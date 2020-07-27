Geleceğin tahkim avukatı yarışması sonuçlandı

27 Temmuz 2020

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) üniversiteli gençleri dördüncü kez kurgusal dava yarışmasında buluşturdu. Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen 4. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması, pandemi koşullarında ilk kez online platformda gerçekleşti. Üniversiteli genç hukukçular, 3 gün boyunca kurgusal dava duruşmalarında ter dökerken, online duruşma maratonuna dönüşen yarışmada Bilkent Üniversitesi ekibi birinci, Galatasaray Üniversitesi takımı ikinci, Ankara Üniversitesi ekibi üçüncü oldu. Yarışmaya katılan tüm ekiplerin bu mücadeleyi baştan kazandığını vurgulayan ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, “Artık geleneksel hale gelen yarışmamıza katılmakla sizler mesleğin zirvesine Everest’e çıkmayı hayal ettiniz, emek verdiniz. Artık hepiniz geleceğin tahkim avukatısınız, tahkimde gelecek sizlersiniz” mesajını verdi.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması (GTAY) aslında 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Galatasaray Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilmek üzere planlanmıştı. Ancak, 13 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk Covid 19 vakasının tespit edilmesi ve ardından pek çok önlemin devreye girmesiyle birlikte yarışma ertelendi. Bu süreçte İstanbul Tahkim Merkezi “Çevrimiçi Duruşma Kuralları”nı yayınlamış, ISTAC’da görülmekte olan tahkim davalarının online duruşmalarla kesintisiz devamı sağlanmıştı. Aynı çevrimiçi duruşma modeli GTAY organizasyonunda da uygulandı. 24 Temmuz Cuma günü ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Genel Sekreter Av. Yasin Ekmen ve GTAY Komisyonu üyelerinin açılış konuşmalarıyla başlayan yarışma, 26 Temmuz 2020 Pazar günü gerçekleşen final duruşmasıyla son buldu. Online platformda tahkim şölenine dönüşen yarışma başarıyla noktalanırken, ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı geleceğin tahkim hukukçularına şu mesajı verdi;



“Genç ISTAC GTAY’da yarışmak Everest’te zirve mücadelesi gibi…”

“Bu deneyim sizler için çok kıymetli, belki çok tecrübeli ticaret avukatlarının yaşamadığı bir deneyimi yaşadınız. Çevrimiçi duruşma modeli pandemi süreciyle birlikte artık bizim hayatımızın, tahkim dünyasının bir parçası oldu. Bu dönemde İstanbul Tahkim Merkezi’nde duruşmalar çevrimiçi yapılıyor. Dolayısıyla aslında geleceğin tahkim avukatlarını şu anda yaşadığımız duruma hazırlamak için bundan iyi bir fırsat olamazdı. Önemli olan şey bir hedefinizin olması, bunun neticesinde kendi kapasitenizi deneyimlemenizdir. Hedefiniz vardı, gayret ettiniz, kendi kapasitenizin farkına vardınız, bu yarışmada verdiğiniz mücadeleyle hepiniz geleceğin tahkim avukatısınız. Everest örneğiyle bakarsak, dağcılar en yüksek zirve Everest’e çıkarken en önce ben çıkayım mücadelesinde olmaz, orada önemli olan zirveye ulaşmaktır. Asıl amaç; siz Everest’e çıkmayı hayal ettiniz, hedefiniz tutkunuz vardı, gayret ettiniz ve artık kendinizle gurur duymalısınız.”

ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen de, Genç ISTAC organizasyonu Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nı festival olarak tanımladı. “Çok değerli hukukçuların, öğrencilerin bir araya geldiği bir festivalde, hep birlikte bayramdan önce bir bayram havası yaşadık” diyen Ekmen şu değerlendirmede bulundu:



“Bugün 20-30 yılını devirmiş birçok avukat sizin bulunduğunuz bu ortamı yaşamadı, meslek hayatlarında da yaşamıyor. Yani, mahkemelerdeki iş yükü nedeniyle dosyasını tam anlamıyla sözlü olarak sunamıyorlar. Ama siz, mesleğin böyle erken bir döneminde böyle bir organizasyonda dosyalarınızı hazırlayıp sunum yaparak önemli bir tecrübe yaşadınız, bunun size önemli bir özgüven kazandırdığına inanıyoruz. Geleceğin tahkim avukatları olarak meslek hayatına atıldığınızda ISTAC’ın sizin de tahkim merkeziniz olduğunu unutmayın. Önünüze gelecek sözleşmelere ISTAC Tahkim Şartını yazmanız, siz genç hukukçuların tahkim kariyerlerinde de önemli rol oynayacak.“

Yarışmada Ecenur Dal geleceğin tahkim avukatı seçildi



4. GTAY organizasyonuna ilişkin olay metni Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış ve 24 Ekim 2019 tarihinde yayınlanarak yarışma başvurulara açılmıştı.

Bu yılki yarışmaya İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Adana, Isparta, Eskişehir, Kayseri ve KKTC'den 63 farklı takım başvurdu. Ancak pandemi koşullarının da etkisiyle bazı takımların çekilmesi sonucu, yarışmada 24 farklı üniversiteden 45 takım ve 230 hukuk öğrencisi mücadele etti. 3 günlük kurgusal duruşma maratonunun ardından, final duruşmasında ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu Ortağı Av. Okan Demirkan, Coşar Avukatlık Bürosu Ortağı Av. Utku Coşar hakem olarak yer aldı. Final mücadelesinde İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ekibi birinci, Galatasaray Üniversitesi takımı ikinci, Ankara Üniversitesi ekibi üçüncü oldu. Ankara Üniversitesi takımından Ecenur Dal “Geleceğin Tahkim Avukatı” seçilirken, aynı ekip “En iyi Dava Dilekçesi Ödülü”nü de kazandı. “En İyi Cevap Dilekçesi Ödülü”ne ise Bahçeşehir Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi takımları layık görüldü. Yarışmada birinci olan takıma 8.500 TL, ikinci olan ekibe 6.000 TL, üçüncü olan takıma 3.500 TL para ödülü verildi.

Genç ISTAC 4. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması, Genç ISTAC Platformu Başkanı Av. Selda Taşyürek öncülüğünde, GTAY Komisyonu Eş Başkanları Ar. Gör. Ece Uyanık ve Av. İdil Elvin Çavuş, GTAY Komisyonu üyeleri Ezgi Kuyumcu, Yaren Denizaltı, Gülce Osoydan, Mert Kölük, Aykut Ceylan’ın çalışmalarıyla gerçekleştirildi.