yenilikçi çözümler sunmak ve sektöre daha hızlı tedarik sağlamak istediklerini kaydetti.
Yeni yatırımları ile birlikte aylık 400 ton alüminyum profil üretmeyi hedeflediklerini belirten Ormanlı, “Yeni yatırımla birlikte çalışan sayımızın iki katına çıkacağını öngörüyoruz. Yatırımımızı bu yılın temmuz ayında içerisinde devreye almayı planlıyoruz. Yeni alüminyum tesisimiz ile Avrupa standartlarında üretim yapıp, dünya pazarlarına güvenle açılmayı planlıyoruz” diye konuştu.
“Solar taşıyıcılarda marka değerimizi yükseltmeyi hedefliyoruz”
Metal sektöründeki 2010 yılındaki girişimlerinden sonra 2017 yılında Gap Grup’u kurarak solar enerji altyapı çözümlerine yönelik üretime odaklandıklarını anlatan Zeki Ormanlı, bugün Türkiye’nin önde gelen solar montaj sistemleri üreticilerinden biri olduklarını dile getirdi.
Güneş enerjisinin geleceğine inandıklarını ve bu sektöre olan yatırımlarını artırarak altyapılarını daha da güçlendirmek için çalıştıklarını ifade eden Ormanlı, çelik ve alüminyum taşıyıcı sistemler ürettiklerini belirtti. Arazi ve çatı montaj sistemlerinde güvenilir, dayanıklı ve kolay kurulum sağlayan çözümler sunduklarını anlatan Ormanlı, “Ürünlerimiz mühendislik açısından yüksek mukavemetli, çevre ve hava koşullarına dayanıklı olacak şekilde tasarlanıyor. Günlük 3 MW GES çeliği üretiyoruz.
Yenilikçi, inovatif, hibrit çözümlerimizle müşterilerimizin verimli ve uzun ömürlü projeler gerçekleştirmesine katkı sağlıyoruz. Solar taşıyıcı sistemlerde Türkiye’nin en güvenilir markalarından biri olarak marka değerimizi daha da yükseklere taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
“Yerli üretim daha fazla teşvik edilmeli”
Türkiye’de güneş enerjisi sektörünün hızla büyüdüğünü belirten Zeki Ormanlı, enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda, güneş enerjisinin kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti.
Güneş enerjisinin artık tüm dünyanın öncelikli yatırım alanlarından biri olduğunu belirten Ormanlı, bugün sektöre giren firmaların geleceğin enerji altyapısını inşa ettiğini söyledi. Öte yandan solar sektöründeki sıkıntılara değinen Ormanlı, en büyük zorlukların hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ithalat baskısı noktasında yaşandığını dile getirdi.
Yerli üreticileri teşvik eden politikaların bu noktada önemli olduğunun altını çizen Ormanlı, “Aynı zamanda nitelikli iş gücü yetiştirmek ve Ar-Ge yatırımlarını artırmak gerekiyor. Türkiye’de güneş enerjisi yatırımlarının hızlanması için yerli üretime daha fazla teşvik verilmesi, finansman kolaylıklarının artırılması ve sektördeki firmalar arasında iş birliğinin güçlendirilmesi gerekiyor. Hep birlikte daha güçlü bir enerji altyapısı inşa edeceğimize inanıyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
“İhracatta hedef pazar ABD”
Alüminyum yatırımlarıyla küresel arenada iddialarını artıracaklarını belirten Gap Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ormanlı, bu yatırımları ve planladıkları yeni yatırımlarla birlikte hedeflerinin sadece üretmek değil, dünyaya teknoloji ve kalite ihraç edebilmek olduğunu vurguladı. Cirolarının yüzde 20’si olan ihracat rakamını yüzde 40’a çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Ormanlı, “İhracat yapılan ülkeler arasında Irak, Suriye, Gürcistan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Makedonya ve İtalya var. Hedef pazarımız ABD. Şu sıralar ABD’ye ihracat için gereken sertifikasyon çalışmalarımızı yürütüyoruz” şeklinde konuştu.