Gelecek 10 yıl halka arz edilen şirketlerin olacak
Bulls Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Burak Salman, kurumsallaşma ve büyümenin anahtarının halka arz olduğunu ve gelecek 10 yılın halka arz edilen şirketlerin olacağını söyledi. Borsa İstanbul’da halka açık şirketler kulübüne girebilmenin büyük avantaj olduğunu dile getiren Burak Salman, halka arzın şirketlerin büyümesi için çok önemli fırsatlar barındırdığını söyledi.
Birol BOZKURT
Yatırımcıların gözü Borsa İstanbul’un performansına çevrilmiş durumda. Son dönemde halka arzlarda yaşanan hareketlilik ve uzun süredir devam eden zayıf seyrin son yapılan halka arzlarla pozitife dönmeye başlamasıyla özellikle küçük yatırımcı yönünü yeniden borsaya çevirmeye başlıyor. Ancak Borsa İstanbul’un, 18 Temmuz’da gördüğü tarihi zirve olan 11 bin 252 puanın ardından başlayan düşüşü de sürüyor. Bulls Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Burak Salman ile hem son dönemde yaşanan volatiliteyi hem de halka arzların geleceğini konuştuk.
Önümüzdeki dönemde halka açılan şirketlerin sayısının artmasını beklediğini ifade eden Burak Salman, “Aslında baktığınızda halka açılan şirketlerin kurumsallığı, şeffaflığı ve bilinirliği artıyor. Günümüzdeki yüksek faiz ortamında şirketler halka açılarak çok ciddi bir finansman sağlayabiliyorlar. Özellikle aile şirketlerinde halka arzlara yönelik bir çekince olduğunu görüyoruz.
Ancak bu bakış açısı giderek değişiyor. Aile şirketlerinin sonraki jenerasyonlara sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için kurumsallaşması gerektiğine inanıyoruz. Biz bu yönde çalışmaya ve Türkiye’ye değer katan kıymetli şirketlerini yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz. Günün sonunda zaten globalleşen dünya şirketleri buraya doğru itiyor o yüzden bizde hedefimizi bu kapsamda büyük tuttuk” dedi.
“İyi şirketleri yatırımcılarla buluşturmak ana hedefimiz”
Halka arz etmek için iyi şirketleri seçmeye çalıştıklarını ifade eden Burak Salman, “Önümüzdeki dönemki büyüme noktalarımızdan bir tanesi kurumsal finansman işleri olacak. Değerleme ve izahname takibi bağlamında orada çok deneyimli bir kadromuz var ve bu ekibimiz çok iyi işler yapıyor. Elimizde oldukça fazla sayıda kurumsal finansman işi var ve bunların da önemli bir kısmı halka arzlarla ilgili.
Önümüzdeki dönem Bulls Menkul tarafında yeni halk arzlar görüyor olacağız. Biz halka arzlarla İyi şirketleri yatırımcıların huzuruna getirmeyi istiyoruz. Hep zaten mottomuz bu şekilde. Cem Zeytin bizim ilk halk arzımız oldu. Bu konuda tabi çok heyecanlıydık, çok da mutlu olduk, çok da güzel bir talep geldi. Toplamda 3,5 katın üzerinde bir talep geldi Cem Zeytin'e. Kurumsal tarafta yaklaşık 5,5 katın üzerinde. 450bine yakın yatırımcı halka arzımıza katıldı. Önümüzdeki dönemde biz kaliteli şirketleri sermaye piyasamızla ve yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
"Kaliteli halka arzlara ilgi artarak devam edecek"
Salman, “Halka arzlarda son dönemde yatırımcı sayısı bağlamında ilginin yavaşladığını görüyoruz. Öyle ki geçen sene halka arzlara bireysel katılımcı sayısı milyon üstü iken son dönemde halka arzlara bireysel yatırımcılar 400-500 bin kişi arasında katılım sağlıyorlar. Yatırımcıların daha seçici olduğu bir dönemin içindeyiz. Son 10 halka arzı incelediğimizde gong töreninden itibaren 2 ay içinde ortalama getiri yüzde 25-30 bandında ve bu getirinin faiz eşleniği neredeyse 3 kat. Bu dönemde kimi halka açılan şirketler, medyan getirinin çok üzerinde performans sergilediler.
Bu noktada güçlü ortaklık yapısı olan, finansalları güçlü ve halka arz ile birlikte daha da güçlenen, operasyonel projeksiyonları büyüme odaklı, içinde bulunduğu sektörde fark yaratan ve rekabette öne çıkan şirketler mutlaka başarılı oluyor ve önümüzdeki dönemde de olacaktır. Bulls Menkul olarak, halka arzına aracılık ettiğimiz şirketlerde bu kriterlere çok dikkat ediyoruz. O nedenle, yatırımcılarımızla buluşturduğumuz şirketleri ince eleyip sık dokuyoruz ve en kaliteli şirketleri yatırımcılarla buluşturmak ana hedefimiz.
Halka arz sonrası ise yatırımcılarımıza en doğru kararı vermelerinde araştırma departmanımızın önemi büyük. Hem yayınladığımız kısa vadeli al-sat önerileriyle hem de yayınladığımız araştırma raporlarıyla yatırımcılarımızın kararlarına en doğru ve hızlı şekilde destek oluyoruz. Örnek olarak bir süre önce yayınladığımız Grainturk araştırma raporu verdiğimiz hedef değere yaklaşırken yakın zamanda yayınladığımız Pegasus hisse raporumuz da oldukça iyi performans gösteriyor” dedi.
