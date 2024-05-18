Gastronomi ekonomiyle buluşuyor

Zühre KURT

Türkiye’nin öncü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), “4. Global GastroEkonomi Zirvesi”yle, yeni ufuklar açmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin ve dünyanın alanlarında yetkin isimleri, 23 Mayıs’ta AKM'de bir araya gelerek, gastronominin ekonomiyle buluşmasına ilişkin konferans, gösterim ve etkinliklerle farklı bakış açılarını ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. TURYİD, yemeğin felsefe, deneysel psikoloji, müzik, sinema ve çağdaş sanatla olan bağlantısına dokunan bir etkinliğe hazırlanıyor.

23 Mayıs’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde kalkınmanın kaldıracı olan gastronomi ve ekonomi, dünyada ilk kez yan yana gelerek 4. Global GastroEkonomi Zirvesi’nde ele alınacak. TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer: “TURYİD ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 4. Global GastroEkonomi Zirvesi’nde gastro ekonomiye, sanat ve kültürel miras perspektifinden yeni bir bakışla fuaye alanlarından, kültür sokağına, Yeşilçam Sineması’nda film gösteriminden zirvenin gerçekleşeceği konferansa kadar birçok etkinlikle farklı bir perspektif sunulacak” dedi.

Bu yıl farklı bir etkinliğe de yer vereceklerini belirten TURYİD Zirve Komitesi Başkanı Ebru Koralı: “Kültürel ve sanatsal bir perspektifle gastronomiye bakıyoruz. Zirveden bir gün önce 22 Mayıs'ta “2 Film Birden” oturumunda, gösterilecek” dedi.

Gastronominin ekonomi politiği

Zirvenin gastronomi ve ekonomi politiğine ilişkin yapılacak oturumlarında, Mutfak Turizmi Kurucusu & World Food Travel Association Kurucu & CEO'su Erik Wolf “Türkiye Gastronomi Turizminde Küresel Fırsatları Nasıl Katlar?” başlığındaki sunumuyla, Luis Miguel'in "Eat Spain Up!" sunumunda İspanya yemek kültürü ve dünyadaki yeri, Akdeniz Koruma Derneği Kurucusu Zafer Kızılkaya "Mavi Ekonomi" sunumunda deniz ve okyanusları odağına alan "Mavi Ekonomi" kavramının, sürdürülebilir kalkınma için geleceğe sunduğu imkanları, Ayşin Işık Gence ve End. Müh (MBA) Yeni Çiftçi Platformu Kurucu Başkanı Emrah İnce “Toprak Ana'nın Emri! Sürdürülebilir Tarım, Sürdürülebilir Kalkınma”yı, Yaprak Yapsan moderatörlüğünde düzenlenecek kapsamlı Hatay panelinde ise deprem sonrası Hatay için yapılan çalışmalara katılan gönüllüler, kentin kültür, mimari, yeniden dönüşümü, ekolojik tarımı ele alacaklar.

Zirvede ayrıca Suudi Arabistan’ın ülkeyi turizm ve gastronomi odaklı bu atılımında yakından izleyen, Körfez Ülkeleri projeleri geliştirme konusunda en yetkin danışmalık şirketi olan İngiliz Keane Grup İş Geliştirme Direktörü Tina Blackmon ve Yiyecek ve İçecek Master Planlama, Stratejiler ve Deneyimler Geliştirme Eliott Kalensky , “Körfez Gastronomisinin Yükselişi: 2030 Vizyonu Ve Değişen Restoran Sahnesi” ile deneyimlerini paylaşacaklar.

Sürdürülebilirlik için Mavi Ekonomi

Sürdürülebilir denizcilik faaliyetleri ve denizciliğe dayalı yeni teknolojiler için bir çerçeve ve politikaları kapsayan Mavi Ekonomi’nin, inovasyonla gelişecek birçok yeni fırsatı sunduğunu belirten TURYİD Zirve Komitesi Başkanı Ebru Koralı sözlerini şöyle sürdürdü: “Akdeniz Koruma Derneği Kurucusu Zafer Kızılkaya, 4. Global GastroEkonomi Zirvesi’nin "Mavi Ekonomi" sunumunda yol haritasını ve imkanları anlatacak.

Sürdürülebilir turizm, yenilenebilir deniz enerjisi ve mavi biyo teknoloji alanlarında yenilikçi yatırım yollarını keşfederken koruma ve restorasyon yolları neler? sürdürülebilir projeleri teşvik etmek için blockchain, dijital yatırım platformları, büyük veri, yapay zeka ve fintech gibi teknoloji destekli çözümleri nasıl kullanabiliriz? yeni standartların belirlenmesinde ve destekleyici ekosistemlerin geliştirilmesinde gönüllü karbon piyasaları ve mavi karbon projeleri yatırım ve koruma için nasıl cazip hale getiririz? sorularının yanıtları, Kızılkaya'nın sunumunda katılımcılarla paylaşılacak.”

Farklı disiplinlerin gözünden gastronomi

Etkinlikte ayrıca Prof. İlber Ortaylı "Tanzimattan Günümüze Yemek Kültürümüzü", ünlü deneysel psikolog Profesör Charles Spence duyusal deneyimlerin gastronomi ve ekonomi arasındaki etkileşimini, ünlü edebiyat yazarı Nedim Gürsel İstanbulParis ekseninde "café literal"ler üzerinden edebiyat ve gastronomi ilişkisini sunacaklar.

Sanatçı-yönetmen ve çiftçi Kutlu Ataman çeşitli sanatçı ve mimarlarla inşa ettiği Palanga çiftliği ile gastronomi ekonomisini, moda tasarımcısı ve stil danışmanı Ece Sükan, moda dünyası ve ağırlama endüstrisinin kurduğu yeni ilişkiyi, ünlü şefler Cem Mansur ve Maksut Aşkar müzik ve gastronominin uyumunu, yapımcılar Birol Güven, Timur Savcı ve Yüksel Aksu "Dünyanın zevkle izlediği Türk Dizileri dünyayı saran Türk mutfağı modası yaratabilir mi?" sorusuna yanıtlarını yapılacak oturumlarda anlatacaklar.