Geleceğin adımlarını yapay zeka ile atacak

Ekonomik zorluklara rağmen ayakkabı pe­rakendesinde öncü olmayı hedefleyen Ayakkabı Dünyası, yapay zekâ ile trend­leri öngörerek hem görsel dünyasını hem de satış stra­tejilerini yeniden şekillen­diriyor. 1923 yılına dayanan geçmişiyle Cumhuriyet dö­neminin ayakkabı sektörüne ve trendlerine tanıklık eden marka, bugün yapay zeka ile ayakkabı modasında trend be­lirleyen olmak istiyor. Ayak­kabı Dünyası, uygun yatırım ortamı oluştuğunda 2026’da mağaza yüzünü de değiştir­meye hazırlanıyor.

“Küçük bir atölyede başlayan yolcu­luğumuz bugün yurt içinde 41 mağaza, yapay zekâ taban­lı yeni nesil e-mağazamız ve 500’e yakın çalışanımızla de­vam ediyor” diyen Ayakka­bı Dünyası’nın CEO’su Gür­kan Ergenekon, 2025 yılına gelindiğinde perakende sek­törünün zorlu ekonomik ko­şullarında büyümeden ziya­de mevcut yapıyı verimli bir şekilde korumayı amaçladık­larını kaydetti. Ergenekon, “2025 yılının oldukça zor bir yıl olacağını öngördüğümüz için sadece 2 adet outlet ma­ğaza dönüşümünü hayata ge­çirdik. Önümüzdeki ay da Ankara ve İstanbul Anadolu Yakası’ndan sonra İstanbul Avrupa Yakası’nda bir outlet mağazamız olacak” dedi.

Mutlu ekip = güçlü mağaza ile derinleşiyor

Sadece ayakta kalmayı de­ğil, yapay zekâ destekli stra­tejilerle geleceğe öncülük et­meyi hedeflediklerini anlatan Ergenekon, bu yıl büyümeden çok ‘kârlı satış’ odaklı bir yak­laşım benimsediklerini ve bu vizyonun merkezine yapay zekâ teknolojilerini yerleş­tirdiklerini belirtti. Ergene­kon, “Fiziksel mağazacılıkta ise ‘mutlu ekip=güçlü mağaza’ anlayışımızla, her türlü ürün ve fiyat tercihine hitap ede­cek şekilde müşterilerimizle buluşmaya ve derinleşmeye devam edeceğiz. Ayrıca ma­ğazalarımızın yeni bir yüzle buluşmasının zamanının gel­diğine inanıyoruz; uygun ya­tırım ortamı oluştuğunda bu dönüşümü hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunun için belir­lediğimiz yıl; 2026” ifadeleri­ni kullandı.

“Fizikseli dijitale entegre ediyoruz”

Ayakkabı Dünyası olarak, fiziksel mağazacılığın gücünü dijital dünyayla entegre eden ilk zincir mağaza grubu ol­duklarını dile getiren Ergene­kon, şöyle devam etti: “IPOP cihazları üzerinden mağaza­da o an mevcut olmayan ürün­leri başka mağazamızdan sa­tıp müşterimizin evine gön­deren uygulamayı ilk olarak hayata geçiren ayakkabı pe­rakendecisiyiz. Kullanıcı dos­tu yapay zeka tabanlı e-ticaret platformumuz ve mağaza içi mobil uygulamamız sayesin­de müşterilerimize hızlı, zah­metsiz ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Omni­channel yaklaşımımız ile fi­ziksel mağazalarımız ve onli­ne satış kanallarımız arasında güçlü bir entegrasyon sağlıyo­ruz. 2024 yılında online ma­ğazamıza aylık ortalama 800 bin ziyaretçi giriş yaptı. Özel­likle kampanya dönemlerinde bu rakamların belirgin şekilde yükseldiğini gördük. Tabii bi­zim online satışa bakış açımız aynı fiziksel mağazacılıkta ol­duğu gibi ciro artışı değil, kârlı satış yapabilmek.”

Moda ve teknoloji AI dönüşümünde buluştu

Gürkan Ergenekon, “Country tarzının özgür, doğal ve zamansız ruhu, AI’ın sınırsız yaratıcılığıyla birleşerek koleksiyonun estetik yolculuğunu farklı bir boyuta taşıdı. Ortaya çıkan görseller, gelecek vizyonumuzu güçlü bir şekilde yansıttı” dedi.

“Ayakkabıda çok amaçlı kullanım öne çıktı”

Son yıllarda tüketicilerin ayakkabı tercihlerinde konfor, sürdürülebilirlik ve çok amaçlı kullanım gibi eğilimlerin öne çıktığını dile getiren Gürkan Ergenekon, “Özellikle genç kuşak, yalnızca şıklığa değil; ergonomiye, fonksiyonelliğe ve çevre dostu üretim süreçlerine de önem veriyor. Ayakkabı Dünyası olarak bu eğilimleri yalnızca takip etmiyor, yapay zeka sayesinde çok daha kapsamlı biçimde öngörüyoruz. AI tabanlı analizlerle tüketici davranışlarını incelerken, aynı zamanda koleksiyonlarımızın görsel dünyasını da yapay zeka ile şekillendiriyoruz” diye konuştu.

AI destekli imaj çekimleri yapıldı

Türkiye’de moda sektöründe yapay zekâ (AI) destekli imaj çekimlerini hayata geçiren öncü markalardan biri olduklarını söyleyen Ergenekon, Sonbahar-Kış 2025/26 koleksiyonu için bu teknolojiyi kullandıklarını açıkladı. Yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video görsellerinin, yapay zekâ ajansı ile iş birliği içinde yalnızca iki haftada oluşturulduğunu ifade eden Ergenekon, bu sayede, ürün portföyleriyle bugünün beklentilerine cevap verirken, ‘geleceğin moda algısını şekillendirdiklerini’ söyledi.

Cironun %15’i online satışlardan

Geçtiğimiz yıl toplam cironun yaklaşık yüzde 15’inin online satışlardan geldiğini açıklayan Gürkan Ergenekon, “Bu oranın önümüzdeki yıllarda artmasını bekliyoruz. Çünkü dijital kanallar, tüketici alışkanlıklarının merkezinde yer almaya devam ediyor. 2024 yılında online mağazamızı aylık ortalama 800 bin kişi ziyaret etti. Kampanya dönemlerinde rakam çok arttı” dedi.

“Tehdit var ama fırsata çevirmek mümkün”

Türkiye’de perakende sektörünün dinamik ve hızlı adapte olabilen yapısıyla güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Gürkan Ergenekon, “Genç nüfus, dijitalleşmeye olan yüksek adaptasyon ve modaya olan ilgi, sektör için en büyük fırsatlar arasında. Tehditler tarafında ise ekonomik dalgalanmalar, artan maliyetler ve global rekabetin baskısı var. Ancak doğru teknoloji yatırımları ve müşteri deneyimini merkeze alan stratejilerle bu zorlukların aynı zamanda fırsata dönüştürülebilir” diye konuştu.