Gaziantep Ticaret Borsası’ndan Suriye değerlendirmesi: Türkiye, güçlü tedarikçi olarak öne çıkacak

GAZİANTEP- DÜNYA

Toplantıda; 2024 faaliyetleri değerlendirilerek, 2025’e yönelik hedefler, projeler ve Suriye’deki yeni dönemin Gaziantep’e etkileri üzerine istişarelerde bulunuldu. Yılın son meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Tiryakioğlu, üretim kapasitesi, lojistik avantaj ve kaliteli tarım ürünleri ile Türkiye’nin Suriye için başlayan yeni sürecinde güçlü bir tedarikçi olarak ön plana çıkacağını söyledi.

“Zor bir yıl geride kaldı”

Tiryakioğlu, 2024'ün küresel ölçekte zor bir yıl olduğunu ifade etti. Gelişmiş ekonomilerde büyüme hızının yavaşlamasının, küresel talepte daralmalara neden olduğunu kaydeden Tiryakioğlu, Türkiye ekonomisinin, bu küresel olumsuzluklara ek olarak, içeride yüksek enflasyon ve artan maliyet baskılarıyla karşılaştığını ifade etti. Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı ve dinamik sanayi yapısıyla direncini koruduğuna işaret eden Tiryakioğlu, “Kritik sektörler, ihracata dayalı büyüme hedefine odaklanıp küresel pazarlardaki yerini koruma mücadelesi verdi. Özellikle tarıma dayalı gıda sanayinde pazar çeşitlendirmesi, ülkemizin uluslararası rekabette gücüne katkı sundu” dedi.

2025'e girerken, küresel ekonomide toparlanma sinyallerinin sınırlı olduğunu, Türkiye için ise önemli fırsat ve dönüşüm alanlarının öne çıktığını dile getiren Tiryakioğlu, “Yenilenebilir enerji projeleri, sanayide verimliliği artıracak dijitalleşme yatırımları ve lojistik altyapının güçlendirilmesi, bu dönemde ülkerekabetçiliğini artırmada stratejik adımlar olacak” şeklinde konuştu.

Tarım ve gıda sanayi Suriye'de rol üstlenecek

Suriye’deki yeni döneme ilişkin de açıklamalarda bulunan Tiryakioğlu, “Suriye’nin yeniden inşa sürecinde tarım ve gıda sanayimizin üstleneceği rol, bölgedeki gıda arz güvenliğinin sağlanmasına katkı sunacak ve Türkiye’nin bölgesel ticaretteki etkisini güçlendirecektir. Üretim kapasitemiz, lojistik avantajımız ve kaliteli tarım ürünlerimizle Türkiye bu süreçte güçlü bir tedarikçi olarak ön plana çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep zorlu süreci dirençle karşılamayı başardı”

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, “2024 yılı boyunca özellikle finansmana erişim zorlukları ve artan üretim maliyetleri ön plana çıkan gündem maddeleri oldu. Ancak Gaziantep’in yeni pazar arayışlarına yönelmesi, bu zorlu dönemde önemli bir çıkış yolu sundu” diye konuştu. 2025’in; dünya ekonomisinin toparlanma sürecine gireceği, ancak halen çözülmeyi bekleyen sorunlarla yüzleşeceği bir yıl olacağını vurgulayan Akıncı, “Bu yeni dönemde, şehrimizin sahip olduğu üretim kabiliyeti ve stratejik lokasyonu, bize çok önemli avantajlar sağlayabilir. Suriye’de yeniden yapılanma sürecinin başlaması, şehrimize lojistik ve gıda tedariki gibi alanlarda yeni yatırım fırsatları sunabilir" dedi.