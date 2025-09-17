Gastronomi sektöründe yılsonu ciro hedefi 1 trilyon TL
TURYİD Başkanı Kaya Demirer, gastronomi sektörünün yılsonunda 1 trilyon liralık ciroya ulaşacağını kaydederek, "Yerel üreticilerin ve coğrafi işaretli ürünlerin menülerde daha fazla yer bulması ülkemizin gastronomi markasını ve ihracat potansiyelini büyütecek" dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Global GastroEkonomi Zirvesi, “Kesişme Noktası” temasıyla bu yıl 5’inci kez 8 Ekim’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Zirvenin basın toplantısında konuşan Turiz Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, Türkiye gastronomi sektörünün yılsonunda 1 trilyon liralık ciroya ulaşacağını aktardı.
“Gastronomi bir değer zinciri yaratıyor”
“Bugün gastronomi sadece bir keyif alanı değil, milyarlarca dolarlık bir ekonomiyi yöneten stratejik bir sektör” diyen Kaya Demirer, dünya genelinde gastronomi turizminin 1,1 trilyon dolarlık hacme ulaştığını, yiyecek-içecek hizmetlerinin toplam büyüklüğünün ise 3 trilyon doları aşmıştığın söyledi. Bu dev ekonominin kayıtlı 357 milyon kişiye iş sağladığı ve her 10 çalışandan 1’ini bünyesinde barındırdığını ifade eden Demirer, “Türkiye’de de tablo son derece çarpıcı.
2024 yılı verilerine göre, gastronomi sektörü yaklaşık 900 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaştı, 2 milyona yakın kişiye istihdam yarattı. Sadece TURYİD olarak bünyemizde yer alan 350 marka, yurt içinde 3 bin, yurt dışında 150’yi aşkın şubesi ve 150 binden fazla çalışanla yılda 200 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Bu rakamlar gastronominin ülkemiz ekonomisinde yalnızca bir tüketim alanı değil, üretimden istihdama uzanan geniş bir değer zinciri yarattığını ortaya koyuyor” diye konuştu.
“Üreticiye destek verilmeden mutfağımız gelişemez”
Türk gastronomisinin potansiyelini daha ileriye taşımak için yapısal adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Demirer, “Bugün sektörde yalnızca bahşişlerin kayıt dışı kalması nedeniyle yılda yaklaşık 100 milyar TL kayıp yaşanıyor. Bu kaynağı şeffaflaştırmak için servis ücretinin hesaplara dâhil edilmesi şart. Bunun yanında iyi tarım olmadan iyi gastronomi olmaz; üreticiye destek verilmeden mutfağımız gelişemez. Yerel üreticilerin ve coğrafi işaretli ürünlerin menülerde daha fazla yer bulması, hem ülkemizin gastronomi markasını hem de ihracat potansiyelini büyütecek. Beş yıl önce Global GastroEkonomi Zirvesi’ni başlatırken bizim hedefimiz de gastronomiyi yalnızca mutfaklarda değil, üretimden istihdama, diplomasiden ihracata uzanan bir kalkınma modeli olarak ele almaktı” ifadelerini kullandı.
“Kesişme Noktası” bir yol haritası
Bu yılki zirvenin teması olan Keşişme Noktası’nı yolların birleştiği, fikirlerin çarpıştığı, disiplinlerin birbirine sızdığı yeri temsil ettiğini söyleyen TURYİD Başkan Yardımcısı Ebru Koralı, şöyle konuştu: “Kesişme Noktası’ bizim için sadece bir tema değil, aynı zamanda gastronominin geleceğine dair bir yol haritası. Çünkü gastronomi yaratıcı endüstrilerin, sürdürülebilir kalkınmanın, kültürel diplomasinin ve toplumsal hafızanın merkezinde duran bir güç haline geldi.
Bir tat, bir ürün ya da bir sofra hem geçmişimizi barındırıyor hem de geleceğimizi şekillendiriyor. Bu yüzden bu yıl zirvede, doğanın döngüselliği ile insan hafızasının hatırlayıcı gücünü yeniden okuyacağız. Tüm bu katkılarla, beşinci yılımızda Global GastroEkonomi Zirvesi’ni ülkemizi geleceğe taşıyacak fikirlerin, iş birliklerinin ve stratejilerin üretildiği güçlü bir ortak akıl platformu olarak konumlandırmaktan gurur duyuyoruz.”