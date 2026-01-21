Gelinlik ve abiye sektörü İzmir’den dünyaya açılıyor

Özlem SARSIN

19. IF Wedding Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı İzmir’de kapılarını açtı.

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, IF Wedding Fashion İzmir’in sektöründe artık bir dünya markası haline geldiğini söyledi.

Moda ve hazır giyim sektörünün dünyada kabuk değiştirdiğine dikkat çeken Tugay, “Artık sadece "üretmek" yetmiyor; tasarım, özgünlük ve yaratıcılık asıl katma değeri belirliyor. Rakamlar çok açık: Küresel düğün kıyafetleri pazarı 80 milyar doları aşmış durumda ve kısa sürede 100 milyar dolarlık bir dev haline gelecek” dedi.

Gelinlik ve abiyede katma değer yaratılıyor

Türkiye’nin ihracatta zorlu bir dönemden geçtiğini dile getiren Tugay, “Türkiye’nin ortalama ihraç birim fiyatı 1,6 dolar iken, Ege Hazır Giyim İhracatçılar Birliği üyelerimizin ortalaması 21 doların üzerine çıkıyor. Söz konusu gelinlik ve abiye olduğunda ise bu rakam kilogram başına 100 doları buluyor. İşte aradığımız formül budur. Katma değer; tasarımın, emeğin ve estetiğin olduğu yerde yükselir. Gururla ifade etmeliyim ki; İzmir bu sektörün sadece Türkiye’deki lokomotifi değil, aynı zamanda küresel bir üretim merkezidir.

Ülkemizdeki gelinlik üretiminin yüzde 70’i İzmir’de bini aşkın firmamızın alın teriyle gerçekleşiyor. Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Amerika’dan Asya’ya kadar dünyanın dört bir yanındaki gençlerin en mutlu günlerine İzmir imzası atılıyor. On binlerce hemşehrimize aş ve iş imkânı sağlayan bu dev ekosistemi korumak ve büyütmek bizim önceliğimizdir” dedi.

60’tan fazla ülkeden alıcı ağırlanıyor

11 şehirden ve 8 ülkeden 203 firmanın fuarda yerini aldığını söyleyen Tugay, “60’tan fazla ülkeden profesyonel alıcıyı ağırlıyoruz. En önemlisi; 2027 koleksiyonları dünyada ilk kez bu koridorlarda görücüye çıkıyor. Ayrıca 16 yıldır sürdürdüğümüz Gelinlik Tasarım Yarışması ile genç yeteneklerimizin elinden tutuyor, modanın geleceğini İzmir’den inşa ediyoruz. Gençlerimizin yaratıcılığı, İzmir’in "Tasarım Kenti" vizyonunun en somut nişanesidir” dedi.

“Sektörleri destekliyoruz”

Fuarın açılışında yer alan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da küresel ticarette belirsizlik ve ticaret savaşlarının olduğu bir dönemden geçildiğini, 2026 yılında da bu etkilerin devam ettiğini söyledi Türkiye’nin sanayileşme ve ihracat sürecinde lokomotif sektörlerden biri olan hazır giyime de değinen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, sektörün istihdam ve katma değer açısından ekonominin temel sütunları arasında yer aldığını söyledi. Kılıçkaya, 2025 yılında 2 bin 500 TL olan istihdam desteğinin 2026’da 3 bin 500 TL’ye çıkarıldığını belirterek, sektörün gelecek vizyonunda markalaşma, sürdürülebilirlik ve küresel değer zincirinde daha güçlü bir konum elde etmenin bulunduğunu ifade etti. Bu kapsamda Turquality ve Responsible gibi programlarla sektöre destek verdiklerini kaydetti.

Hazır giyim ve tekstil sektörünün 2025 yılında 30,8 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığını ve dış ticaret fazlası verdiğini aktaran Kılıçkaya, alt sektörler bazında hazır giyimin 18,6 milyar dolar, tekstil ve hammaddeleri sektörünün ise 9,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. İhracat Genel Müdürlüğü olarak ihracatın hazırlık aşamasından markalaşma ve tasarıma kadar tüm süreçlerde destek sağladıklarını belirten Kılıçkaya, geçen yıl 33 milyar TL olan destek bütçesinin bu yıl 45 milyar TL’ye yükseltildiğini ve yaklaşık 25 bin ihracatçının bu desteklerden yararlandığını ifade etti.

Öte yandan desteklenen 75 uluslararası nitelikli fuar bulunduğunu belirten Kılıçkaya, IF Wedding Fuarı’nın da prestijli fuarlar kapsamına alındığını ifade ederek, normalde 392 bin TL olan destek limitinin bu kapsamda 1 milyon 292 bin TL’ye çıkarıldığını bildirdi.