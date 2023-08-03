Gaziantepli müteahhitlerden beton zamlarına tepki

GAİMDER Başkanı Bora Kanevetçi, inşaat sektörünün sağladığı istihdam dikkate alındığında ekonominin lokomotif sektörü olduğunun net şekilde görüleceğine işaret ederek, 250 alt sektörün de dikkate alındığında 100 binlerce kişinin bu sektörden geçimini sağladığına vurgu yaptı. Maliyetlerin periyodik aralıklarla artarken, buna ilaveten son zamanlarda anormal denilebilecek artışların da görülmeye başlandığına işaret eden Bora Kanevetci görüşlerini şöyle aktardı: “Maliyet artışlarındaki yükselmeler sektördeki meslektaşları zor durumda bırakmıştır.

Beton başta olmak üzere cam, demir, seramik gibi maliyetlerdeki artışlardan sektörümüz olumsuz şekilde etkilenmektedir. Müteahhitlerimiz hali hazırda işçi, usta ve taşeron bulmakta zorlanırken ve işçilik giderleri de buna bağlı olarak astronomik seviyelere ulaşmışken, bir de bunlara betona yapılan fahiş fiyat artışının eklenmesi sektörü tamamen olumsuz etkilemiştir.”

Özel sektörde konut üretenlerin yükselen maliyetler ve tedarikte yaşadığı güçlükler nedeniyle satış ve pazarlamada sıkıntı çektiklerini söyleyen Bora Kanevetçi, “Malzemede fiyatlarındaki artışların konut fiyatlarına yansımasıyla beraber vatandaşımızın konut sahibi olma imkânı azalmış, vatandaşın konuta erişimi gün geçtikçe zorlaşmaktır. İnşaat sektörünün bileşenleri sadece müteahhitlerden ibaret değildir.

Bu sektörden para kazanan üreticisi, taşeronu, malzemecisi elini taşın altına hep beraber koymalıdır. Yapılan son zamlar tekrar gözden geçirilmelidir. Sektör olarak beklentimiz inşaatta girdi maliyetlerini azaltacak tedbirlerin alınmasıdır. Özellikle deprem felaketini yaşayan illerimiz de konut ihtiyacını giderecek sektörün dinamiklerini destekleyecek teşvikler verilmesi ve inşaat maliyetlerinin yükselmesinin önüne geçilmesidir” dedi.