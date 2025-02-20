Gastronomi sektörü 7 bin kişilik katılımla Antalya'da buluşuyor

'Deneyim' (xperience) temasıyla 26-27 Şubat'ta Antalya'da yapılacak 'Culinary Forum', gastronomi sektörünün önemli isimlerini bir araya toplayacak.

Kundu'da, 57 üniversiteden yaklaşık 4 bin 500 gastronomi ve aşçılık öğrencisi ile yemek servisi endüstrisi sektör liderlerini, şefleri, gastronomi uzmanlarını, akademisyenleri buluşturacak etkinlik, 7 bin kişiyi ağırlayacak.

Hedef: Gastronominin geleceğini şekillendirmek

İki gün sürecek etkinlik konusunda değerlendirmede bulunan Culinary Forum Kurucusu Murat Aslan, "Toplam 7 bin kişilik bir etkinlik olacak. Amacımız gastronominin geleceğine dokunabilmek, bu alanda eğitim gören çocukları iyi bir şekilde yönlendirebilmek" dedi.

Forum kapsamında konferanslar, paneller ve tadımlar yapılacağını belirten Aslan, "20 yıl öncesine göre yetişen şefler daha fazla yurt dışına gidip, Türkiye'yi temsil ediyor. Bu daha da yaygınlaşırsa Türk mutfağı ilk 10'un içine girecektir. Hedefimiz de bu" dedi.