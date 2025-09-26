“Gelenekten gelen özgün bir kimlik temsil ediliyor”

Kafkas Kestane Şekeri Yönetim Kurulu Baş­kanı Ali Tatveren, kestane şekerinin gastronomideki değerini, markalaşma stra­tejilerini ve 4. Uluslararası Bursa Gastronomi Festiva­li’ndeki rolünü anlattı.

Bur­sa’nın köklü tatlı geleneğinin en özel simgelerinden biri olan Kafkas kestane şekeri, yüzyıllardır Anadolu mut­fağında farklı şekillerde tü­ketilen kestanenin, özellikle Bursa’da şekerleme formu­na dönüştürülerek özgün bir kimlik kazanmasıyla adeta kentin marka değerine dö­nüşmüş bir ürün olarak öne çıkıyor.

“Gastronomik değeri her geçen gün yükseliyor”

Kafkas Kestane Şekeri Yö­netim Kurulu Başkanı Ali Tatveren, “Geleneksel üre­tim teknikleriyle şekillenen kestane şekeri sadece bir tatlı değil; aynı zamanda mi­safirperverliği, hediyeleşme kültürünü ve yöresel mut­fak zenginliğini temsil eden kültürel bir mirastır. Burada yüzlerce yıllık bir gelenek­ten gelerek modern sofralar­da yerini alan özgün bir tat kimliğinden söz ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

Kestanenin doğal lezze­ti ve besin değeri ile Kafkas kestane şekerinin gastrono­mik değerinin yükseldiği­ni vurgulayan Ali Tatveren, şöyle devam etti: “Kestane, kendine özgü tatlımsı ve ha­fif fındıksı aroması ile nişas­talı yapısı sayesinde doğal bir lezzet sunar. Yağ oranı­nın düşük, lif ve vitamin de­ğerlerinin yüksek olması, onu besleyici bir gıda haline getirir. Şekerleme sürecin­de kestanenin bu doğal ka­rakteri korunduğunda orta­ya hem dengeli hem de zen­gin aromalı bir tat çıkar. Bu da Kafkas kestane şekerini sıradan bir tatlıdan ayırarak, sunumlarda zarafet ve öz­günlük katan bir gastrono­mik değer haline getirir.”

“Modern gastronomide yaratıcı kullanımlar var”

Modern gastronomide kestane şekerinin yaratıcı kullanımlarına da dikkat çe­ken Ali Tatveren, “Gelenek­sel formunun ötesinde kes­tane şekeri, şeflere ilham veren bir ürün. İnce doğra­narak dondurmalar, mus­lar veya çikolatalı tatlılarla buluşturulabilir; pastacılık­ta dekoratif ve lezzet artırı­cı bir unsur olarak kullanı­labilir. Hatta kahve eşlikçi­si küçük atıştırmalıklardan gurme tatlı tabaklarına ka­dar geniş bir yelpazede yer alabilir. Yaratıcı şefler için kestane şekeri, hem dokusal kontrastlar hem de sürpriz tat kombinasyonları yarat­maya imkân tanıyan değerli bir hammaddedir” diye ko­nuştu.

Gastronomi turizmi ve markalaşma açısından stra­tejilere de değinen Ali Tatve­ren, “Bursa’nın simgesi ha­line gelmiş kestane şekeri­nin gastronomi turizminde daha güçlü bir konuma gel­mesi için coğrafi işaret tesci­li, festival ve fuarlarda görü­nürlük, üretim atölyelerinin turistik ziyaretlere açılma­sı büyük önem taşıyor. Am­balaj tasarımlarında estetik ve hediyelik yönünün öne çı­karılması, uluslararası pa­zarlarda ‘Bursa’dan dünya­ya’ vurgusunun yapılması markalaşmayı güçlendire­cek stratejilerdir. Böylelikle Kafkas kestane şekeri hem yerel halkın gurur duyduğu bir tat hem de turistlerin ‘ya­nında götürdüğü bir Bursa hatırası’ olabilir” ifadelerini kullandı.

4’üncü Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali hak­kında da görüşlerini payla­şan Ali Tatveren, “Bursa’nın köklü mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak için dü­zenlenen bu festival, ken­tin gastronomik kimliği açı­sından büyük bir fırsat. Ge­leneksel lezzetlerle modern yorumların buluşacağı, ye­rel üreticilerin ve şeflerin kendini göstereceği bu orga­nizasyon, Bursa’nın ulusla­rarası alanda görünürlüğü­nü artıracaktır” dedi.