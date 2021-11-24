Gayrimenkulde yeni trend doğa dostu ve uygun maliyetli binalar

Esra KÖKSAL TARİ

Gerçekleştirdiği projelerle yurtdışında da markalaşan Helmann Grup Yönetim Kurulu Başkan Dr. Selman Özgün, gayrimenkul sektöründe artan inşaat maliyetleri, dalgalanan döviz kuru, değişen tüketici alışkanlıkları ve beklentileri neticesinde gayrimenkul proje geliştiricilerinin iş yapış şeklinin değişmesi gerektiğini vurguladı. Gayrimenkul sektörünün dünya karbon salınımının yüzde 40’ını oluşturduğuna dikkat çeken Özgün, yakın gelecekte bu alanda ciddi değişimlerin olacağını kaydetti.

Sektör global düşünmeli

Türkiye’de konut sektörünün 100 yıldır köklü bir değişime uğramadığına dikkat çeken Özgün, dünyada artık daha uygun maliyetli ve daha doğa dostu inşaat teknolojileriyle gelişmeler yaşandığını bildirdi. Özgün, şöyle devam etti.

"Türkiye inşaat geliştirme alanında dünyanın sayılı ülkelerinden biriyken, teknoloji alanında bu gelişmeleri takip edip uygulamaya alabilen firmalar öne çıkacak. Bir başka konu ise potansiyel alıcılar. Y kuşağı hızla hedef kitle olmaya başlarken inşaat geliştiricileri ise daha global düşünüp farklı alışkanlık ve beklentilere cevap verebilecek kaslara sahip olmalılar. Mevcutta konut sektöründeki oyuncuların geneli değişimleri anlamakta ve uygulamakta eksik veya yavaş. Gayrimenkul sektörünün değişmeyeceği, böyle bir ihtiyacın olmadığı düşüncesi yanılgıdan ibaret. Değişen ihtiyaç, trend ve beklentilere cevap vermekte geciken gayrimenkul geliştiricilerinin işi çok zor olacak."

Yeni yapılan konutların dünya trendlerini karşılamadığına dikkat çeken Selman Özgün, Avrupa’da müteahhit sayısı 50 bini geçmediğini, ancak, Türkiye’de 450 binin üzerinde olduğunu belirtti. Özgün, şöyle devam etti.

"Bunun neticesinde maalesef yeni yapılan konutların birçoğu kalitesiz, estetikten yoksun ve şehir mimarisine katkıdan çok zarar vermekte. Artan maliyetler, değişen tüketici beklentileri ve dünyada yaşanan gelişmelere uyum sağlamayan proje geliştiricilerin işi çok daha zor olacak. Türkiye’de birçok proje geliştiricisi planlama yapmadan, orta-uzun vadeli hedefl er koymadan iş yapma alışkanlığında bulunuyor."

Helmann projeleri

Helmann Grup’un Antalya Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde inşaatı devam eden 4 projesi olan Helmann RoyalPort, CarpeDiem, LaDorra ve Lavitta’da stokların yüzde 95’inin satıldığını ve markaya yoğun bir ilginin olduğunu anlatan Özgün, sektörde ciddi bir güven problemi olduğunu vurguladı. Selman Özgün, şöyle devam etti. “Biz Helmann Grup olarak geleceğe yatırım yapıyoruz. Verdiğimiz vaatlerimizi hayata geçirmek, teslim tarihine uymak, müşteri beklentilerinin üzerine çıkabilmek, tüm paydaşlarımızın mutluluğu ve güveni için şeff af bir iş modeli geliştirmek bizim için sadece olması gereken temel gereksinimler, hijyen faktörü. Bu yaklaşım şirketimizi gelecek yıllara güvenle taşırken, müşterilerimizin bize güvenmesine ve başarılı finansal sonuçlar elde etmemize olanak sağlıyor. Bu temel gereksinimleri yerine getirmeniz bile ayrışmanızı sağlıyor, aslında bu sektör için oldukça üzücü bir durum.” Helmann markasının hedefl erini de anlatan Özgün, sözlerini şöyle tamamladı. “Markamız için gerçekten büyük hedefl erimiz var. 2022 yılından itibaren markamızın hem ulusal hem de uluslararası pazarda bilinirliliğini ve algısını arttıracak aksiyonları almaya başlayacağız. İnsan hayatına ve doğal yaşama saygılı, yenilikçi ve prestijli projeler geliştirerek rakiplerimizden farklılaşmayı amaçlıyoruz. Sadece rakamlar için değil, modern ve çevre dostu şehir yaşamı için de öncü firmalardan biri olmak istiyoruz. Biz marka konumlandırmamızı ve değer önermemizi inovasyon, çevre dostu ve yüksek kalite üzerine inşa ederek ve sürdürülebilir kılarak ülkemizi global arenada en iyi şekilde temsil etmeyi hedefl iyoruz Değişimi kucaklamakla kalmayıp, değişime öncü olmayı amaçlıyoruz.”