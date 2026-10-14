Gecelik harcamada kar güneşi geçti

Nurdoğan A. ERGÜN

Aktif kış sporları-kayak tesi­si sayısı bakımından dün­yada ilk 20 ülke arasında yer alan Türkiye, kış turizminde hedef büyütüyor. Türkiye’nin yıl­lık 60 milyar doları aşan turizm gelirleri içerisinde doğrudan yüz­de 2-2,5’lik paya sahip olan kayak turizmi, konaklama, ekipman ki­ralama, yeme-içme ve kentin eko­sistemine sağlanan dolaylı ekono­mik katkılar dâhil edildiğinde yıl­lık 1,2 ila 1,5 milyar dolar civarında bir ekonomik büyüklüğe ulaşıyor.

Yeni yatırımlarla birlikte bu payın çok daha yukarılara çıkarılması hedefleniyor. Kayak turizmi ala­nında son yıllarda öne çıkan Ordu, deniz turizmi ve yayla kültürünün ardından kış turizminde de bölge­sel bir çekim merkezine dönüşmek için altyapı, konaklama ve pist ge­nişletme odaklı kapsamlı bir büyü­me stratejisi izliyor. Göndeliç Da­ğı’nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmesinin ardından, bölgede büyük bir kış turizmi projesi için düğmeye ba­sıldı. Yaklaşık 4 bin hektarlık ala­na kurulması planlanan merkez­de, 30 otel ve 28 bin 954 yatak ka­pasitesi yer alacak.

Doğası ve kış sporlarına elverişli yapısıyla dik­kat çeken Göndeliç Dağı’nın, ha­yata geçirilmesi planlanan projey­le Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri haline gelme­si hedefleniyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Göndeliç Dağı projesinin Ordu’yu kış turizminde uluslara­rası bir destinasyona dönüştür­me hedefinin önemli bir adımı ol­duğunu belirtti. Güler, 19 Haziran 2026 tarihli ve 11446 sayılı Cum­hurbaşkanı Kararı ile Göndeliç Dağı’nın Kültür ve Turizm Koru­ma ve Gelişim Bölgesi ilan edildi­ğini hatırlatarak, bölgede kapsam­lı bir kış turizmi merkezi planlan­dığını ifade etti.

Proje kapsamında yaklaşık 4 bin hektarlık alanda 30 pist ve toplam 120 kilometrelik ka­yak parkuru, 9 mekanik tesis, gün­lük 70 bin kişilik kapasite, 28 bin 954 yatak kapasiteli 30 otel, doğal yaşam alanları ve 3 bin 500 kişilik istihdam oluşturulması öngörülü­yor. Halihazırda Ordu’da Çamba­şı Kayak Merkezi, 10’a yakın pisti, 120 yataklı oteli ile hizmet veriyor. Göndeliç’in devreye girmesiy­le Samsun, Giresun, Trabzon gibi çevre Karadeniz illerinin yanı sıra Gürcistan ve Orta Doğu’dan gelen turist grupları da hedefleniyor.

Gecelik harcama 250 dolara ulaşıyor

Türkiye genelinde irili-ufak­lı 40’ın üzerinde kayak noktası ve kış sporları tesisi bulunuyor. Kül­tür ve Turizm Bakanlığı ilanlı “Kış Turizm Merkezi” statüsünde veya uluslararası standartlarda meka­nik tesislere sahip faal ana kayak merkezlerinin sayısı ise 30 civarın­da.

Türkiye genelindeki tüm kayak merkezlerinde 450’den fazla kayak pisti bulunurken, Kayseri Erciyes, Erzurum Palandöken ve Konak­lı, Bolu Kartalkaya, Bursa Uludağ, Kars Sarıkamış, Ordu Çambaşı öne çıkan pist merkezleri. Şehir mer­kezlerindeki otel kapasiteleri de dahil edildiğinde toplamda 40 bin yatak kapasitesi bulunan kayak tu­rizminde, yeni yatırımlarla kapa­sitenin 70 binleri bulması bekle­niyor. Yaz turizminde kişi başı ge­celik harcama ortalama 100 dolar iken kayak turizminde rakam ge­celik 150-250 dolar bandına ulaşı­yor.

İstatistiklere yansıyan verilere göre, Türkiye’deki kayak merkez­leri kış sezonu boyunca yerli ve ya­bancı yaklaşık 6 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Merkezlere gelen toplam ziyaretçi kitlesinin yaklaşık yüzde 25’i aktif kayakçılardan oluşuyor. Geriye kalan kitle ise kış tatili, doğa gezisi ve günübirlik aktiviteler için merkezleri tercih ediyor. Örneğin Erciyes Kayak Merkezi, tek başı­na bir sezonda yaklaşık 3,3 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Büyük kayak merkezlerindeki aktif kayakçıla­rın yüzde 20’sini yabancı turistler oluştururken, Polonya, Çekya, Ma­caristan, Romanya, Rusya, Ukray­na, İran, Singapur, Meksika, Ma­lezya öne çıkan pazarlar olarak gö­rülüyor.

Yapay kar ile sezon güvence altında

Öte yandan iklim değişikliği ve kar yağış periyotlarının kayma­sı nedeniyle Erciyes, Palandöken, Kartalkaya gibi Türkiye’deki ana merkezlerin yüzde 60 ila 80’i ya­pay karlama sistemleriyle donatıl­mış durumda. Yapay karlama alt­yapısı sayesinde ortalama sezon yaklaşık 100-120 gün sürüyor. Bu merkezler, tesis büyüklüğü ve ya­tak kapasitesi bakımından toplam sektör cirosunun yüzde 50’den faz­lasını sağlıyor.

Perakende pazarına doğrudan katkı

Kayak ve kış sporları ekipmanları (kayak takımları, snowboard, bot, kask), teknik tekstil satışı ve kiralama pazarı Türkiye genelinde yıllık ortalama 50–70 milyon dolar civarında bir ticaret hacmi oluşturuyor. Dünya genelinde ise sadece sert ekipmanlar (kayak takımları, snowboard, bağlamalar, botlar, kasklar ve koruyucu donanımlar) dikkate alındığında küresel pazar büyüklüğü 20 milyar dolar civarında. Kış sporları teknik kıyafetleri ve kayak merkezlerindeki ekipman kiralama/servis pazarı da eklendiğinde toplam küresel hacim 35 milyar dolara kadar çıkıyor.