Gayrimenkulde yeni nesil üretim, tek çatıda birleşti

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Ege Yapı GYO, gayrimenkul sektöründe finansman, arazi geliştirme ve proje üretimi süreçlerini tek çatı altında buluşturan yeni bir iş birliğine imza attı. Azimut Portföy ve Quvars Invest ortaklığıyla hayata geçirilen bu model kapsamında şirket, sektör deneyimini konsept kurgusundan mimari süreçlere, uygulamadan teslim aşamasına kadar projenin tüm geliştirme süreçlerine aktaracak. İş birliği doğrultusunda Azimut Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyündeki araziler ile yeni yatırım fırsatları değerlendirmeye alındı.

Bu kapsamda atılan ilk somut adım ise Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yer alan arsa üzerinde başlatılan karma yaşam projesi oldu. Geliştirilecek projenin, paylaşım ekonomisi, sağlıklı yaşam, doğayla iç içe olma ve ulaşım kolaylığı gibi unsurları odağına alması planlanıyor. Projenin detayları, mimari kurgu ve takvim netleştiğinde kamuoyuna açıklanacak. Fizibilite çalışmalarına başlanan projede, ilk etap inşaatının 2027 İlkbahar’ında başlaması planlanıyor.

Konuta erişimde yeni yaklaşımlar

Sektördeki değişen konut ihtiyaçlarına ve gayrimenkule erişim kolaylığına dikkat çeken Egeyapı GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “Gayrimenkul sektöründe konuta erişimi kolaylaştıracak yeni modeller geliştirmeyi, yalnızca finansman açısından değil, yaşam biçimlerini ve değişen ihtiyaçları da gözeten bir yaklaşımla ele alıyoruz.

Bu iş birliği kapsamında, Azimut Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun mülkiyetindeki arsaların yanı sıra yeni gayrimenkul fırsatlarını da birlikte değerlendiriyoruz. Bu iş birliğinin ilk adımı olarak Kocaeli-Karamürsel’de bulunan arsa üzerinde çalışmalara başlıyoruz. Ege Yapı olarak 20 yılı aşkın gayrimenkul geliştirme deneyimimizi bu yapıya taşıyarak, değişen ihtiyaçlara yanıt veren, erişilebilir ve sürdürülebilir yeni modeller geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

40 milyon $’lık fon satıldı, geliştirme aşaması başladı

Üçlü iş birliği modelinde görev dağılımı ise Ege Yapı GYO, ürün kurgusu, mimari ve mühendislik çalışmaları, saha uygulaması ve teslim süreçlerini yürütecek.

Quvars Invest, arazi tespiti, fizibilite ve değerleme çalışmalarını gerçekleştirecek. Azimut Portföy ise fonların kurulması, yatırım yapısının oluşturulması ve portföy yönetimini üstlenecek. Tek bir projeyle sınırlı kalmayacak olan bu iş birliği modelinin, ilerleyen dönemde farklı lokasyonlardaki potansiyel arazilerle sürdürülmesi hedefleniyor. Büyüklüğü 40 milyon dolara ulaşan fonun şu anda satıldığını ve geliştirme aşamasına gelindiğini açıklayan Azimut Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Salar, “Gayrimenkulde sürdürülebilir değer üretmenin yolu, doğru varlığı doğru yatırım yapısı ve güçlü proje geliştirme yetkinliğiyle buluşturmaktan geçiyor.

Bu iş birliğiyle portföy yönetimi, arazi geliştirme ve proje geliştirme süreçlerini ortak bir disiplin içinde ele alıyoruz. Quvars Invest’in arazi geliştirme kabiliyeti ve Ege Yapı’nın proje geliştirme deneyimiyle, yatırımcı açısından şeffaf ve ölçeklenebilir bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Atacağımız ilk adımın, uzun vadeli iş birliğimizin güçlü bir başlangıcı olacağına inanıyoruz” dedi.

“Regülasyonlar gevşerse talep daha da artar”

Gayrimenkul sektöründe talep anlamında bir sıkıntı yaşanmadığını, sorunun krediye erişimde olduğunu söyleyen İnanç Kabadayı, “Konut kredisindeki yüksek faiz oranlarına rağmen talep devam ediyor. Önemli olan kredilerin önündeki regülasyonların gevşetilmesi. Projelerdeki kredi alma oranları yeniden düzenlenmeli. Son çeyrekle birlikte faiz oranlarının düşmesini bekliyoruz ancak burada küresel ekonomideki gelişmeler de belirleyici olacak” dedi.

“Arsa ofisi benzeri bir yapı oluşturulmalı”

Konut geliştirmede ana maliyeti arsanın oluşturduğunu ifade eden İnanç Kabadayı, sadece İstanbul’da arsa maliyetinin yüzde 80’lere çıktığını belirtti. Firma olarak her segmente yönelik konut ürettiklerini ve kentsel dönüşümde de yer aldıklarını aktaran Kabadayı, arsa sıkıntısına karşı üretim için “arsa ofisi” benzeri bir yapının oluşturulması gerektiğini söyledi.