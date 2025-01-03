Gaziantep OSB'de altyapı atağı başladı
Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, 2025 yılının, geçtiğimiz yıllarda başlatılan projelerin meyvelerinin alındığı yıl olacağını söyledi. Sanayicinin rekabet gücünü artıracak yatırımlara büyük önem verdiklerini belirten Şimşek, bölgenin altyapı sorununun kalmadığına dikkat çekti.
Güneş DOĞDU SOYLU
Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, 2025 yılının, geçtiğimiz yıllarda başlatılan projelerin meyvelerinin alındığı yıl olacağını söyledi. Sanayicinin rekabet gücünü artıracak yatırımlara büyük önem verdiklerini belirten Şimşek, bölgenin altyapı sorununun kalmadığına dikkat çekti.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB), dünya standartlarındaki altyapısı ile yatırımcılar için çekim merkezi haline geldi. 6. OSB'de yatırımlar başladı. Köprülü kavşaklar, kreş, cami, hastane, finans merkezi ve çarşı projeleri tamamlandı. Fırat'ın suyu 3 ay sonra OSB'ye akacak. Dülük tünellerinin ihalesi yapıldı, temelleri atıldı.
Toplam 6 bölgedeki 54 milyon 250 bin metrekarelik alanı ile Türkiye'nin en büyük OSB'si olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, altyapı yatırımlarını da tamamladı. Mega yatırımların tamamlanması ile sanayiciler dünya standartlarında bir organize sanayi bölgesinde üretim yapmanın konforunu yaşıyor. 1300'den fazla firmanın faaliyet gösterdiği OSB'de özellikle ulaşım, enerji, eğitim, sağlık ve çevre ile ilgili yatırımlar Gaziantep OSB'nin standartlarını yükseltirken, sanayicilerin de rekabet gücünü olumlu yönde etkiliyor.
Altyapı sorunumuz kalmadı
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 2025 yılının, geçtiğimiz yıllarda başlatılan projelerin meyvelerinin alındığı yıl olacağını söyledi. Sanayicinin rekabet gücünü artıracak yatırımlara büyük önem verdiklerini belirten Başkan Cengiz Şimşek, "Bizim en temel hedefimiz, sanayicilerimizin önünü açacak, rekabet gücünü artıracak dolayısıyla üretimin artmasına neden olacak yatırımları hayata geçirmektir. Bu anlamda da önemli mesafe kat ettik. Altyapı ile ilgili bir sorunumuz kalmadı. Daha önce taahhüt ettiğimiz tüm projelerimizi gerçekleştirirken, yenilerine de başlamanın hazırlığı içerisindeyiz" dedi.
Güneş enerjisinde öncüyüz
Başkan Şimşek, şöyle devam etti: "Sanayicilerimiz için en önemli girdi maliyetlerinden birisi de enerjidir. GAOSB olarak Türkiye’de kullanılan sanayi elektriğinin yüzde 5’ ini tüketmekteyiz. Yine Türkiye’de OSB’ler arasında kullanılan elektriğin yüzde 15’i Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi tarafından tüketilmektedir.
Yani elektrik bizim için en büyük maliyetlerden birisidir. Enerjinin hem maliyetinin uygun hem de kesintisiz olması en büyük hedeftir. En önemlisi de enerjinin yenilenebilir, çevreci bir enerji olması tercih edilir. Biz bu amaçla sanayicilerimizin çatılarına güneş enerjisi sistemlerini (GES) kurmalarını teşvik ettik. Sanayicilerimiz de bu konuda çok ilgili ve istekliler.”
Fırat suyu projesi son aşamada
Sanayi tesislerinin önemli bir bölümünün suya dayalı üretim yaptığının altını çizen Şimşek, “Bu nedenle gelecekte küresel ısınmanın da etkisiyle yaşanması muhtemel su kıtlığına karşı sanayicilerimizin su sıkıntısı yaşamaması için 55 km’lik mesafeden Fırat'ın suyunu OSB'ye getirmek için başlattığımız proje son aşamaya geldi. Gaziantep sanayisi için hayati önem taşıyan bu projenin tamamlanması ile önümüzdeki mart ayının sonunda Fırat'ın suyunu OSB ile buluşturmayı planlıyoruz” diye konuştu.
Yeni atıksu arıtma tesisi
Yeni atık su arıtma tesisi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten GAOSB Başkanı Cengiz Şimşek, “Çevreye zarar vermeden üretim yapmaya büyük önem veriyoruz. Bu nedenle atıksu arıtma tesisi ile ilgili yatırımlarımız da devam edecektir. Sanayi bölgemizin büyümesi ile birlikte ilerleyen dönemde yetersiz kalacak olan arıtma tesisimizi 300.000 m3/gün kapasite üzerinden yeni bir alanda yenilemek için proje çalışmalarına başlamış bulunuyoruz” diye konuştu.
Sağlık yatırımları tamamlanıyor
OSB’de sağlık tesisinin bulunmamasın büyük bir eksiklik olduğunu kaydeden Cengiz Şimşek, “Çok sayıdaki ilin nüfusundan daha fazla kişinin istihdam edildiği Organize Sanayi Bölgemizin sınırları içerisinde bir sağlık tesisinin bulunmaması büyük bir eksiklikti. Sorunu çözmek amacıyla yapımına başlanan Travmatik Acil Durum Hastanesinin inşaat çalışmaları tamamlanmak üzeredir. İnşaatı tamamlanınca Sağlık Bakanlığına devredilecek olan hastanemizin 2025 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.
Hastanemiz 50 yatak kapasiteli olup 13 poliklinik olarak hizmet verecek. Bu sayede, sağlık hizmeti almak isteyen OSB çalışanlarının sağlık hizmetine daha kolay ulaşımı sağlanmış olacaktır. Diğer taraftan OSB'deki tesislerde çalışan anneler için büyük kolaylık sağlayan kreşimizi açtık. Eğitim yatırımlarına önümüzdeki dönemde de devam etmeyi planlıyoruz” dedi.