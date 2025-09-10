Gelişim Group Başkanı Mustafa Akçay: Maliyetler yüzde 100 arttı markaları Vietnam’a kaptırdık

Mehmet H. GÜLEL

Tekstil, hazır giyim, ener­ji ve eğitim sektörlerin­de faaliyet gösteren Ge­lişim Group, maliyetlerden do­layı hazır giyimde dünya devi müşterilerini elinde tutmak­ta zorlanıyor. Çorlu’da 3 yıl ön­ce 35 milyon euro yatırımla ör­me, boyama ve kesimhane bö­lümleri kuran şirketin, 17 bin 500 metrekare kapalı alanda günlük 25 ton boyama, 15 ton da örme kapasitesi bulunuyor.

Şirket ayrıca 5 milyon euro ya­tırımla Adıyaman’a da 750 ki­şinin çalışabileceği hazır giyim fabrikası kurdu. Çorlu’da yap­tıkları ve Milli Eğitim Bakanlı­ğı’na devrettikleri okulun açı­lışı dolasıyla basın mensupla­rıyla fabrikada bir araya gelen Gelişim Group Başkanı Musta­fa Akçay ve Başkan Yardımcı­sı Vedat Yavuz, sektöre dair de­ğerlendirmelerde bulundular.

“2024 yılından sonra işler kaçmaya başladı”

2022 yılında 90 milyon do­larlık ihracat gerçekleştirdikle­rini, ancak daha sonra ihracatta kayıplar yaşadıkların belirten Mustafa Akçay, bu yılı ise 50- 60 milyon dolarlık ihracatla ka­patmayı öngördüklerini ifade etti.

Söz konusu rakamın önü­müzdeki yıl 30 milyon dolara gerileyeceğini kaydeden Akçay, “İhracattaki bu düşüş, dövizin enflasyon oranında artmama­sından kaynaklı. Kurun yüksel­mesini istemiyoruz ama enf­lasyondan düşük kaldığı zaman sektör için büyük sorun olu­yor. Son 3 yıl içinde asgari ücret yüzde 302, enflasyon yüzde 290 artarken, döviz sadece yüzde 132 yükseldi. Böyle bakınca iş­çilik maliyeti çok artarken, kur ve enflasyon arasında önemli bir fark oluştu. Döviz bazında maliyetimiz 2.5 kat arttı.

2023 yılını zarar etmeden kapattık. Ancak maliyetlerimiz bugün dünyaya göre pahalı ve işler ka­çıyor. 2024'te maliyetler yüzde 50 kur ise yüzde 15 arttı. Burada yüzde 35 makas oluştu. Şu anda bizim maliyetlerimiz rakiple­rimize göre yüzde 100 yüksek. Avrupa’dan bile daha pahalı ha­le geldi” dedi.

The North Face üretiminin yüzde 80’ini geri çekti

Yaklaşık 12 yıldır üretim yap­tıkları dünyaca ünlü The North Face markasının da sahibi olan VF Corparation’ın siparişleri­nin büyük kısmını Vietnam’a kaydırdığını açıklayan Akçay, ilk kez böyle büyük bir siparişin yurt dışına gittiğini vurguladı.

Akçay, bu firmaya yılda 4 mil­yon adet hazır giyim ürettikle­rini, ancak bu rakamın yüzde 80’inin Uzakdoğu’ya kaydığını belirterek, önümüzdeki yıl ala­cakları siparişin 400 bin adet­lere düşeceğini bildirdi. Akçay, uluslararası markaların Bang­ladeş, Sri Lanka, Kamboçya, Vietnam ve Kenya gibi ülke­lere yöneldiğinin altını çizdi.

Yıl başında yaptıkları projek­siyona göre 2025’te 5 milyon dolar zararla kapatmayı plan­ladıklarını ancak paritede ya­şanan yükselişle birlikte yılın ikinci 3 ayında zararı kapattık­larını ifade eden Akçay, “Önü­müzdeki iki yıl daha zorlu ge­çecek. Düzelme 2027’nin ikinci yarısını bulacak gibi görünü­yor. Diğer yandan, yeni iş alma olasılığımız da var. Bu da bizi ayakta tutuyor. Piyasa düzelir düzelmez ilk bizim gibi firma­ları arayacaklar. Bu yüzden fi­nansman ve üretim altyapımı­zın düzgün olması gerekiyor” açıklaması yaptı.

“Mısır’a gitmeyi düşünmüyoruz”

Mustafa Akçay, birçok Türk hazır giyim firmasının üretim için yurt dışına gittiğini ifade ederek, “Mısır veya başka bir ülkede yatırım yapmayı düşün­medik. Çünkü bizim çalıştığı­mız markalar Mısır’da üretim yapılmasını istemiyor. Bir di­ğer faktör ise markalar yurt dı­şına gittiğinizde Türkiye’deki fiyatla alım yapmıyor, gittiğiniz ülkenin fiyatıyla ürün alıyor. Örneğin Türkiye’den 5 eurodan alım yaparken, başka bir ülke­de 3 euroya istiyor” diye konuş­tu. Türkiye’nin ihracattaki or­talama kilogram fiyatının 1,5 dolar olduğunu dile getiren Ak­çay, hazır giyim ihracatının ki­logram fiyatının ise 16-20 do­ları bulunduğunu, aslında kat­ma değerli ürün ürettiklerini belirtti.

İstanbul, Adıyaman ve Çor­lu’daki fabrikalarda şu anda bin 200 kişiye istihdam sağladık­larını bildiren Vedat Yavuz ise ihracattaki gerileme nedeniy­le personel sayısında azaltma­ya gidebileceklerini vurguladı. Adıyaman’daki hazır giyim fab­rikasının 750 kişilik istihdam kapasitesine sahip olduğuna işaret eden Yavuz, “Fiyat tut­turamadığımız için kapasite­yi dolduramıyoruz.

Bu yüzden Adıyaman’daki fabrikada şu anda 350 kişi çalıştırabiliyoruz. Çorlu’daki örme ve boyama fab­rikası ile üretimde de entegras­yon sağlıyoruz. Böylece müş­terilerimize daha iyi ve sürdü­rülebilir bir üretim yapmaya başladık. Bu özelliğimizden do­layı üretimlerini bize vermek isteyen firmalar var. Şu anda görüşüyoruz. Ancak bunlar kü­çük adetli siparişler. 2026’nın Şubat’ına kadar işimiz aynı şe­kilde gidecek. Ancak daha son­ra üretimimiz düşmeye başla­yacak” şeklinde konuştu.

Çorlu’da 8 derslik okul yaptırdı

Tekirdağ Çorlu’da 800 bin dolar yatırımla inşa edilerek Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen Gelişim Tekstil İlkokulu'nda eğitim ve öğretim başladı. 8 derslikli olarak planlanan okulun 210 öğrenci kapasitesinin bulunduğunu açıklayan Mustafa Akçay, “Şimdi önümüzdeki eğitim öğretim dönemine kalmadan bütün sınıflar açılmış olacak. Bu devlete bağışladığımız ilk okul. 23 Aralık’ta temelini atmıştık ve 8 ayda tamamladık. Okulun ismini Gelişim Tekstil İlkokulu koyarak çakışanlarımız adına bağışladık” ifadelerini kullandı.