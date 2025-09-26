Google Haberler

“Gelenekten gelen özgün bir kimlik temsil ediliyor”

 Modern gastronomide kestane şekerinin yaratıcı kullanımları her geçen gün artıyor. Yaratıcı şefler için kestane şekeri, hem dokusal kontrastlar hem de sürpriz tat kombinasyonları yaratmaya imkân tanıyan değerli bir hammaddedir. Geleneksel formunun ötesinde kestane şekeri, şeflere ilham veren bir ürün. İnce doğranarak dondurmalar, muslar veya çikolatalı tatlılarla buluşturulabilir; pastacılıkta dekoratif ve lezzet artırıcı bir unsur olarak kullanılabilir.

“Gelenekten gelen özgün bir kimlik temsil ediliyor”

Kafkas Kestane Şekeri Yönetim Kurulu Baş­kanı Ali Tatveren, kestane şekerinin gastronomideki değerini, markalaşma stra­tejilerini ve 4. Uluslararası Bursa Gastronomi Festiva­li’ndeki rolünü anlattı.

Bur­sa’nın köklü tatlı geleneğinin en özel simgelerinden biri olan Kafkas kestane şekeri, yüzyıllardır Anadolu mut­fağında farklı şekillerde tü­ketilen kestanenin, özellikle Bursa’da şekerleme formu­na dönüştürülerek özgün bir kimlik kazanmasıyla adeta kentin marka değerine dö­nüşmüş bir ürün olarak öne çıkıyor.

“Gastronomik değeri her geçen gün yükseliyor”

Kafkas Kestane Şekeri Yö­netim Kurulu Başkanı Ali Tatveren, “Geleneksel üre­tim teknikleriyle şekillenen kestane şekeri sadece bir tatlı değil; aynı zamanda mi­safirperverliği, hediyeleşme kültürünü ve yöresel mut­fak zenginliğini temsil eden kültürel bir mirastır. Burada yüzlerce yıllık bir gelenek­ten gelerek modern sofralar­da yerini alan özgün bir tat kimliğinden söz ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

Kestanenin doğal lezze­ti ve besin değeri ile Kafkas kestane şekerinin gastrono­mik değerinin yükseldiği­ni vurgulayan Ali Tatveren, şöyle devam etti: “Kestane, kendine özgü tatlımsı ve ha­fif fındıksı aroması ile nişas­talı yapısı sayesinde doğal bir lezzet sunar. Yağ oranı­nın düşük, lif ve vitamin de­ğerlerinin yüksek olması, onu besleyici bir gıda haline getirir. Şekerleme sürecin­de kestanenin bu doğal ka­rakteri korunduğunda orta­ya hem dengeli hem de zen­gin aromalı bir tat çıkar. Bu da Kafkas kestane şekerini sıradan bir tatlıdan ayırarak, sunumlarda zarafet ve öz­günlük katan bir gastrono­mik değer haline getirir.”

“Modern gastronomide yaratıcı kullanımlar var”

Modern gastronomide kestane şekerinin yaratıcı kullanımlarına da dikkat çe­ken Ali Tatveren, “Gelenek­sel formunun ötesinde kes­tane şekeri, şeflere ilham veren bir ürün. İnce doğra­narak dondurmalar, mus­lar veya çikolatalı tatlılarla buluşturulabilir; pastacılık­ta dekoratif ve lezzet artırı­cı bir unsur olarak kullanı­labilir. Hatta kahve eşlikçi­si küçük atıştırmalıklardan gurme tatlı tabaklarına ka­dar geniş bir yelpazede yer alabilir. Yaratıcı şefler için kestane şekeri, hem dokusal kontrastlar hem de sürpriz tat kombinasyonları yarat­maya imkân tanıyan değerli bir hammaddedir” diye ko­nuştu.

Gastronomi turizmi ve markalaşma açısından stra­tejilere de değinen Ali Tatve­ren, “Bursa’nın simgesi ha­line gelmiş kestane şekeri­nin gastronomi turizminde daha güçlü bir konuma gel­mesi için coğrafi işaret tesci­li, festival ve fuarlarda görü­nürlük, üretim atölyelerinin turistik ziyaretlere açılma­sı büyük önem taşıyor. Am­balaj tasarımlarında estetik ve hediyelik yönünün öne çı­karılması, uluslararası pa­zarlarda ‘Bursa’dan dünya­ya’ vurgusunun yapılması markalaşmayı güçlendire­cek stratejilerdir. Böylelikle Kafkas kestane şekeri hem yerel halkın gurur duyduğu bir tat hem de turistlerin ‘ya­nında götürdüğü bir Bursa hatırası’ olabilir” ifadelerini kullandı.

4’üncü Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali hak­kında da görüşlerini payla­şan Ali Tatveren, “Bursa’nın köklü mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak için dü­zenlenen bu festival, ken­tin gastronomik kimliği açı­sından büyük bir fırsat. Ge­leneksel lezzetlerle modern yorumların buluşacağı, ye­rel üreticilerin ve şeflerin kendini göstereceği bu orga­nizasyon, Bursa’nın ulusla­rarası alanda görünürlüğü­nü artıracaktır” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar