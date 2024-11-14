Geçen yıl 26 milyondan fazla kişi yerinden oldu

İklim değişikliğinin ne­den olduğu felaketler, 2023 yılında 26 mil­yondan fazla insanın yerin­den olmasına neden oldu. Azerbaycan'ın başkenti Ba­kü'de başlayan BM İklim De­ğişikliği Çerçeve Sözleşme­si (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) iliş­kin yazılı açıklama yapan BM Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope, "İklim göçü yalnızca gelece­ğin bir endişesi değil, küresel çapta milyonlarca kişi için şu anki gerçeklik. Sadece geçen yıl, felaketler 26 milyondan fazla, ülke içinde yerinden edilmeye neden oldu" değer­lendirmesinde bulundu.

Dünya liderlerinin COP29 kapsamında bir araya geldi­ğini kaydeden Pope, iklim de­ğişikliğinin etkisinden en çok etkilenen topluluklar için da­ha somut ve sürdürülebilir çö­zümler çağrısında bulundu.

Pope, iklim değişikliğinin etkilerinden kurtularak ge­çim kaynaklarını koruyabil­mek için evlerinde kalmak is­teyen insanların iklim deği­şikliğine uyum ve buna karşı dayanıklılık önlemlerine ih­tiyaçları olduğunu bildirdi.

Başarı için destek gerekiyor

"İnsanların ve toplumların iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dayanıklı hale gel­melerine yardımcı olmak için daha iyi yollar bulmalıyız." ifa­delerini kullanan Pope, özel­likle savunmasız olan insan­lara iklim değişikliğine uyum sağlama ve bu konuda başarılı olmaları için destek olunması gerektiğini vurguladı.

İklim değişikliğinin dün­ya genelinde insanların na­sıl hareket edeceğini etkile­diğini ve geçim kaynaklarını değiştirdiğini belirten Pope, iklim değişikliğinin aşırı et­kisiyle başa çıkamayan top­lulukların daha güvenli böl­gelere taşınmak zorunda kal­dığını kaydetti.

İklim değişikliğiyle ilgili göçün bu konudaki çözümle­re entegre edilmesi gerekti­ğini ve planların göçmenlerle istişareyi içermesi gerektiği­ni de vurgulayan Pope, "On­ların yenilikçi fikirleri ve çe­şitli bakış açıları, herkes için adil ve kapsayıcı olan sürdü­rülebilir bir ekonominin in­şasına katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum Türkiye'nin İklim Yol Haritasını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye'nin İklim Yol Haritası'nı açıkladı. Küresel çapta somut adımlar atılması beklentisinin en yüksek olduğu COP toplantılarından birinin gerçekleştirildiğini belirten Kurum, Türkiye olarak bu yılki gündemin doğrudan doğruya finans kaynaklarına erişim olmasının, finansa erişemeyen ülkeler için çok kritik önemde olduğunu düşündüklerini dile getirdi. İklim finansmanın kesintisiz şekilde sunulmasının, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve iklim değişikliğinin etkilerine değinen Kurum, "Her platformda COP29'u, iklim finansmanında bir dönüm noktası olarak gördüğümüzü ifade ediyoruz" dedi.