Gaziantep'e yeni nane eleme ve paketleme tesisi kuruldu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Nane Eleme ve Paketleme Tesisi açıldı. Tesis günlük 24 bin ton nane işleme kapasitesine sahip.
Güneş DOĞDU SOYLU
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Nane Eleme ve Paketleme Tesisi törenle açıldı. 24 bin ton nane işleme kapasitesine sahip tesis, bölgenin tarımına uluslararası katkı sağlayacak.
Türkiye’nin nane üretiminde lider kenti olan Gaziantep, bu tesisle birlikte tarım sektöründe katma değer sağlamayı ve çiftçilerin gelirini artırmayı hedefliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin liderliğinde hayata geçirilen Nane Eleme ve Paketleme Tesisi’nin açılışı Karkamış ilçesi Elifoğlu Mahallesi’nde düzenlenen törenle yapıldı. Tesis hem bölge tarımına hem de uluslararası tanınırlığa katkı sağlayacak bir adım olarak dikkat çekiyor.
Tesis günlük 24 ton nane işleme kapasitesine sahip
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin liderliğinde hayata geçirilen proje hem bölge tarımına hem de uluslararası tanınırlığa katkı sağlayacak bir adım olarak dikkat çekiyor. Nane Eleme ve Paketleme Tesisi, Türkiye’de toplam nane üretiminin yüzde 80’i gerçekleştiren Gaziantep’te nanenin hijyenik koşullarda işlenip paketlenmesi sağlanarak ürünler ulusal ve uluslararası pazarlara sunulabilecek. Proje kapsamında ayrıca çiftçilere eğitim verilerek Elif Nane Yetiştiriciliği Pazarlama ve Satış Kooperatifi kuruldu. Tesiste, saatte bir ton, günlük 24 ton işleme kapasitesi bulunuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ayrıca nane için coğrafi işaret çalışmalarına da başladı.
"Gaziantep nanesi dünyaya şifa olacak'
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin önemine dikkat çekerek, nanenin Gaziantep için bir şifa kaynağı olduğunu vurguladı. Şahin, “Bugün burada sadece bir tesis değil, bir şifanın açılışını yapıyoruz.
Nane sadece yemeklere lezzet katmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlığımız için çok önemli bir ürün. Gaziantep nanesi, dünyaya sağlık ve şifa olarak ulaşacak” ifadelerini kullandı. Şahin ayrıca, Barak Ovası’nın sulama projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yatırım programına alındığını belirterek, bölgedeki bereketin artacağına işaret eden konuşmasında tarımsal gelişmelerden de bahsetti: “Çocukken nane ile iyileştirdik.
Her gün bir kanserle mücadele ediyoruz. Bu nane Türkiye’nin en önemli ovasında yetişiyor. Hem temiz yetişecek hem katma değer üretecek hem çiftçi kazanacak hem dünyaya şifa olarak dağıtacak. Nanenin yağını çıkaracağız.15 Ocak itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 22 yıldan beri bana söylediğiniz bir şey vardı. Barak ovasının sulanması, P2’nin yatırım programına alınması da imzalandı.”