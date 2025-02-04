Gastronomisiyle öne çıkan Adana, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılacak

Ziya İPEK

Lezzet turizminin öncü şe­hirlerinden Adana’nın UNES­CO Yaratıcı Şehirler Ağı Prog­ramı’na gastronomi alanında 2025 yılı başvurusunun lans­manı gerçekleştirildi. Adana Valisi Köşger, burada yaptığı konuşmada, şehrin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gast­ronomi alanında dâhil olması­nın büyük bir prestij ve ekono­mik getiri sağlayacağını belirtti. 2021 yılında başvuru yapıldığı­nı anımsatan Köşger, Adana'nın bu alanda daha önceden yer al­mayı hak ettiğini dile getirdi.

Adana'nın gastronomik de­ğerlerinin sadece kebaptan iba­ret olmadığını, 500'den fazla lezzet çeşidine sahip bir mutfa­ğa ev sahipliği yaptığını vurgu­layan Köşger, “Adana'ya lezzet için seyahat edenler olduğuna göre gastronomi doğru bir stra­teji. Burada yanan bir ateş var. Bunu hızlandırmamız lazım” dedi.

Vali Köşger, Adana, Ha­tay, Antep, Maraş, Urfa ve Mer­sin'in dahil olduğu geniş bir gastronomi destinasyonu oluş­turulması gerektiğine de işaret ederek, “Bu bölgeyi kapsayan bir lezzet rotası oluşturarak tu­rizmi daha da canlandırabiliriz. Turistler bir şehre sadece deniz ve tarih için gitmiyor, yeni lez­zetleri tatmak, farklı mutfaklar deneyimlemek için de seyahat ediyorlar. Adana bu konuda lo­komotif şehir olmalıdır” ifade­lerini kullandı.

“Listeye dahil olmak için iş birliği gerekiyor”

Adana'nın gastronomi ala­nında UNESCO listesine dahil olabilmesi için bütün tarafla­rın bir araya gelmesi gerektiği­ni vurgulayan Köşger, “Bu sade­ce yerel yönetimlerin çabasıyla olacak bir iş değil. Ankara nez­dinde Turizm Bakanlığı, siyasi­ler, akademisyenler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri birlik­te hareket etmelidir. UNESCO listesine girebilmek için lobi fa­aliyetleri önemlidir. Paris'teki merkezde bu alanda daha fazla görünür olmalıyız” dedi.

Adana Büyükşehir Beledi­ye Başkanı Zeydan Karalar da, “UNESCO sürecindeki eksik­lerimizi tamamlamak için ça­lışıyoruz. Adana’nın hak ettiği yere ulaşması için tüm gücü­müzle çalışmaya devam edece­ğiz. Geçmişte belki geç kaldık, ama şimdi büyük bir kararlılık­la Adana'yı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil etmek için çalışıyoruz. Adana’nın gast­ronomi kimliğini uluslararası arenada hak ettiği yere taşımak hepimizin sorumluluğudur” di­ye konuştu.