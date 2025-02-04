Gastronomisiyle öne çıkan Adana, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılacak
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, gastronomi alanında Adana'nın hak ettiği yeri alması gerektiğini belirterek, bunun ise ancak bütün kesimlerin iş birliğiyle mümkün olabileceğini söyledi.
Ziya İPEK
Lezzet turizminin öncü şehirlerinden Adana’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı’na gastronomi alanında 2025 yılı başvurusunun lansmanı gerçekleştirildi. Adana Valisi Köşger, burada yaptığı konuşmada, şehrin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dâhil olmasının büyük bir prestij ve ekonomik getiri sağlayacağını belirtti. 2021 yılında başvuru yapıldığını anımsatan Köşger, Adana'nın bu alanda daha önceden yer almayı hak ettiğini dile getirdi.
Adana'nın gastronomik değerlerinin sadece kebaptan ibaret olmadığını, 500'den fazla lezzet çeşidine sahip bir mutfağa ev sahipliği yaptığını vurgulayan Köşger, “Adana'ya lezzet için seyahat edenler olduğuna göre gastronomi doğru bir strateji. Burada yanan bir ateş var. Bunu hızlandırmamız lazım” dedi.
Vali Köşger, Adana, Hatay, Antep, Maraş, Urfa ve Mersin'in dahil olduğu geniş bir gastronomi destinasyonu oluşturulması gerektiğine de işaret ederek, “Bu bölgeyi kapsayan bir lezzet rotası oluşturarak turizmi daha da canlandırabiliriz. Turistler bir şehre sadece deniz ve tarih için gitmiyor, yeni lezzetleri tatmak, farklı mutfaklar deneyimlemek için de seyahat ediyorlar. Adana bu konuda lokomotif şehir olmalıdır” ifadelerini kullandı.
“Listeye dahil olmak için iş birliği gerekiyor”
Adana'nın gastronomi alanında UNESCO listesine dahil olabilmesi için bütün tarafların bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Köşger, “Bu sadece yerel yönetimlerin çabasıyla olacak bir iş değil. Ankara nezdinde Turizm Bakanlığı, siyasiler, akademisyenler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri birlikte hareket etmelidir. UNESCO listesine girebilmek için lobi faaliyetleri önemlidir. Paris'teki merkezde bu alanda daha fazla görünür olmalıyız” dedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, “UNESCO sürecindeki eksiklerimizi tamamlamak için çalışıyoruz. Adana’nın hak ettiği yere ulaşması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Geçmişte belki geç kaldık, ama şimdi büyük bir kararlılıkla Adana'yı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil etmek için çalışıyoruz. Adana’nın gastronomi kimliğini uluslararası arenada hak ettiği yere taşımak hepimizin sorumluluğudur” diye konuştu.