“Son çeyrekte faiz indirimi olası”
Merkez Bankası’nın yılsonuna kadar indireceği faizin miktarından çok bu indirime ne zaman başlayacağının daha önemli olduğuna vurgu yapan Salman, “Onun sonrasındaki para politikası kurulu metinlerinde önümüzdeki dönemle ilgili vereceği mesaj daha fazla ön planda olur diye düşünüyoruz. Son çeyrekte olası faiz indiriminin olmasını bekliyoruz. Çünkü göstergelerde bu noktada aslında o son çeyreği işaret ediyor.
Burada Fed'in politikaları ve global merkez bankalarının politikaları çok önemli olacak. Çünkü Amerika'da da bir faiz indirim beklentisi var ve onların aslında ilk sinyali vermesi global çapta da bir rahatlamaya sebep olacaktır. Baktığımızda mevcut durumda da orta vadeli programımız da açıklandı. Orada da 2025 yılında daha düşük bir enflasyon ve büyümenin de sürdürülebilir şekilde arttığı bir dönem görüyor olacağız” diye konuştu.
“Bulls Yatırım 6 ayda aktif büyüklüğünü 2,7 kat artırdı”
Bulls Yatırım’ın 2023 yılı Kasım ayında Sanko Menkul Değerler’in devralınmasıyla kurulduğunu hatırlatan Genel Müdür Burak Salman, “Şirketin sermaye piyasalarında 30 yıla yakın tecrübesi bulunan Kemal Akkaya tarafından satın alınmasının üzerinden geçen yaklaşık 10 aylık sürede yapılan önemli yatırımlarla tüm teknolojik altyapımızı yeniledik ve bireysel ve kurumsal müşterilerimize sermaye piyasalarının tüm alanlarında çözümler üretiyoruz.
İlk 6 aylık finansallarımızı KAP’ta yayınladık ve aktif büyüklüğümüzü ilk 6 ayda 2,7 kat artırarak 1,3 milyar TL düzeyine, özkaynaklarımızı yaklaşık 2 kat artırarak 435 milyon TL düzeyine yükselttik. Operasyonel kârımızı ve net kârımızı da sırasıyla 132 milyon TL’ye ve 222 milyon TL’ye taşıdık. Bulls Yatırım olarak dijitalleşmeye çok önem veriyoruz ve bu yönde yatırımlarımızı sürdürüyoruz.
Diğer yandan, şubeleşme bizim öncelik verdiğimiz alanlardan. Son birkaç ayda, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa gibi sermaye piyasalarında ilginin çok güçlü olduğu illerde şubelerimizi / irtibat bürolarımızı açtık. İstanbul’da genel müdürlüğümüzün yanı sıra iki şubemizle faaliyet gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizde çeşitli illerde şubeleşmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
“Borsada orta vadeli hedef 13 bin puan seviyesi”
“Borsaya baktığımızda yılbaşından bu yana endeks kabaca yüzde 35 civarında değer kazanmış durumda” diyen Bulls Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Burak Salman, “Endeksi hangi sektörün sürüklediğine bakarsak bankacılık sektöründe çok iyi performans var. Ama tabii yılların iskontosu vardı bankacılık sektöründe. Bu dönemde bunun pozitifliğini gördük. Tabii bankalar enflasyon muhasebesine katılmadı. Onun dışında uygulanan pozitif makro politikalarla birlikte CDS'lerde çok ciddi geri çekimler var.
700'lerin üzerindeki CDS’ler şu anda 260, 270 civarında seyrediyor. Bunun çok büyük etkisi var. Bu sene içerisinde Borsa İstanbul 11 bin 250’leri geçti. Bu yıl yeniden zirvenin üzerine çıkacağımızı tahmin ediyoruz. Hem bu parasal genişleme ile birlikte alınacak makro kararlarla birlikte biz bunun üzerine çıkarız diye tahmin ediyoruz. Türkiye’nin notunu üç reyting kuruluşu da yani S&P, Fitch ve Moody's’in de artırdığını görüyoruz. Burada önümüzdeki dönemde bu not arttırmanın devamını bekliyoruz.
Hatırlarsanız Borsa İstanbul, Türkiye yatırım yapılabilir seviyede nota sahip olduğu dönemde 5-5,5 centleri görmüştü. Yine yatırım yapılabilir seviyeye ulaştığımızı varsaydığımızda 13-13 bin 500'ler aslında biraz daha orta vadeli hedef olur. Ama burada şuna dikkat etmek lazım: endeksin genel durumundan ziyade alınan yatırım yapılan şirketlerin performansı daha önemli. Bulls Yatırım olarak araştırma departmanımız aldığı proaktif kararlarla ve iyi hisseleri ön plana çıkarma hedefiyle yatırımcıların doğru karar vermelerine destek oluyor.
Faizleri inmesiyle birlikte birçok sektör ön plana çıkacak. Son 1-2 yıldır daha zayıf kalan sektörler var. Gayrimenkul sektörü, inşaat sektörü, çimento sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü, çok geride kaldı. Biz orta vadede hedefin daha yukarıda olacağını tahmin ediyoruz” dedi.
“Fitch Türkiye için pozitif görüşünü devam ettiriyor”
Fitch, Cuma akşamı yaptığı değerlendirmede, ülkemizin kredi notunu 1 kademe yükselterek BB-'ye yükselttiğini hatırlatan Bulls Yatırım Genel Müdürü Burak Salman, “Notumuzu bu yıl içinde ikinci kez artıran Fitch, not görünümümüzü de pozitiften durağana revize etti. Fitch Merkez Bankası’nın rezervlerini 2024 sonu için 158 milyar dolar öngörürken, 2025 sonu için 165 milyar dolar hedefliyor. Fitch yaptığı açıklamada Türkiye'de faiz indirimlerinin 2025 ilk çeyrekte başlamasını bekliyor. Fitch’in de Türkiye için pozitif görüşünü devam ettirdiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.