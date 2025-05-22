Gebze’den 6 kıtaya karavan ihraç ediyor

Hayati ARIGAN

Üretiminin yüzde 80’ini Avrupa’ya ihraç eden Hotomobil, 28 bayisiyle 6 farklı kı­tada karavan satışı gerçekleştiri­yor. Kadın girişimci Pınar Kamçı 2015’te 18 bin dolara 60 metreka­rede kurduğu Hotomobil ile bugün Gebze Organize Sanayi Bölgesi’n­deki 6 bin metrekarelik üretim sa­hasında ürettiği karavanların yüz­de 80’ini 6 kıtaya ihraç ediyor.

He­definin bir dünya markası olmak olduğunu söyleyen Kamçı, “Mobil yaşam kabini ile Türkiye’de kara­vanı biz icat etmedik ama sektö­rü biz dönüştürdük” diyor. Volk­swagen ve Stellantis Grubu’na (Fi­at, Citroën, Peugeot) bağlı araçlar üzerinde dönüşüm yaptıklarını belirten Kamçı, “Bu markaların sı­kı denetim ve test süreçlerinden geçerek 2. seviye üretici onayı ile taçlandırıldı. Avrupa TIP onayı­nı almayı başaran ilk ve tek Türk markası olduk” dedi.

İhracatta kat­ma değer yaratmak, Türk işçiliği­nin kusursuzluğunu ve tasarım gücünü tüm dünyaya tanıtacağını Kamçı, “Hotomobil, yalnızca yurt dışına karavan satmayı değil, Tür­kiye’nin otomotiv üretim gücünü -Ford Otosan’ın Kocaeli ve Eskişe­hir fabrikalarında, Tofaş’ın Bursa tesislerinde üretilen ticari araçlar­la – mobil yaşam teknolojileriyle birleştirerek, ülkenin sanayi viz­yonuna doğrudan katkı sunmayı hedefliyor” diye konuştu.

Türkiye karavan sektöründe ilk kez 7 eksenli KUKA robot tekno­lojisini üretime geçtiklerini be­lirten Kamçı şunları söyledi; “Li­teratüre bizim kazandırdığımız ‘mobil yaşam kabini’ konseptiyle karavan dünyasında yeni bir say­fa açan Gladiator modelimizdir. Pick-up araçların üzerine kolayca monte edilebilen bu modüler ya­pı, hem şehir içi kullanımı bozma­dan hem de doğanın tam kalbinde konfor sunarak yepyeni bir kate­gori yarattı. Yine bize ait olan dö­ner banyo ünitesi ile alan yöneti­minde devrim yaptık.”

Son 3 yılda Hotomobil olarak yüzde 200 oranında bir büyüdük­lerini, geçen yıl 376 adet satış ger­çekleştirdiklerini belirten Kamçı, 2025’te Amerika pazarıyla birlikte satışlarını 500’e çıkarmayı hedef­lediklerini söyledi.

Bugüne kadar ürettikleri en yüksek fiyatlı Hoto­mobil’i, 150 bin euro değerinde­ki özel yapım Gladiator USA size modelini bir Dubai şeyhine kişiye özel olarak tasarladıklarını anla­tan Kamçı, “Yıllık 1.230 adet araç üretim kapasitesine sahibiz. En çok tercih edilen Gladiator modeli 2024’te 300 adet, 76 adet de moto­karavan satışı gerçekleştirdik” de­di. Başta Almanya olmak üzere 23 farklı ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Kamçı, 2024’te cirola­rının 200 milyon TL olduğunu bu yıl Cyberglad modeliyle Amerika pazarına girmeleri ile hedef ciro­nun 470 milyon TL’ye çıkarmak olduğunu ifade etti.