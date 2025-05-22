Gebze’den 6 kıtaya karavan ihraç ediyor
Türkiye’nin seri üretim bandına sahip tek yerli karavan markası Hotomobil, Motokaravan, Pick-up karavan ve Pop-up Camper olmak üzere üç farklı kategoride üretim yapıyor.
Hayati ARIGAN
Üretiminin yüzde 80’ini Avrupa’ya ihraç eden Hotomobil, 28 bayisiyle 6 farklı kıtada karavan satışı gerçekleştiriyor. Kadın girişimci Pınar Kamçı 2015’te 18 bin dolara 60 metrekarede kurduğu Hotomobil ile bugün Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 6 bin metrekarelik üretim sahasında ürettiği karavanların yüzde 80’ini 6 kıtaya ihraç ediyor.
Hedefinin bir dünya markası olmak olduğunu söyleyen Kamçı, “Mobil yaşam kabini ile Türkiye’de karavanı biz icat etmedik ama sektörü biz dönüştürdük” diyor. Volkswagen ve Stellantis Grubu’na (Fiat, Citroën, Peugeot) bağlı araçlar üzerinde dönüşüm yaptıklarını belirten Kamçı, “Bu markaların sıkı denetim ve test süreçlerinden geçerek 2. seviye üretici onayı ile taçlandırıldı. Avrupa TIP onayını almayı başaran ilk ve tek Türk markası olduk” dedi.
İhracatta katma değer yaratmak, Türk işçiliğinin kusursuzluğunu ve tasarım gücünü tüm dünyaya tanıtacağını Kamçı, “Hotomobil, yalnızca yurt dışına karavan satmayı değil, Türkiye’nin otomotiv üretim gücünü -Ford Otosan’ın Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında, Tofaş’ın Bursa tesislerinde üretilen ticari araçlarla – mobil yaşam teknolojileriyle birleştirerek, ülkenin sanayi vizyonuna doğrudan katkı sunmayı hedefliyor” diye konuştu.
Türkiye karavan sektöründe ilk kez 7 eksenli KUKA robot teknolojisini üretime geçtiklerini belirten Kamçı şunları söyledi; “Literatüre bizim kazandırdığımız ‘mobil yaşam kabini’ konseptiyle karavan dünyasında yeni bir sayfa açan Gladiator modelimizdir. Pick-up araçların üzerine kolayca monte edilebilen bu modüler yapı, hem şehir içi kullanımı bozmadan hem de doğanın tam kalbinde konfor sunarak yepyeni bir kategori yarattı. Yine bize ait olan döner banyo ünitesi ile alan yönetiminde devrim yaptık.”
Son 3 yılda Hotomobil olarak yüzde 200 oranında bir büyüdüklerini, geçen yıl 376 adet satış gerçekleştirdiklerini belirten Kamçı, 2025’te Amerika pazarıyla birlikte satışlarını 500’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Bugüne kadar ürettikleri en yüksek fiyatlı Hotomobil’i, 150 bin euro değerindeki özel yapım Gladiator USA size modelini bir Dubai şeyhine kişiye özel olarak tasarladıklarını anlatan Kamçı, “Yıllık 1.230 adet araç üretim kapasitesine sahibiz. En çok tercih edilen Gladiator modeli 2024’te 300 adet, 76 adet de motokaravan satışı gerçekleştirdik” dedi. Başta Almanya olmak üzere 23 farklı ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Kamçı, 2024’te cirolarının 200 milyon TL olduğunu bu yıl Cyberglad modeliyle Amerika pazarına girmeleri ile hedef cironun 470 milyon TL’ye çıkarmak olduğunu ifade etti.