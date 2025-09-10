Gelişim Group Başkanı Mustafa Akçay: Maliyetler yüzde 100 arttı markaları Vietnam’a kaptırdık
Gelişim Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akçay, yılda 4 milyon adet üretim yaptıkları The North Face markasının sahibi VF Corparation’ın siparişlerinin yüzde 80’ini Vietnam’a kaydırdığını söyledi. Akçay, üretimi yurt dışına taşımayacaklarını, 2027 yılının ikinci yarsında düzelme umuduyla maliyetlere katlanacaklarını vurguladı.
Mehmet H. GÜLEL
Tekstil, hazır giyim, enerji ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren Gelişim Group, maliyetlerden dolayı hazır giyimde dünya devi müşterilerini elinde tutmakta zorlanıyor. Çorlu’da 3 yıl önce 35 milyon euro yatırımla örme, boyama ve kesimhane bölümleri kuran şirketin, 17 bin 500 metrekare kapalı alanda günlük 25 ton boyama, 15 ton da örme kapasitesi bulunuyor.
Şirket ayrıca 5 milyon euro yatırımla Adıyaman’a da 750 kişinin çalışabileceği hazır giyim fabrikası kurdu. Çorlu’da yaptıkları ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettikleri okulun açılışı dolasıyla basın mensuplarıyla fabrikada bir araya gelen Gelişim Group Başkanı Mustafa Akçay ve Başkan Yardımcısı Vedat Yavuz, sektöre dair değerlendirmelerde bulundular.
“2024 yılından sonra işler kaçmaya başladı”
2022 yılında 90 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, ancak daha sonra ihracatta kayıplar yaşadıkların belirten Mustafa Akçay, bu yılı ise 50- 60 milyon dolarlık ihracatla kapatmayı öngördüklerini ifade etti.
Söz konusu rakamın önümüzdeki yıl 30 milyon dolara gerileyeceğini kaydeden Akçay, “İhracattaki bu düşüş, dövizin enflasyon oranında artmamasından kaynaklı. Kurun yükselmesini istemiyoruz ama enflasyondan düşük kaldığı zaman sektör için büyük sorun oluyor. Son 3 yıl içinde asgari ücret yüzde 302, enflasyon yüzde 290 artarken, döviz sadece yüzde 132 yükseldi. Böyle bakınca işçilik maliyeti çok artarken, kur ve enflasyon arasında önemli bir fark oluştu. Döviz bazında maliyetimiz 2.5 kat arttı.
2023 yılını zarar etmeden kapattık. Ancak maliyetlerimiz bugün dünyaya göre pahalı ve işler kaçıyor. 2024'te maliyetler yüzde 50 kur ise yüzde 15 arttı. Burada yüzde 35 makas oluştu. Şu anda bizim maliyetlerimiz rakiplerimize göre yüzde 100 yüksek. Avrupa’dan bile daha pahalı hale geldi” dedi.
The North Face üretiminin yüzde 80’ini geri çekti
Yaklaşık 12 yıldır üretim yaptıkları dünyaca ünlü The North Face markasının da sahibi olan VF Corparation’ın siparişlerinin büyük kısmını Vietnam’a kaydırdığını açıklayan Akçay, ilk kez böyle büyük bir siparişin yurt dışına gittiğini vurguladı.
Akçay, bu firmaya yılda 4 milyon adet hazır giyim ürettiklerini, ancak bu rakamın yüzde 80’inin Uzakdoğu’ya kaydığını belirterek, önümüzdeki yıl alacakları siparişin 400 bin adetlere düşeceğini bildirdi. Akçay, uluslararası markaların Bangladeş, Sri Lanka, Kamboçya, Vietnam ve Kenya gibi ülkelere yöneldiğinin altını çizdi.
Yıl başında yaptıkları projeksiyona göre 2025’te 5 milyon dolar zararla kapatmayı planladıklarını ancak paritede yaşanan yükselişle birlikte yılın ikinci 3 ayında zararı kapattıklarını ifade eden Akçay, “Önümüzdeki iki yıl daha zorlu geçecek. Düzelme 2027’nin ikinci yarısını bulacak gibi görünüyor. Diğer yandan, yeni iş alma olasılığımız da var. Bu da bizi ayakta tutuyor. Piyasa düzelir düzelmez ilk bizim gibi firmaları arayacaklar. Bu yüzden finansman ve üretim altyapımızın düzgün olması gerekiyor” açıklaması yaptı.
“Mısır’a gitmeyi düşünmüyoruz”
Mustafa Akçay, birçok Türk hazır giyim firmasının üretim için yurt dışına gittiğini ifade ederek, “Mısır veya başka bir ülkede yatırım yapmayı düşünmedik. Çünkü bizim çalıştığımız markalar Mısır’da üretim yapılmasını istemiyor. Bir diğer faktör ise markalar yurt dışına gittiğinizde Türkiye’deki fiyatla alım yapmıyor, gittiğiniz ülkenin fiyatıyla ürün alıyor. Örneğin Türkiye’den 5 eurodan alım yaparken, başka bir ülkede 3 euroya istiyor” diye konuştu. Türkiye’nin ihracattaki ortalama kilogram fiyatının 1,5 dolar olduğunu dile getiren Akçay, hazır giyim ihracatının kilogram fiyatının ise 16-20 doları bulunduğunu, aslında katma değerli ürün ürettiklerini belirtti.
İstanbul, Adıyaman ve Çorlu’daki fabrikalarda şu anda bin 200 kişiye istihdam sağladıklarını bildiren Vedat Yavuz ise ihracattaki gerileme nedeniyle personel sayısında azaltmaya gidebileceklerini vurguladı. Adıyaman’daki hazır giyim fabrikasının 750 kişilik istihdam kapasitesine sahip olduğuna işaret eden Yavuz, “Fiyat tutturamadığımız için kapasiteyi dolduramıyoruz.
Bu yüzden Adıyaman’daki fabrikada şu anda 350 kişi çalıştırabiliyoruz. Çorlu’daki örme ve boyama fabrikası ile üretimde de entegrasyon sağlıyoruz. Böylece müşterilerimize daha iyi ve sürdürülebilir bir üretim yapmaya başladık. Bu özelliğimizden dolayı üretimlerini bize vermek isteyen firmalar var. Şu anda görüşüyoruz. Ancak bunlar küçük adetli siparişler. 2026’nın Şubat’ına kadar işimiz aynı şekilde gidecek. Ancak daha sonra üretimimiz düşmeye başlayacak” şeklinde konuştu.
Çorlu’da 8 derslik okul yaptırdı
Tekirdağ Çorlu’da 800 bin dolar yatırımla inşa edilerek Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen Gelişim Tekstil İlkokulu'nda eğitim ve öğretim başladı. 8 derslikli olarak planlanan okulun 210 öğrenci kapasitesinin bulunduğunu açıklayan Mustafa Akçay, “Şimdi önümüzdeki eğitim öğretim dönemine kalmadan bütün sınıflar açılmış olacak. Bu devlete bağışladığımız ilk okul. 23 Aralık’ta temelini atmıştık ve 8 ayda tamamladık. Okulun ismini Gelişim Tekstil İlkokulu koyarak çakışanlarımız adına bağışladık” ifadelerini kullandı.