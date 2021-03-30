GATHİB, Türk kumaşını dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor

MEHMET HANİFİ GÜLEL / İSTANBUL

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) önderliğinde, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde ve Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen 'Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın tanıtım toplantısı İstanbul’da yapıldı.

Koçluğunu ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif'in üstlendiği yarışma, tekstil sektöründe inovatif ve modern kumaş tasarımlarıyla geleceğin ürünlerine imza atmayı ve başta öğrenciler olmak üzere tüm genç girişimcilere yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor. Ayrıca yarışma, ihraç edilebilme potansiyeline sahip ürün çeşitliliğini artırmayı hedeflerken genç girişimcilere de yeni kapılar açmayı hedefliyor.

Dünyanın sayılı tekstil üreticilerinden biri olan Türkiye, kalite ve üretim standartlarını daha da yükseltecek yeni bir kalkınma hamlesine hazırlanıyor. Doku Kumaş Tasarım Yarışması ile yerli üretim, yerli fikir ve yerli yetenek dayanışması sergilerken genç girişimcilere de yeni fırsatlar sunması bekleniyor.

Başvurular 17 Mayıs'ta sona eriyor

Adayların sınırlandırılmadan, esinlendikleri bir tema doğrultusunda katılabilecekleri yarışmanın başvuruları 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılabiliyor. Adayların inovatif değer, özgünlük, teknik yeterlilik ve ticarileşebilme kriterlerine göre değerlendirileceği yarışmanın sonuçları ekim ayında açıklanacak.

Yarışma sonucunda birinciye 100 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye 25 bin TL ödül verilirken, ilk üçe giren yarışmacılar uygun görülmesi halinde 2 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitim görme imkânına sahip olacaklar. Yarışmada ikinci değerlendirmeyi geçen 10 finaliste ise GATHİB’in belirleyip yarışma süreci içerisinde ilan edeceği bir Tasarım Akademisi’nden “Eğitim Programı Ödülü” verilecek.

Dilek Hanif, yarışmanın koçluğunu üstleniyor

Koçluğunu ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif'in üstlendiği Doku Kumaş Tasarım Yarışması, tekstil sektöründe inovatif ve modern kumaş tasarımlarıyla geleceğin ürünlerine imza atmayı ve başta öğrenciler olmak üzere tüm genç girişimcilere yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor. Kumaş sektörüne yönelik ulusal ve uluslararası pazarda rekabet edebilecek ve trend oluşturabilecek, özgün ve katma değerli ürün tasarımları ortaya çıkarmayı hedefleyen yarışma, katılımcıları uzmanlarla buluşturacak bir platform yaratarak fark yaratmaya hazırlanıyor.

Yarışmanın koçluğunu üstlenen ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif; birikimini, öğrendiklerini aktarmak, değerlendirmek ve fayda sağlamanın kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederek, projeye dahil olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti. Hanif, "Türkiye'de tasarım çok gelişti. Doku da kumaş da tasarımı destekleyen önemli unsurlar. Bu yarışma beni heyecanlandırdı çünkü yeni renkler, yeni dokular, inovatif parçalarla Türkiye'yi tekstil konusunda çok daha farklı bir konuma taşıyacağına inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Üretilen parçalardan yeni koleksiyon hazırlayacak

Yarışmada ortaya çıkarılan kumaşın üretilebilir ve kullanılabilir olmasının önemine dikkat çeken Dilek Hanif, "Biz bu yarışma sürecinde değerlendirme yaparken hem sanatsal olarak farklı olmasına hem de kullanılabilir ve üretilebilir parçalar olmasına dikkat edeceğiz." dedi.

Ürünlerin sürdürülebilirlik kavramını içine almasının da önemli olduğunu belirten Hanif, "Hem üretene, hem üreticiye hem de kullanan kişiye fayda sağlayan, doğaya saygılı ürünler artık günümüzde çok önemli. Ülkece hep beraber bunu sağlamamız gerekiyor. Yarışmacılardan bu konuda da beklentimiz var. Birlikte çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Yarışmanın sonucunda ben de üretilen kumaşlardan 40 parçalık bir koleksiyon hazırlayacağım. Dolayısıyla baştan sona kadar bir tekstil hikayesini paylaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Yarışma ile katma değerli ürün tasarımları hedefliyoruz"

Yeni tasarımcıların ortaya çıkmasını ve yetiştirilmesini teşvik etmenin önemine değinen GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı A. Fikret Kileci, "Gençlerin yaratıcılığının öne çıkarılması anlamında önemli olan bu yarışmamızla ihraç edilebilme potansiyeline sahip ürün çeşitliliğini artırarak ulusal ve uluslararası pazarda ülkemize ait özgün, katma değeri yüksek ve inovatif ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

GAİB'in 2020 yılı kumaş ihracatının 816 milyon 235 bin dolar, Gaziantep'in ise 653 milyon 924 bin dolar olduğunu açıklayan Kileci, özgün ve yenilikçi tasarımlarla bu alandaki güçlerini daha da artıracakları inancında olduklarını söyledi.

