Gaziantep OSB'de altyapı atağı başladı

Güneş DOĞDU SOYLU

Gaziantep OSB Başkanı Cen­giz Şimşek, 2025 yılının, geçtiğimiz yıllarda başlatı­lan projelerin meyvelerinin alındı­ğı yıl olacağını söyledi. Sanayicinin rekabet gücünü artıracak yatırım­lara büyük önem verdiklerini belir­ten Şimşek, bölgenin altyapı soru­nunun kalmadığına dikkat çekti.

Gaziantep Organize Sanayi Böl­gesi (GAOSB), dünya standartla­rındaki altyapısı ile yatırımcılar için çekim merkezi haline geldi. 6. OSB'de yatırımlar başladı. Köprü­lü kavşaklar, kreş, cami, hastane, fi­nans merkezi ve çarşı projeleri ta­mamlandı. Fırat'ın suyu 3 ay sonra OSB'ye akacak. Dülük tünellerinin ihalesi yapıldı, temelleri atıldı.

Toplam 6 bölgedeki 54 milyon 250 bin metrekarelik alanı ile Tür­kiye'nin en büyük OSB'si olan Ga­ziantep Organize Sanayi Bölgesi, altyapı yatırımlarını da tamamladı. Mega yatırımların tamamlanması ile sanayiciler dünya standartların­da bir organize sanayi bölgesinde üretim yapmanın konforunu yaşı­yor. 1300'den fazla firmanın faali­yet gösterdiği OSB'de özellikle ula­şım, enerji, eğitim, sağlık ve çevre ile ilgili yatırımlar Gaziantep OS­B'nin standartlarını yükseltirken, sanayicilerin de rekabet gücünü olumlu yönde etkiliyor.

Altyapı sorunumuz kalmadı

Gaziantep Organize Sanayi Böl­gesi Başkanı Cengiz Şimşek, 2025 yılının, geçtiğimiz yıllarda başlatı­lan projelerin meyvelerinin alındı­ğı yıl olacağını söyledi. Sanayicinin rekabet gücünü artıracak yatırım­lara büyük önem verdiklerini belir­ten Başkan Cengiz Şimşek, "Bizim en temel hedefimiz, sanayicilerimi­zin önünü açacak, rekabet gücünü artıracak dolayısıyla üretimin art­masına neden olacak yatırımları hayata geçirmektir. Bu anlamda da önemli mesafe kat ettik. Altyapı ile ilgili bir sorunumuz kalmadı. Daha önce taahhüt ettiğimiz tüm projele­rimizi gerçekleştirirken, yenilerine de başlamanın hazırlığı içerisinde­yiz" dedi.

Güneş enerjisinde öncüyüz

Başkan Şimşek, şöyle devam etti: "Sanayicilerimiz için en önemli gir­di maliyetlerinden birisi de enerji­dir. GAOSB olarak Türkiye’de kul­lanılan sanayi elektriğinin yüzde 5’ ini tüketmekteyiz. Yine Türkiye’de OSB’ler arasında kullanılan elekt­riğin yüzde 15’i Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi tarafından tüketil­mektedir.

Yani elektrik bizim için en büyük maliyetlerden birisidir. Enerjinin hem maliyetinin uygun hem de kesintisiz olması en büyük hedeftir. En önemlisi de enerjinin yenilenebilir, çevreci bir enerji ol­ması tercih edilir. Biz bu amaçla sa­nayicilerimizin çatılarına güneş enerjisi sistemlerini (GES) kurma­larını teşvik ettik. Sanayicilerimiz de bu konuda çok ilgili ve istekliler.”

Fırat suyu projesi son aşamada

Sanayi tesislerinin önemli bir bö­lümünün suya dayalı üretim yap­tığının altını çizen Şimşek, “Bu ne­denle gelecekte küresel ısınmanın da etkisiyle yaşanması muhtemel su kıtlığına karşı sanayicilerimi­zin su sıkıntısı yaşamaması için 55 km’lik mesafeden Fırat'ın suyunu OSB'ye getirmek için başlattığımız proje son aşamaya geldi. Gaziantep sanayisi için hayati önem taşıyan bu projenin tamamlanması ile önü­müzdeki mart ayının sonunda Fı­rat'ın suyunu OSB ile buluşturmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Yeni atıksu arıtma tesisi

Yeni atık su arıtma tesisi ile il­gili çalışmaların devam ettiğini belirten GAOSB Başkanı Cen­giz Şimşek, “Çevreye zarar ver­meden üretim yapmaya büyük önem veriyoruz. Bu nedenle atık­su arıtma tesisi ile ilgili yatırım­larımız da devam edecektir. Sa­nayi bölgemizin büyümesi ile birlikte ilerleyen dönemde yeter­siz kalacak olan arıtma tesisimi­zi 300.000 m3/gün kapasite üze­rinden yeni bir alanda yenilemek için proje çalışmalarına başlamış bulunuyoruz” diye konuştu.

Sağlık yatırımları tamamlanıyor

OSB’de sağlık tesisinin bulunmamasın büyük bir eksiklik olduğunu kaydeden Cengiz Şimşek, “Çok sayıdaki ilin nüfusundan daha fazla kişinin istihdam edildiği Organize Sanayi Bölgemizin sınırları içerisinde bir sağlık tesisinin bulunmaması büyük bir eksiklikti. Sorunu çözmek amacıyla yapımına başlanan Travmatik Acil Durum Hastanesinin inşaat çalışmaları tamamlanmak üzeredir. İnşaatı tamamlanınca Sağlık Bakanlığına devredilecek olan hastanemizin 2025 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.

Hastanemiz 50 yatak kapasiteli olup 13 poliklinik olarak hizmet verecek. Bu sayede, sağlık hizmeti almak isteyen OSB çalışanlarının sağlık hizmetine daha kolay ulaşımı sağlanmış olacaktır. Diğer taraftan OSB'deki tesislerde çalışan anneler için büyük kolaylık sağlayan kreşimizi açtık. Eğitim yatırımlarına önümüzdeki dönemde de devam etmeyi planlıyoruz” dedi.