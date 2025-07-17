Gayrimenkul sertifikasında ilk adımlar atıldı
TOKİ ve Emlak Konut GYO, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyene küçük birikimlerle konut projesinde ev sahibi olma imkânı sunan “Gayrimenkul Sertifikası”nı hayata geçirmek için SPK'ya başvuruda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO, İstanbul Başakşehir’de TOKİ mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde geliştirilecek yeni konut projesi için Gayrimenkul Sertifikası ihracına hazırlanıyor.
Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvuru yapıldı. Emlak Konut tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, projeye ilişkin tüm detayların SPK tarafından onaylanacak İzahname Seti ile çok yakında kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
Emlak Konut’tan yapılan açıklamada, gayrimenkul sektörünün dinamikleri ve tasarruf sahiplerinin beklentileri doğrultusunda atılan bu adımın sermaye piyasaları ile gayrimenkulü buluşturan önemli bir enstrüman olduğu belirtildi.
Emlak Konut tarafından halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası ile küçük birikimlerle yatırımcıların büyük projelere ortak olabileceğine işaret edilen açıklamada, “Gayrimenkul Sertifikası modeli, Emlak Konut ve TOKİ’nin sağladığı güvence ile birlikte yatırımcılar için şeffaf ve güvenilir bir yatırım imkânı sunacaktır” denildi.
Esnek yatırım imkanı
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Amacımız, tasarruf sahiplerine ve yatırımcılarımıza, ister konut edinebilecekleri, isterse proje kapsamındaki gayrimenkullerin değer artışından şeffafça yararlanabilecekleri esnek bir yatırım fırsatı sunmaktır. İzahname Seti’nin SPK onayını müteakip, sürece dair gerekli açıklamalar çok yakında kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.”
Finans sektörüyle güç birliği
“TOKİ ve Emlak Konut, finans sektörüyle kurduğu iş birliğiyle gayrimenkul yatırımında yeni bir dönem başlatıyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Bankalar ve finans kuruluşlarıyla geliştirilen bu ortak yapıyla, yatırımcılar ellerindeki tasarruf oranında Başakşehir’de hayata geçirilecek projeye katılabiliyor ve yatırım yapabiliyor. Bu iş birliği, gayrimenkul sektörü ile finans dünyası arasında güçlü bir köprü kuruyor. Hem güvenli hem esnek olan bu yapı, gayrimenkul yatırımını sadece belli bir kesime değil, toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor. Böylece hem ev sahibi olmak kolaylaşıyor hem de tasarruflar değer kazanıyor” denildi.
Gayrimenkul sertifikası modeli, 2017 yılında TOKİ tarafından Başakşehir’de hayata geçirilen Park Mavera III Projesi’nde de uygulanmıştı. Söz konusu projede 3 milyon 370 bin 410 adet gayrimenkul sertifikası ihraç edilmiş yaklaşık 143 milyon TL’de finansman sağlanmıştıdı. Sertifika sahipleri, projede yer alan 218 konutun yüzde 72’sine karşılık gelen 157 konuta “asli edim” kapsamında doğrudan sahip oldu. Kalan yüzde 28’lik kısmı oluşturan 61 konut ise “tali edim” yöntemiyle, yani açık artırma yoluyla satıldı; elde edilen gelir, sertifika sahiplerine payları oranında dağıtıldı.
Detaylara, SPK onaylı İzahname sonrası (www.emlakkonut.com.tr) ve (www. kap.org.tr) adreslerinden ulaşılabilecek.
Gayrimenkul sertifikasında bilinmesi gerekenler
Gayrimenkul sertifikası nedir?
Gayrimenkul Sertifikası; Borsa İstanbul’da işlem gören, yatırımcıların küçük birikimlerle konut projesinde ev sahibi olmasını ve gayrimenkul yatırımı yapmasını sağlayan bir yatırım aracıdır. Tasarruf sahipleri Gayrimenkul Sertifikası ile TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen konut projesine ortak olabilir, bütçelerine göre kendi belirledikleri oranlarda yatırım yapabilirler. Yatırımcılar istedikleri kadar sertifika alabilir, diledikleri kadar biriktirebilirler.
Gayrimenkul sertifikası nasıl kullanılır?
Gayrimenkul sertifikası, bir anlamda bir evin küçük bir hissesi gibidir. Projede yer alan konutlar küçük paylara bölünerek, “gayrimenkul sertifikası” olarak yatırımcılara sunulur. Sertifikalar, Borsa İstanbul’da işlem görür. Yani dileyen herkes yatırım hesabı üzerinden bu sertifikaları alıp satabilir.
Tasarruf sahipleri yatırım hesapları aracılığıyla, ister sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir isterlerse de proje değerlendikçe birikimlerini kazanca dönüştürme fırsatı elde edebilir.
Kimler yararlanabilir?
Banka veya aracı kurumlarda yatırım hesabı olan herkes, Gayrimenkul Sertifikası alabilir, küçük birikimlerini büyük yatırıma dönüştürebilir. Hem güvenli hem esnek olan bu yapı, gayrimenkul yatırımını toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor. Böylece hem ev sahibi olmak kolaylaşıyor hem de tasarrufların değer kazanmasına imkân tanıyor.
Ne zaman başlayacak?
Süreç, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından başlayacak. Tüm detaylar Emlak Konut’un resmi internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden çok yakın zamanda duyurulacak.
Bilgilere Emlak Konut GYO’nun resmi internet sitesi www.emlakkonut.com. tr ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www. kap.org.tr üzerinden ulaşılabilecek.
Gayrimenkul sertifikası’nın avantajı
Gayrimenkul sektörüne yatırımı herkes için erişilebilir kılma stratejisinin önemli bir adımı olan Gayrimenkul Sertifikası’nda faiz, peşinat veya taksit gibi yükümlülükler bulunmuyor.