Gayrimenkul sertifikasında ilk adımlar atıldı

Çevre, Şehircilik ve İk­lim Değişikliği Bakan­lığı’na bağlı Toplu Ko­nut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO, İstan­bul Başakşehir’de TOKİ mül­kiyetinde bulunan taşınmaz­lar üzerinde geliştirilecek yeni konut projesi için Gayri­menkul Sertifikası ihracına hazırlanıyor.

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvuru yapıldı. Emlak Konut tarafından Ka­muyu Aydınlatma Platfor­mu’na (KAP) yapılan açık­lamada, projeye ilişkin tüm detayların SPK tarafından onaylanacak İzahname Seti ile çok yakında kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Emlak Konut’tan yapılan açıklamada, gayrimenkul sek­törünün dinamikleri ve ta­sarruf sahiplerinin beklenti­leri doğrultusunda atılan bu adımın sermaye piyasaları ile gayrimenkulü buluşturan önemli bir enstrüman olduğu belirtildi.

Emlak Konut tarafından halka arz edilecek Gayrimen­kul Sertifikası ile küçük biri­kimlerle yatırımcıların büyük projelere ortak olabileceği­ne işaret edilen açıklamada, “Gayrimenkul Sertifikası modeli, Emlak Konut ve TO­Kİ’nin sağladığı güvence ile birlikte yatırımcılar için şef­faf ve güvenilir bir yatırım im­kânı sunacaktır” denildi.

Esnek yatırım imkanı

Yapılan açıklamada şu ifa­delere yer verildi: “Amacımız, tasarruf sahiplerine ve yatı­rımcılarımıza, ister konut edi­nebilecekleri, isterse proje kapsamındaki gayrimenkul­lerin değer artışından şeffaf­ça yararlanabilecekleri esnek bir yatırım fırsatı sunmaktır. İzahname Seti’nin SPK ona­yını müteakip, sürece dair ge­rekli açıklamalar çok yakında kamuoyunun bilgisine sunu­lacaktır.”

Finans sektörüyle güç birliği

“TOKİ ve Emlak Konut, fi­nans sektörüyle kurduğu iş birliğiyle gayrimenkul yatırı­mında yeni bir dönem başla­tıyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Bankalar ve fi­nans kuruluşlarıyla geliştiri­len bu ortak yapıyla, yatırım­cılar ellerindeki tasarruf ora­nında Başakşehir’de hayata geçirilecek projeye katılabili­yor ve yatırım yapabiliyor. Bu iş birliği, gayrimenkul sektö­rü ile finans dünyası arasında güçlü bir köprü kuruyor. Hem güvenli hem esnek olan bu ya­pı, gayrimenkul yatırımını sadece belli bir kesime değil, toplumun her kesimine ulaş­tırmayı hedefliyor. Böylece hem ev sahibi olmak kolayla­şıyor hem de tasarruflar değer kazanıyor” denildi.

Gayrimenkul sertifikası mo­deli, 2017 yılında TOKİ tara­fından Başakşehir’de hayata geçirilen Park Mavera III Pro­jesi’nde de uygulanmıştı. Söz konusu projede 3 milyon 370 bin 410 adet gayrimenkul ser­tifikası ihraç edilmiş yaklaşık 143 milyon TL’de finansman sağlanmıştıdı. Sertifika sahip­leri, projede yer alan 218 konu­tun yüzde 72’sine karşılık ge­len 157 konuta “asli edim” kap­samında doğrudan sahip oldu. Kalan yüzde 28’lik kısmı oluş­turan 61 konut ise “tali edim” yöntemiyle, yani açık artırma yoluyla satıldı; elde edilen ge­lir, sertifika sahiplerine payla­rı oranında dağıtıldı.

Detaylara, SPK onaylı İzahname sonrası (www.em­lakkonut.com.tr) ve (www. kap.org.tr) adreslerinden ulaşılabilecek.

Gayrimenkul sertifikasında bilinmesi gerekenler

Gayrimenkul sertifikası nedir?

Gayrimenkul Sertifikası; Borsa İstanbul’da işlem gören, yatırımcıların küçük birikimlerle konut projesinde ev sahibi olmasını ve gayrimenkul yatırımı yapmasını sağlayan bir yatırım aracıdır. Tasarruf sahipleri Gayrimenkul Sertifikası ile TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen konut projesine ortak olabilir, bütçelerine göre kendi belirledikleri oranlarda yatırım yapabilirler. Yatırımcılar istedikleri kadar sertifika alabilir, diledikleri kadar biriktirebilirler.

Gayrimenkul sertifikası nasıl kullanılır?

Gayrimenkul sertifikası, bir anlamda bir evin küçük bir hissesi gibidir. Projede yer alan konutlar küçük paylara bölünerek, “gayrimenkul sertifikası” olarak yatırımcılara sunulur. Sertifikalar, Borsa İstanbul’da işlem görür. Yani dileyen herkes yatırım hesabı üzerinden bu sertifikaları alıp satabilir.

Tasarruf sahipleri yatırım hesapları aracılığıyla, ister sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir isterlerse de proje değerlendikçe birikimlerini kazanca dönüştürme fırsatı elde edebilir.

Kimler yararlanabilir?

Banka veya aracı kurumlarda yatırım hesabı olan herkes, Gayrimenkul Sertifikası alabilir, küçük birikimlerini büyük yatırıma dönüştürebilir. Hem güvenli hem esnek olan bu yapı, gayrimenkul yatırımını toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor. Böylece hem ev sahibi olmak kolaylaşıyor hem de tasarrufların değer kazanmasına imkân tanıyor.

Ne zaman başlayacak?

Süreç, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından başlayacak. Tüm detaylar Emlak Konut’un resmi internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden çok yakın zamanda duyurulacak.

Bilgilere Emlak Konut GYO’nun resmi internet sitesi www.emlakkonut.com. tr ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www. kap.org.tr üzerinden ulaşılabilecek.

Gayrimenkul sertifikası’nın avantajı

Gayrimenkul sektörüne yatırımı herkes için erişilebilir kılma stratejisinin önemli bir adımı olan Gayrimenkul Sertifikası’nda faiz, peşinat veya taksit gibi yükümlülükler bulunmuyor.