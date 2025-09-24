Geleceğin adımlarını yapay zeka ile atacak
Ayakkabı modasında ‘bir adım’ önde olmayı hedefleyen Ayakkabı Dünyası, yapay zeka ile trendleri öngörerek satış stratejisini yeniden şekillendiriyor. Bu yıl outlet mağaza dönüşümünü da başlatan şirket, yapay zeka tabanlı yeni nesil e-mağazacılıkta büyüyecek. Ayakkabı Dünyası, 2026’da dönüşüme hazırlanıyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Ekonomik zorluklara rağmen ayakkabı perakendesinde öncü olmayı hedefleyen Ayakkabı Dünyası, yapay zekâ ile trendleri öngörerek hem görsel dünyasını hem de satış stratejilerini yeniden şekillendiriyor. 1923 yılına dayanan geçmişiyle Cumhuriyet döneminin ayakkabı sektörüne ve trendlerine tanıklık eden marka, bugün yapay zeka ile ayakkabı modasında trend belirleyen olmak istiyor. Ayakkabı Dünyası, uygun yatırım ortamı oluştuğunda 2026’da mağaza yüzünü de değiştirmeye hazırlanıyor.
“Küçük bir atölyede başlayan yolculuğumuz bugün yurt içinde 41 mağaza, yapay zekâ tabanlı yeni nesil e-mağazamız ve 500’e yakın çalışanımızla devam ediyor” diyen Ayakkabı Dünyası’nın CEO’su Gürkan Ergenekon, 2025 yılına gelindiğinde perakende sektörünün zorlu ekonomik koşullarında büyümeden ziyade mevcut yapıyı verimli bir şekilde korumayı amaçladıklarını kaydetti. Ergenekon, “2025 yılının oldukça zor bir yıl olacağını öngördüğümüz için sadece 2 adet outlet mağaza dönüşümünü hayata geçirdik. Önümüzdeki ay da Ankara ve İstanbul Anadolu Yakası’ndan sonra İstanbul Avrupa Yakası’nda bir outlet mağazamız olacak” dedi.
Mutlu ekip = güçlü mağaza ile derinleşiyor
Sadece ayakta kalmayı değil, yapay zekâ destekli stratejilerle geleceğe öncülük etmeyi hedeflediklerini anlatan Ergenekon, bu yıl büyümeden çok ‘kârlı satış’ odaklı bir yaklaşım benimsediklerini ve bu vizyonun merkezine yapay zekâ teknolojilerini yerleştirdiklerini belirtti. Ergenekon, “Fiziksel mağazacılıkta ise ‘mutlu ekip=güçlü mağaza’ anlayışımızla, her türlü ürün ve fiyat tercihine hitap edecek şekilde müşterilerimizle buluşmaya ve derinleşmeye devam edeceğiz. Ayrıca mağazalarımızın yeni bir yüzle buluşmasının zamanının geldiğine inanıyoruz; uygun yatırım ortamı oluştuğunda bu dönüşümü hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunun için belirlediğimiz yıl; 2026” ifadelerini kullandı.
“Fizikseli dijitale entegre ediyoruz”
Ayakkabı Dünyası olarak, fiziksel mağazacılığın gücünü dijital dünyayla entegre eden ilk zincir mağaza grubu olduklarını dile getiren Ergenekon, şöyle devam etti: “IPOP cihazları üzerinden mağazada o an mevcut olmayan ürünleri başka mağazamızdan satıp müşterimizin evine gönderen uygulamayı ilk olarak hayata geçiren ayakkabı perakendecisiyiz. Kullanıcı dostu yapay zeka tabanlı e-ticaret platformumuz ve mağaza içi mobil uygulamamız sayesinde müşterilerimize hızlı, zahmetsiz ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyoruz.
Omnichannel yaklaşımımız ile fiziksel mağazalarımız ve online satış kanallarımız arasında güçlü bir entegrasyon sağlıyoruz. 2024 yılında online mağazamıza aylık ortalama 800 bin ziyaretçi giriş yaptı. Özellikle kampanya dönemlerinde bu rakamların belirgin şekilde yükseldiğini gördük. Tabii bizim online satışa bakış açımız aynı fiziksel mağazacılıkta olduğu gibi ciro artışı değil, kârlı satış yapabilmek.”
Moda ve teknoloji AI dönüşümünde buluştu
Gürkan Ergenekon, “Country tarzının özgür, doğal ve zamansız ruhu, AI’ın sınırsız yaratıcılığıyla birleşerek koleksiyonun estetik yolculuğunu farklı bir boyuta taşıdı. Ortaya çıkan görseller, gelecek vizyonumuzu güçlü bir şekilde yansıttı” dedi.
“Ayakkabıda çok amaçlı kullanım öne çıktı”
Son yıllarda tüketicilerin ayakkabı tercihlerinde konfor, sürdürülebilirlik ve çok amaçlı kullanım gibi eğilimlerin öne çıktığını dile getiren Gürkan Ergenekon, “Özellikle genç kuşak, yalnızca şıklığa değil; ergonomiye, fonksiyonelliğe ve çevre dostu üretim süreçlerine de önem veriyor. Ayakkabı Dünyası olarak bu eğilimleri yalnızca takip etmiyor, yapay zeka sayesinde çok daha kapsamlı biçimde öngörüyoruz. AI tabanlı analizlerle tüketici davranışlarını incelerken, aynı zamanda koleksiyonlarımızın görsel dünyasını da yapay zeka ile şekillendiriyoruz” diye konuştu.
AI destekli imaj çekimleri yapıldı
Türkiye’de moda sektöründe yapay zekâ (AI) destekli imaj çekimlerini hayata geçiren öncü markalardan biri olduklarını söyleyen Ergenekon, Sonbahar-Kış 2025/26 koleksiyonu için bu teknolojiyi kullandıklarını açıkladı. Yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video görsellerinin, yapay zekâ ajansı ile iş birliği içinde yalnızca iki haftada oluşturulduğunu ifade eden Ergenekon, bu sayede, ürün portföyleriyle bugünün beklentilerine cevap verirken, ‘geleceğin moda algısını şekillendirdiklerini’ söyledi.
Cironun %15’i online satışlardan
Geçtiğimiz yıl toplam cironun yaklaşık yüzde 15’inin online satışlardan geldiğini açıklayan Gürkan Ergenekon, “Bu oranın önümüzdeki yıllarda artmasını bekliyoruz. Çünkü dijital kanallar, tüketici alışkanlıklarının merkezinde yer almaya devam ediyor. 2024 yılında online mağazamızı aylık ortalama 800 bin kişi ziyaret etti. Kampanya dönemlerinde rakam çok arttı” dedi.
“Tehdit var ama fırsata çevirmek mümkün”
Türkiye’de perakende sektörünün dinamik ve hızlı adapte olabilen yapısıyla güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Gürkan Ergenekon, “Genç nüfus, dijitalleşmeye olan yüksek adaptasyon ve modaya olan ilgi, sektör için en büyük fırsatlar arasında. Tehditler tarafında ise ekonomik dalgalanmalar, artan maliyetler ve global rekabetin baskısı var. Ancak doğru teknoloji yatırımları ve müşteri deneyimini merkeze alan stratejilerle bu zorlukların aynı zamanda fırsata dönüştürülebilir” diye konuştu.