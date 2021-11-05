Geleceğe Etki Zirvesi raporu yayımlandı

Sosyal inovasyon platformu imece’nin yürütücülüğünde, Zorlu Holding’in ev sahipliğinde, mart ayında düzenlenen ‘imece summit- Geleceğe Etki Zirvesi’nde konuşulan konular ve paylaşılan içgörüler ışığında hazırlanan Geleceğe Etki Zirvesi Raporu yayınlandı.

“Geleceğe Etki Zirvesi Raporu”, kişi ve kurumlara yapacakları sosyal fayda odaklı çalışmalarda ayıracakları kaynaklar, harekete geçirecekleri mekanizmalar, başlatacakları işbirlikleri ve alacakları kararlarda ilham ve yön vermeyi amaçlıyor. Rapor, 8 farklı şehirden 30 gencin, hayalini kurdukları daha yaşanabilir, özgür, eşitlikçi bir gelecek için kurumlardan taleplerini içeren ‘Gençlerin Gözünden Dönüşüm Çağrısı’nı da içeriyor.

imece direktörü Mustafa Özer, “imece olarak 2016 yılından bu yana, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, bireylerin, sosyal girişimlerin ve kurumların sosyal etki üreten çalışmalarını desteklemek için çalışıyoruz. Küresel Amaçlar’a ulaşmak için kalan zamanı hızla fırsata dönüştürebilmek, sosyal etkiyi merkezine alan değişimi ve dönüşümü hızlandırma gerekliliği artık hiç olmadığı kadar net. Bu değişimi ve dönüşümü, etki odaklı liderlik, iş dünyası, finans, topluluklar ve organizasyonlar olarak incelediğimiz ‘Geleceğe Etki Zirvesi’, 2030’a doğru tüm kurumların yapmış olduğu ve yapmayı planladığı eylemleri anlamlandırmak, düşünce sistematiklerimizin sosyal etki ve fayda odaklı değişmesi ve dönüşmesi için bir alan açtı. Herkesi, farklı ülkelerdeki iyi örneklerin ve oluşumların bir araya gelerek fikirlerini paylaşma imkanı bulduğu ‘Geleceğe Etki Zirvesi’nin yansımalarını incelemeye, etkinlik boyunca keşfettiğimiz yanıtları beraber anlamlandırmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Birlikte çalışmaya daha fazla ihtiyacımız var”

Zorlu Holding’in Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu ise şunları söyledi: “Zorlu Holding olarak, dünyadaki bu değişime ‘Akıllı Hayat 2030’ stratejimizle yanıt veriyoruz. Kurucu ortağı olduğumuz sosyal inovasyon platformu imece’nin yürüttüğü destek programları ve açık inovasyon laboratuvarı imeceLAB ile; toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara hep birlikte yenilikçi çözümler üretmeyi, böylece toplumsal gelişmeyi hızlandırmayı ve refaha katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda ev sahipliğini üstlendiğimiz ‘imece summit Geleceğe Etki Zirvesi’nde de yaratılan toplumsal etkiyi artırmak üzere tüm paydaşların olduğu kadar, iş dünyasına düşen sorumluluğun ne denli büyük olduğunun bir kez daha farkına vardık. Özel sektörde ‘geleceğe uygun olmak’ yolunda atılan adımları gündeme taşıdığımız ve sektördeki dönüşüm elçileri ile bir araya geldiğimiz imece summit’in, iş dünyasının, yeni dünyanın meselelerine odaklanan diyalogların bir paydaşı olmasına ve radikal iş birliklerine imza atmasına alan açtığına inanıyoruz. Daha iyi bir dünya için, birlikte çalışmaya ve amaç odaklı işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.”