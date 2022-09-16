Gayrimenkul sektörü seçim çalışmalarına hız verdi

DÜNYA (BURSA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı (BTSO) Gayrimenkul Acenteleri ve Benzerleri iş kolunu içeren 54’üncü komite seçim çalışmalarına hız verdi. Özlüce Davet’te üyelerle bir araya gelen komite adayları yeni dönemde yapmayı planladıkları çalışmaları paylaştı. Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası (BEMO) Başkanı Erdal Çelebi’nin de katıldığı toplantıda komite adına konuşan Göksel Birsen süreci ortak akılla yürüterek birlik ve beraberliği sağlayacaklarına vurgu yaptı.

Seçilmeleri halinde insan kaynağından eğitim, tahkim ve arabuluculuk, gayrimenkul fuarları, komiteler arası paylaşımlara kadar pek çok çalışma yürüteceklerine dikkat çeken Birsen, meslekte kalifiye iş gücünün oluşturulması ve gençlerin sektöre kazandırılması konusuna özel önem vereceklerini vurguladı.

Gayrimenkul sektöründe yetki belgesiz aracılık faaliyetlerini yürütenlere karşı mücadele için Ticaret İl Müdürlüğü’ne destek olacaklarını belirten Göksel Birsen, sektörde hizmet veren meslek odaları, akademik odalar, dernekler ve üniversitelerin ilgili bölümleriyle ortak etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini açıkladı.