Geleceğin ulaşımında raylı sistemler dengeyi kuracak
Kent içi ulaşımda raylı sistem ağı, stratejik yatırımlarla birleşiyor. Sürdürülebilir kalkınma ve verimlilik artışı için diğer taşımacılık modları ile entegrasyon içinde olan raylı sistemler, başta karayolu olmak üzere trafik yükünün önemli bir kısmını alarak, yolcu taşımacılığında daha dengeli bir işleyiş sağlıyor.
Hüseyin VATANSEVER
Günümüzün en cazip şehirlerine bakıldığında raylı sistemler altyapısının güçlü olması bir ortak nokta olarak dikkat çekiyor. Havaalanlarının metro ile şehir merkezlerine bağlanması ile tramvay, hafif raylı sistem ve metro gibi raylı çözümlerin etkin olduğu şehirlerin her anlamda albenisi daha yüksek oluyor. Lastik tekerlekli taşıtlar ile karayolu taşımacılığının etkin olduğu Türkiye’de dahi özellikle büyük şehirlerde, şehir içi yolcu taşımacılığında yükün büyük kısmının raylara aktarıldığını görmekteyiz.
Genişleyen şehir merkezlerinde artan mobilite ihtiyacını karşılamakta söz konusu raylı taşımacılık sistemleri tamamlayıcı bir görev üstleniyor. Hava, kara ve deniz yolu sistemlerini birbirine bağlayabildiği gibi şehir içi ve şehirler arası ulaşımı da kolaylaştırıyor. Hatta Marmaray örneğinde olduğu gibi kıtalararası ulaşım çözümü de sunabiliyor.
Şehirleşmenin ağırlığını raylar taşıyacak
Türkiye’de hızlı kentleşme ve artan nüfus, büyükşehirlerdeki ulaşım sistemleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi metropoller başta olmak üzere raylı sistemler, bu baskıyı azaltmak ve sürdürülebilir ulaşımı sağlamak açısından temel çözüm olarak öne çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde metro, hafif raylı sistem ve tramvay hatlarının toplam uzunluğu 2024 itibarıyla 875 kilometreyi aştı. Orta vadede hedef ise 1.500 kilometreye ulaşmak.
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) tarafından hazırlanan Raylı Sistemler Sektör Raporu’nda özellikle nüfusu 1 milyon ve üzerinde olan şehirlere dikkat çekiliyor. Söz konusu şehirlerin sayısının yaklaşık 25 adet olduğu Türkiye’de her bir ilde binlerce kilometre raylı ulaşım ağına ve yüzlerce raylı ulaşım araçları ve ekipmanlarına ihtiyaç duyulacağı ifade ediliyor. Raporda 2035 yılına kadar 1.500 kilometre şehir içi raylı sistemlerinde kullanılmak üzere 7 bin adet tramvay, metro ve hafif raylı sistem ulaşım araçlarına ihtiyaç duyulacağı yazıyor.
Yerli ve millî üretimde atılım ihtiyaç halini alıyor
Yalnızca hat uzunluğu değil, aynı zamanda finansman, proje yönetimi, entegrasyon ve yerli üretim gibi unsurlar, raylı sistem projelerinin başarısını doğrudan etkiliyor. Türkiye, raylı sistem araç ve altyapı bileşenlerinde yerlileşme oranını artırma yönünde önemli adımlar atsa da hâlâ dışa bağımlılık devam ediyor. Yerli şirketler metro ve tramvay üretiminde dikkat çekici projelere imza atarken; sinyalizasyon, yazılım, elektrikli tahrik sistemleri gibi kritik bileşenlerde dış tedarik bağımlılığı sürüyor. Bu durum, maliyetleri artırmakla kalmıyor, uzun vadede stratejik bağımsızlığı da riske atıyor.
Finansman modellerinde çeşitlenme şart
Raylı sistem yatırımları büyük bütçeler gerektiriyor. Geleneksel kamu finansmanının sınırlarına gelindiği bu dönemde, yap-işlet-devret modeli ve kamu-özel işbirlikleri daha sık gündeme geliyor. Ancak bu tür modellerde şeffaflık, mali sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda dengesinin iyi kurulması gerekiyor. Ayrıca uluslararası kalkınma bankalarının, iklim finansmanı fonlarının ve yeşil tahvil gibi yeni nesil finansman araçlarının etkin kullanımı da önem kazanıyor.
Raylı sistemler gerçek gücünü entegrasyondan alıyor
Raylı sistemin etkili olabilmesi için kurulan hattın uzunluğu ya da rotasının yanı sıra entegrasyonu da kritik önem taşıyor. Örneğin metrodan inen bir yolcunun otobüs, bisiklet veya yaya olarak ulaşımına kolaylıkla devam edebilmesi gerekiyor. Bu noktada akıllı ulaşım sistemleri, dijital biletleme, mobil uygulamalar ve veri paylaşımı gibi dijital çözümler devreye giriyor.
Türkiye’de bu alandaki gelişmeler hızlansa da birçok şehirde hâlâ “parçalı ulaşım deneyimi” yaşanıyor. Bir ulaşım aracı olmanın ötesinde raylı sistemler, ekonomik kalkınma, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal refah açısından stratejik bir unsur olarak dikkat çekiyor. Türkiye’nin mevcut yatırımları bu potansiyeli gösteriyor. Ancak dijital entegrasyon ve uzun vadeli finansman modellerinin birlikte değerlendirilmesi halinde bu atılımın sağlıklı şekilde devamı getirilebilir.
Raylı sistemlerde en yoğun trafik İstanbul’da yaşanıyor
Çevre illerden gelen günlük ziyaretçilerle yaklaşık 18 milyona yaklaşan nüfus ile kişi başına düşen motorlu araçlarla yapılan yolculuk sayısı birin üzerinde olan İstanbul’da günlük 20 milyonun üzerinde yolculuk yapılıyor. Bütün toplu taşıma ve özel araçların da dahil olduğu bu yoğun trafikte İstanbul gibi mega şehirde en etkili, çevreci ve sağlıklı çözümü ise raylı sistemler oluşturuyor.
2024 itibarıyla İstanbul kent içi raylı sistem ağının toplam uzunluğu 366.27 kilometre olurken 2026 yılı için 450 kilometreye ulaşması hedefleniyor. Nüfusun yoğun, yolculuk sürelerinin uzun, iklim değişikliğinin ve çevre sorunlarının fazla olduğu İstanbul’da yapımına devam eden raylı sistem hatları çözümün önemli bir parçası halini alıyor. Mevcut hatlar ve projelerin yanı sıra yapımı planlanan projelerle İstanbul raylı sistem ağı uzunluğunu yaklaşık 740 kilometreye çıkacağı öngörülüyor.