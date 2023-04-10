Gaziantep’in desteklenmesi bölgenin daha hızlı ayağa kalkmasını sağlar
Kadın kuruluna verdiği önem ile dikkat çeken ve bu yıl 30. yaşını kutlama programlarını depremin yaralarını saracak şekilde oluşturan Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer, derneğin hedefleri ve depremin bölgeye etkisi üzerine Dünya’ya özel açıklamalarda bulundu.
Güneş DOĞDU SOYLU
Asrın felaketi diye nitelendirilen deprem sonrası bölgenin aldığı yaranın oldukça büyük olduğunu ve uzun vadeli desteklere ihtiyaç olduğunu GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep’in Türkiye’nin en önemli ihracat, istihdam, iş ve umut kapısı olması ve bölgede öncü rol üstlenmesi nedeniyle sağlanacak desteklerde unutulmaması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Cihan Koçer, Gaziantep’te işlerin yola girmesiyle bölgenin daha hızlı ayağa kalkacağını savundu.
Desteklerde Gaziantep’in unutulmaması gerek
Gaziantep’in Türkiye’nin aksine yüzde 150 civarında dış ticaret fazlası verdiğini, depremin ciddi yaralarına rağmen en fazla ihracat yapan 6. il olduğunu belirten Cihan Koçer, 45 bin 400 işyeri ve 42 bin 200 esnafın faaliyet gösterdiği söyledi. Koçer, “Gaziantep’te bulunan 5 OSB’de bin 200 firma faaliyet gösteriyor, açılacak olan 6. OSB ile birlikte 340 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. 2023 Mart ayında Gaziantep’ten 913 milyon 665 bin dolar kayda alınmış olup, Ocak-Mart 2023 döneminde ise 2 milyar 615 bin dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu kent, Türkiye’nin en önemli ihracat, ithalat, istihdam, iş, aş ve umut kapısı. Bu süreçte de bazı noktalarda Gaziantep’in unutulmaması gerekiyor. Bazı firmalarımız iş gücü kaybından dolayı üretimlerini yarı kapasiteye düşürdüler. Bunları göz önüne aldığımızda önümüzdeki süreçte işsizlik gibi bir sorunla karşılaşmamak adına deprem nedeniyle işçi maaşlarındaki vergilerle ilgili düzenlemeye zaman kaybetmeden geçilmeli. Ayrıca bu bölgenin yeniden ayağa kalkması için limanlarımız çok önemli. İskenderun Limanı’nın zarar görmesi yükün Mersin Limanı’na kaymasına neden oldu. O yüzden İskenderun Limanı bir an önce devreye alınmalı” dedi.
Deprem bölgelerindeki firmaların çalışanlarına yapacağı nakdi yardımların her türlü vergiden muaf tutulması gerekliliğinin önemini anlatan Cihan Koçer, ayrıca bu yıl ve öncesinde birikmiş KDV iadeleri ödemelerinde depremden etkilenen firmalara öncelik sağlanması ve işlemlerin hızlandırılmasının bölge ekonomisine ciddi olumlu etki de yapacağını ifade etti.
Gaziantep’in yılsonu beklentilerini de özetleyen Cihan Koçer konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Gaziantep sadece ticaretle değil sanayiyle de öne çıkıyor. Öyle ki Türkiye’nin sanayide kullandığı elektriğin yüzde 5’ini Gaziantep tüketiyor. 2022 yılında tüm dünyadaki olumsuzluklara rağmen yüzde 4,3’lük artışla 10 milyar 523 milyon 349 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu sene de yaşanılan depremden kaynaklanan tüm sorunlara rağmen verilecek olan desteklerle birlikte geçtiğimiz yıla göre artışla ihracat hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz. Tüm bunların yanı sıra kentin yeni teşviklerle desteklenmesi gerekiyor" dedi.
Bölgeyi ayağa kaldırmak için yeni yatırımcılar arıyoruz
Gaziantep’in depremden etkilenen iller arasında olmasına rağmen daha çabuk toparlanması ve ekonomik olarak bölgeye geçmişte olduğu gibi öncülük etmesi nedeniyle yoğun bir göç aldığına vurgu yapan Koçer, “Bu nedenle Gaziantep’teki iş imkânlarını çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de bölgemize yabancı yatırımcılar başta olmak üzere bölgeye yeni yatırımcıları getirmemiz lazım. Bizler Gaziantep Genç İnsanları Derneği olarak, eğitim, sağlık, istihdam başta olmak üzere her alana sirayet ederek bölgeye olan desteğimizi, bölge yeniden tüm gücüyle ayağa kalkana kadar çekmeyeceğiz” dedi.