Geleceğin arabulucuları yarıştı

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) üniversiteli genç hukukçuları bu yıl da pandemi koşullarında online platformda kurgusal dava yarışmasında buluşturuyor. Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması (GTAY) bu yıl ilk kez “Med-Arb” formatında arabuluculuğu da kapsamına aldı ve 10-11 Nisan hafta sonunda yarışmanın arabuluculuk aşaması gerçekleşti.

Bu yıl önce arabuluculuk sonra tahkim olmak üzere iki aşamalı kurgulanan yarışma maratonunun açılışı da online platformda gerçekleşti. ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, açılış konuşmasında geleceğin tahkim hukukçularına şu mesajları verdi:

“İki aşamalı yarışmamızla hep beraber dünyada bir ilke tanık oluyoruz. ISTAC esasında bir tahkim merkezi ama, kuruluş kanununa baktığımızda hem tahkim hem arabuluculuk kurumu… Tahkim merkezi olarak ISTAC Türkiye’ye pek çok hukuki kavramı getirdi, Acil Durum Hakemi, Seri Tahkim, Online Duruşma Modeli gibi Türk hukuk sistemine çok ciddi katkıları oldu. Aynı şekilde ISTAC dünyada med-arb’ı yani arabuluculuk ve tahkimi mezceden, böyle bir çözüm yolunu düzenleyen ilk tahkim kurumu oldu. Yine bunu takiben bugün arabuluculuk ve tahkim sistemlerini aynı farazi olayda birleştirerek yarışma düzenleyen ilk merkez olduk. Arabuluculuk Türkiye’de oldukça yaygınlaştı, bugün ticari davalarda zorunlu arabuluculuk söz konusu… Dolayısıyla arabuluculuğun sayısal olarak önemli bir noktaya gelmesi hepimizi sevindiriyor. Bu sebeple Genç ISTAC yarışmasının, geleceğin arabulucuları ve geleceğin tahkim uzmanları için son derece önemli bir pratik platformu yarattığını düşünüyorum. Genç hukukçularımızı alternatif uyuşmazlık çözüm yolları olarak gerek arabuluculuk gerekse tahkim alanında kariyer fırsatları bekliyor. Genç ISTAC, İstanbul Tahkim Merkezi’nin en büyük zenginliği ve bu potansiyel Türkiye’de tahkim ve arabuluculuğun geleceğinin fevkalade parlak olduğunu müjdeliyor.”

ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen ise, Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nı ISTAC’ın gençlere yönelik festivali olarak gördüklerini hatırlatırken şunları söyledi:

“Nasıl dünyada med-arb uygulamasının kurallarını ilk defa İstanbul Tahkim Merkezi hazırlayıp dünyaya ilan ettiyse, yine ISTAC olarak dünyada ilk ve tek farazi med-arb yarışmasını gerçekleştiriyoruz. ISTAC olarak bir hedefimiz var; ülkemizde tahkim uygulamasını med-arb kapsamında yaygınlaştırmak. Bu hedef doğrultusunda, şu ana kadar 1500’e yakın avukata tahkim ve tahkimde taraf vekilliği eğitimi verdik. Yine ISTAC’ın arabuluculuk merkezleriyle Med-Arb İş Birliği Projesi kapsamında yaklaşık 600 uzman arabulucuya hakemlik eğitimi verdik. Festival havasında gerçekleştirdiğimiz yarışmamız da bu çalışmaların bir parçası ve üniversiteli genç hukukçulara henüz öğrencilik aşamasında kurgusal ortamda pratik yapma zemini sağlıyor. Yarışmacılarımız şanslılar, zira öğrencilik döneminde böylesi bir organizasyonda tecrübeli arabulucularla ve tahkim uzmanlarıyla birlikte yer alıyorlar. İnanıyorum ki, bu yarışma süreci meslek hayatlarına çok şey katacak.”

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden üniversitelerin hukuk fakültelerinden takımların katıldığı 5. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması Arabuluculuk Aşaması’nda ilk üçe giren Ankara Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi takımlarına para ödülü verildi. En İyi Vekil (Avukat) ödülü Marmara Üniversitesi ekibinden Nisa Selin Erdoğan’a, En İyi Müzakereci ödülü Marmara Üniversitesi’nden Sena Şahin ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden Demet Demirci’ye verilirken, 3 başarılı isim ISTAC’da bir ay staj hakkı kazandı. En İyi Arabuluculuk Başvuru Dilekçesi ödülünü alan Ankara Üniversitesi ekibine ise tahkim kitap seti hediye edildi.

Genç ISTAC - GTAY Komisyonu Başkanı İdil Elvin Çavuş’un açıklamalarına göre, bu yılki iki aşamalı yarışma sürecinin temelini oluşturan olay metni Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlandı. Arabuluculuk yarışmasının finalinde arabulucu avukatlar Çağlayan Orhaner Dündar, Dilek Yumrutaş ve Alper Bulur görev aldı. 5. GTAY’da ilk aşama sonuçlanırken, üniversite takımları şimdi temmuz ayındaki tahkim yarışma maratonuna hazırlanıyor. Genç ISTAC platformu GTAY Komisyonu üyeleri İdil Elvin Çavuş, Zeynep Ülkü Kahveci, Aykut Ceylan, Onat Kaan Güzelce, Zeren Liman ve ISTAC ekibinin katkılarıyla organize edilen 5. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nın tahkim aşaması 8-11 Temmuz’da gerçekleşecek.