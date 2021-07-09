Gedik ve KBSB'den kazan operatörlüğü eğitimi

İstanbul Gedik Üniversitesi (İGÜN) ve Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği (KBSB) Gedik Test Merkezi (GTM) adı altında Türkiye’nin ilk “Kazan Operatörlüğü Eğitim ve Sınav Merkezi”ni faaliyete geçirdi. Merkezde Buhar Kazanı, Kızgın Yağ Kazanı ile Sıcak Su Kazanı operatörlerine güvenli ve verimli kazan işletme becerileri kazandırmak için eğitim programları düzenlenecek, sınavlarda başarılı olacak adaylara MYK onaylı sertifikalar verilecek.

"DNA'mızda üretim ve eğitim var"

Pendik, İstanbul Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda yer alan merkezin açılış törenine İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof Nihat Akkuş, Gedik Holding CEO’su Mustafa Koçak, KBSB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özyıldırm’ın yanısıra KBSB yönetim kurulu üyeleri, GTM ekibi ve sektör temsilcileri katıldı. Merkezin açılışına ev sahipliği yapan İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik, “Gedik Grubu’nun DNA’sında üretim ve eğitim var. Bu merkezi tüm paydaşlarımızla hayata geçirmekten memnuniyet duyuyoruz. Katkı veren herkese müteşekkirim.” diye konuştu.

"Yeni merkezler açmak istiyoruz"

KBSB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özyıldırım da merkezin sektörün itibarını artıracağına dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Bugüne kadar kazan operatörleri ülkemizde herhangi bir eğitimden geçmiyordu. Yapılan hatalar da yerli üreticilerin tüketici nezdindeki itibarını düşürüyordu. Araç kullanmadan önce ehliyet alınıyor. Eğitim alıp sınava giriyorsunuz. Başarırsanız araç kullanmaya hak kazanıyorsunuz. Bugün böyle bir kural olmaksızın trafikte araç kullanıldığını düşünün. Ben düşünmek bile istemiyorum. Gedik Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirdiğimiz bu merkez sektörümüzün hem verimli ve etkin çalışmasını destekleyecek hem de itibarını artıracak. Bu merkez ile sadece yurtiçinde değil yurtdışında da kişilere eğitim vermek istiyoruz. Ayrıca ülke genelinde yeni bölge merkezleri de açmak niyetindeyiz.”