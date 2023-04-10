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Gaziantep’in desteklenmesi bölgenin daha hızlı ayağa kalkmasını sağlar

Kadın kuruluna verdiği önem ile dikkat çeken ve bu yıl 30. yaşını kutlama programlarını depremin yaralarını saracak şekilde oluşturan Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer, derneğin hedefleri ve depremin bölgeye etkisi üzerine Dünya’ya özel açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi
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Güneş DOĞDU SOYLU

Asrın felaketi diye nite­lendirilen deprem son­rası bölgenin aldığı yara­nın oldukça büyük olduğunu ve uzun vadeli desteklere ihtiyaç ol­duğunu GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep’in Türkiye’nin en önemli ihracat, istihdam, iş ve umut kapısı olması ve bölge­de öncü rol üstlenmesi nedeniyle sağlanacak desteklerde unutul­maması gerektiğine dikkat çek­ti. Başkan Cihan Koçer, Gazian­tep’te işlerin yola girmesiyle böl­genin daha hızlı ayağa kalkacağını savundu.

Desteklerde Gaziantep’in unutulmaması gerek

Gaziantep’in Türkiye’nin ak­sine yüzde 150 civarında dış ti­caret fazlası verdiğini, depremin ciddi yaralarına rağmen en fazla ihracat yapan 6. il olduğunu be­lirten Cihan Koçer, 45 bin 400 işyeri ve 42 bin 200 esnafın fa­aliyet gösterdiği söyledi. Koçer, “Gaziantep’te bulunan 5 OSB’de bin 200 firma faaliyet gösteriyor, açılacak olan 6. OSB ile birlikte 340 bin kişinin istihdam edil­mesi hedefleniyor. 2023 Mart ayında Gaziantep’ten 913 mil­yon 665 bin dolar kayda alınmış olup, Ocak-Mart 2023 dönemin­de ise 2 milyar 615 bin dolar ih­racat gerçekleştirilmiştir. Bu kent, Türkiye’nin en önemli ih­racat, ithalat, istihdam, iş, aş ve umut kapısı. Bu süreçte de bazı noktalarda Gaziantep’in unutul­maması gerekiyor. Bazı firmala­rımız iş gücü kaybından dolayı üretimlerini yarı kapasiteye dü­şürdüler. Bunları göz önüne al­dığımızda önümüzdeki süreçte işsizlik gibi bir sorunla karşılaş­mamak adına deprem nedeniyle işçi maaşlarındaki vergilerle il­gili düzenlemeye zaman kaybet­meden geçilmeli. Ayrıca bu böl­genin yeniden ayağa kalkması için limanlarımız çok önemli. İs­kenderun Limanı’nın zarar gör­mesi yükün Mersin Limanı’na kaymasına neden oldu. O yüzden İskenderun Limanı bir an önce devreye alınmalı” dedi.

Deprem bölgelerindeki firma­ların çalışanlarına yapacağı nak­di yardımların her türlü vergi­den muaf tutulması gerekliliği­nin önemini anlatan Cihan Koçer, ayrıca bu yıl ve öncesinde birik­miş KDV iadeleri ödemelerinde depremden etkilenen firmalara öncelik sağlanması ve işlemlerin hızlandırılmasının bölge ekono­misine ciddi olumlu etki de yapa­cağını ifade etti.

Gaziantep’in yılsonu beklenti­lerini de özetleyen Cihan Koçer konuşmasını şu şekilde sürdür­dü: “Gaziantep sadece ticaretle değil sanayiyle de öne çıkıyor. Öy­le ki Türkiye’nin sanayide kullan­dığı elektriğin yüzde 5’ini Gazi­antep tüketiyor. 2022 yılında tüm dünyadaki olumsuzluklara rağ­men yüzde 4,3’lük artışla 10 mil­yar 523 milyon 349 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu sene de yaşanılan depremden kaynak­lanan tüm sorunlara rağmen ve­rilecek olan desteklerle birlikte geçtiğimiz yıla göre artışla ihra­cat hedefimize ulaşacağımızı dü­şünüyoruz. Tüm bunların yanı sı­ra kentin yeni teşviklerle destek­lenmesi gerekiyor" dedi.

Bölgeyi ayağa kaldırmak için yeni yatırımcılar arıyoruz

Gaziantep’in depremden et­kilenen iller arasında olmasına rağmen daha çabuk toparlan­ması ve ekonomik olarak bölge­ye geçmişte olduğu gibi öncü­lük etmesi nedeniyle yoğun bir göç aldığına vurgu yapan Koçer, “Bu nedenle Gaziantep’teki iş imkânlarını çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de bölge­mize yabancı yatırımcılar baş­ta olmak üzere bölgeye yeni ya­tırımcıları getirmemiz lazım. Bizler Gaziantep Genç İnsan­ları Derneği olarak, eğitim, sağ­lık, istihdam başta olmak üzere her alana sirayet ederek bölgeye olan desteğimizi, bölge yeniden tüm gücüyle ayağa kalkana ka­dar çekmeyeceğiz” dedi.