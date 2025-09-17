Gastronomi sektöründe yılsonu ciro hedefi 1 trilyon TL

Mehmet Hanifi GÜLEL

Global GastroEkono­mi Zirvesi, “Kesişme Noktası” temasıyla bu yıl 5’inci kez 8 Ekim’de İstan­bul Atatürk Kültür Merkezi’n­de düzenlenecek. Zirvenin ba­sın toplantısında konuşan Tu­riz Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Der­neği (TURYİD) Yönetim Kuru­lu Başkanı Kaya Demirer, Tür­kiye gastronomi sektörünün yılsonunda 1 trilyon liralık ci­roya ulaşacağını aktardı.

“Gastronomi bir değer zinciri yaratıyor”

“Bugün gastronomi sade­ce bir keyif alanı değil, mil­yarlarca dolarlık bir ekono­miyi yöneten stratejik bir sektör” diyen Kaya Demirer, dünya genelinde gastronomi turizminin 1,1 trilyon dolarlık hacme ulaştığını, yiyecek-içe­cek hizmetlerinin toplam bü­yüklüğünün ise 3 trilyon doları aşmıştığın söyledi. Bu dev eko­nominin kayıtlı 357 milyon ki­şiye iş sağladığı ve her 10 çalı­şandan 1’ini bünyesinde barın­dırdığını ifade eden Demirer, “Türkiye’de de tablo son dere­ce çarpıcı.

2024 yılı verilerine göre, gastronomi sektörü yak­laşık 900 milyar TL’lik bir bü­yüklüğe ulaştı, 2 milyona yakın kişiye istihdam yarattı. Sadece TURYİD olarak bünyemizde yer alan 350 marka, yurt için­de 3 bin, yurt dışında 150’yi aş­kın şubesi ve 150 binden fazla çalışanla yılda 200 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Bu rakamlar gastronominin ülke­miz ekonomisinde yalnızca bir tüketim alanı değil, üretimden istihdama uzanan geniş bir de­ğer zinciri yarattığını ortaya koyuyor” diye konuştu.

“Üreticiye destek verilmeden mutfağımız gelişemez”

Türk gastronomisinin po­tansiyelini daha ileriye taşı­mak için yapısal adımlar atıl­ması gerektiğini vurgulayan Demirer, “Bugün sektörde yal­nızca bahşişlerin kayıt dışı kal­ması nedeniyle yılda yaklaşık 100 milyar TL kayıp yaşanı­yor. Bu kaynağı şeffaflaştırmak için servis ücretinin hesapla­ra dâhil edilmesi şart. Bunun yanında iyi tarım olmadan iyi gastronomi olmaz; üreticiye destek verilmeden mutfağı­mız gelişemez. Yerel üreticile­rin ve coğrafi işaretli ürünlerin menülerde daha fazla yer bul­ması, hem ülkemizin gastrono­mi markasını hem de ihracat potansiyelini büyütecek. Beş yıl önce Global GastroEkono­mi Zirvesi’ni başlatırken bizim hedefimiz de gastronomiyi yal­nızca mutfaklarda değil, üre­timden istihdama, diplomasi­den ihracata uzanan bir kalkın­ma modeli olarak ele almaktı” ifadelerini kullandı.

“Kesişme Noktası” bir yol haritası

Bu yılki zirvenin teması olan Keşişme Noktası’nı yolların birleştiği, fikirlerin çarpıştığı, disiplinlerin birbirine sızdığı yeri temsil ettiğini söyleyen TURYİD Başkan Yardımcısı Ebru Koralı, şöyle konuştu: “Kesişme Noktası’ bizim için sadece bir tema değil, aynı zamanda gastronominin geleceğine dair bir yol haritası. Çünkü gastronomi yaratıcı endüstrilerin, sürdürülebilir kalkınmanın, kültürel diplomasinin ve toplumsal hafızanın merkezinde duran bir güç haline geldi.

Bir tat, bir ürün ya da bir sofra hem geçmişimizi barındırıyor hem de geleceğimizi şekillendiriyor. Bu yüzden bu yıl zirvede, doğanın döngüselliği ile insan hafızasının hatırlayıcı gücünü yeniden okuyacağız. Tüm bu katkılarla, beşinci yılımızda Global GastroEkonomi Zirvesi’ni ülkemizi geleceğe taşıyacak fikirlerin, iş birliklerinin ve stratejilerin üretildiği güçlü bir ortak akıl platformu olarak konumlandırmaktan gurur duyuyoruz.”