Kumaş seçiminin tasarımın başarısında önemli bir role sahip olduğuna dikkat çeken Kileci, şöyle konuştu: "Moda hareketlerinin geçmişine bakıldığında bunun birçok örneğini görmek mümkün. Değişen dünya ile tüketicilerin de, tasarımcıların da öncelikleri değişiyor. Bizler de bu yarışma ile önceliklere cevap verecek, yeni trendler oluşturabilecek, özgün ve katma değerli ürün tasarımları ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Kurum olarak eğitim ve seminerlere de çok büyük önem veriyoruz. 2,5 yıldır belirli periyotlarda eğitimler veriyoruz. Online seminer olan webinar yöntemiyle eğitim vererek kariyerlerine katkı sunuyoruz. Son 2 yılda burs programı üzerinden verdiğimiz eğitimlerimiz de yüzde 94 doluluk oranı ile sürüyor. Kurum olarak Türkiye’de tekstil üzerine eğitim, seminer ve bursları çok iyi bir noktaya taşıdığımıza, eğitim konusunda çıtayı yükselttiğimize inanıyorum."

"İpekyolu güvenin ve kazancın da yolu"

Konuşmasında tarihi İpekyolu’nun önemine de değinen A. Fikret Kileci, Türkiye'nin İpekyolu’nun çok önemli bir noktasında yer aldığını söyledi. İpekyolu’nun kuruluşuna da bakıldığında güzergâh üzerinde yer alan ülkelerin ticaret hacimlerinin tarih boyunca artığını belirten Kileci, “İpekyolu aynı zamanda bugün bile birçok engellemeye rağmen güvenilirliği ve ekonomik olması bakımından dünyanın önemli ticaret yolları arasında yer alıyor. Hal böyle olunca Türkiye’nin İpekyolu üzerindeki konumu ve lokasyonu bir kez daha önem kazanıyor. Pandemide ortaya çıkan fırsatlar ve ülkemizin İpekyolu’ndaki konumun avantajını fırsata çevirebiliriz.” değerledirmesini yaptı.

Tekstil ihracatında 2 yılda yüzde 30 büyüme gerçekleşti

Türkiye’nin bugün Avrupa’da üretim yapan birçok dünyaca ünlü markaya kumaş tedarik ettiğine vurgu yapan Kileci, “Geliştirilen teknoloji, yatırım ve tesisleşme ihracat rakamlarına da yansıyor. Bugün Türkiye, İtalyan tasarım ürünlerine kumaş tedarik ediyor. Türkiye’de 2019 yılının aynı ayına kıyasla ihracat rakamlarında yüzde 30’luk artış olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan pandemi öncesi ile pandemi sonrası arasında tekstil sektörünü kıyaslayacak olursak çok ciddi farkların olduğunu görebiliriz. Pandemi ile birlikte insanların birçok konudaki tüketim anlayışları ve buna bağlı olarak da üreticilerin üretim metotları da sürdürülebilirlik üzerine kuruldu. Çevreci, yenilikçi ve doğa dostu ürünler ön plana çıktı. Bizler de pandemi ile birlikte bu minvalde üretim yaparak Türkiye’nin lokomotif sektörü olan tekstil sektörünü global pazarda çok daha söz sahibi bir konuma getirebiliriz.” diye konuştu.

Pandemi ve jeopolitik unsurlar yatırımın önünü kesemedi

Pandemiye rağmen yabancı yatırımcıların sayısında azalmadan öte, artış olduğuna dikkat çeken Kileci, bu süreçte Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıların sayısında çok ciddi artışlar gözlemlediklerini aktardı.

Pandemiyle irlikte birçok ülke için hem üretim hem lojistik anlamında öneli fırsatların ortaya çıktığına değinen Kileci, "Bulunduğumuz coğrafyada 2-3 yıl içinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yatırımcılar Türkiye’nin geleceğine ve potansiyeline inanarak, güvenerek yatırımlarını sürdürdüler. Bugün baktığımızda dünyanın birçok ülkesi Ortadoğu’da yatırımlarıyla yerini almak istiyor. Yatırım sermayesi güvenli ve istikrarlı ülke sever. Türkiye Ortadoğu’ya yakınlığı ve güvenli yatırım ülkesi olması bakımından birçok Avrupa ülkesini radarında.” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep, kumaşta Çin’e meydan okuyor”

Dünyada tekstil üretiminde kendi kendine yetebilen iki ülkenin Çin ve Türkiye olduğunu söyleyen Kileci, “Türkiye tekstil konusunda son yıllarda hızlı gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Gaziantep, tekstil sektöründe söz sahibi illerinden biri konumunda. Tabi Gaziantep’in komşu illeri de tekstil sektöründe Gaziantep’in itici güçleri olarak dikkat çekiyor. Güneydoğu’da gerçekleştirilmesi planlanan Amanos Projesi ile de Bölgenin ikinci bir Körfez olması bekleniyor. Bu proje beraberinde yeni yatırım fırsatları ve yeni pazarlar da getirecektir. Türkiye’nin doğu illeri de bu projenin hayata geçmesiyle birlikte hızlı gelişim trendine girecektir.” şeklinde konuştu.