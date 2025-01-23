Gaziantep'e yeni nane eleme ve paketleme tesisi kuruldu

Güneş DOĞDU SOYLU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GAP Böl­ge Kalkınma İdaresi ve Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle haya­ta geçirilen Nane Eleme ve Pa­ketleme Tesisi törenle açıldı. 24 bin ton nane işleme kapasitesi­ne sahip tesis, bölgenin tarımı­na uluslararası katkı sağlayacak.

Türkiye’nin nane üretiminde lider kenti olan Gaziantep, bu te­sisle birlikte tarım sektöründe katma değer sağlamayı ve çiftçi­lerin gelirini artırmayı hedefli­yor. Gaziantep Büyükşehir Bele­diyesi’nin liderliğinde hayata ge­çirilen Nane Eleme ve Paketleme Tesisi’nin açılışı Karkamış ilçe­si Elifoğlu Mahallesi’nde düzen­lenen törenle yapıldı. Tesis hem bölge tarımına hem de uluslara­rası tanınırlığa katkı sağlayacak bir adım olarak dikkat çekiyor.

Tesis günlük 24 ton nane işleme kapasitesine sahip

Gaziantep Büyükşehir Beledi­yesi’nin liderliğinde hayata ge­çirilen proje hem bölge tarımına hem de uluslararası tanınırlığa katkı sağlayacak bir adım ola­rak dikkat çekiyor. Nane Eleme ve Paketleme Tesisi, Türkiye’de toplam nane üretiminin yüzde 80’i gerçekleştiren Gaziantep’te nanenin hijyenik koşullarda iş­lenip paketlenmesi sağlanarak ürünler ulusal ve uluslararası pazarlara sunulabilecek. Pro­je kapsamında ayrıca çiftçilere eğitim verilerek Elif Nane Yetiş­tiriciliği Pazarlama ve Satış Ko­operatifi kuruldu. Tesiste, saat­te bir ton, günlük 24 ton işleme kapasitesi bulunuyor. Gazian­tep Büyükşehir Belediyesi ayrı­ca nane için coğrafi işaret çalış­malarına da başladı.

"Gaziantep nanesi dünyaya şifa olacak'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin önemine dikkat çekerek, nanenin Gaziantep için bir şifa kaynağı olduğunu vurguladı. Şahin, “Bugün burada sadece bir tesis değil, bir şifanın açılışını yapıyoruz.

Nane sadece yemeklere lezzet katmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlığımız için çok önemli bir ürün. Gaziantep nanesi, dünyaya sağlık ve şifa olarak ulaşacak” ifadelerini kullandı. Şahin ayrıca, Barak Ovası’nın sulama projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yatırım programına alındığını belirterek, bölgedeki bereketin artacağına işaret eden konuşmasında tarımsal gelişmelerden de bahsetti: “Çocukken nane ile iyileştirdik.

Her gün bir kanserle mücadele ediyoruz. Bu nane Türkiye’nin en önemli ovasında yetişiyor. Hem temiz yetişecek hem katma değer üretecek hem çiftçi kazanacak hem dünyaya şifa olarak dağıtacak. Nanenin yağını çıkaracağız.15 Ocak itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 22 yıldan beri bana söylediğiniz bir şey vardı. Barak ovasının sulanması, P2’nin yatırım programına alınması da imzalandı.”