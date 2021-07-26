Gemicilik sektöründe Eximbank teminatıyla ilk ihracat

Türk Eximbank'ın Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı gemi inşa sektöründe ilk defa kullanıldı.

Desteğin, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerine yapılan ihracatın artmasına katkı sağlaması, sektördeki ihracatı iki katına çıkarması öngörülüyor.

Söz konusu programdan yararlanan Cemre Marin Endüstri AŞ, Norveç'e balıkçı gemisi ihracatı gerçekleştirdi.

"Yoğun görüşmeler ilk meyvesini verdi"

Gemi inşa sektörünün bu imkandan yararlanmaya başlamasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, programla Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyaya gerçekleştirilen gemi inşa sektörü ihracatının 2 milyar dolar seviyesinin üzerine ulaşmasına katkı sunmayı amaçladıklarını bildirdi.

Güney, "Geçtiğimiz yıl uygulamaya aldığımız Yurt Dışı Teminat Mektubu programından gemi inşa sektörümüzün de yararlanması için Avrupa'nın önde gelen bankalarıyla sürdürdüğümüz yoğun görüşmeler ilk meyvesini verdi.

Bankamızın verdiği teminat mektubu ile Cemre Marin Endüstri AŞ Norveç'e balıkçı gemisi ihracatı gerçekleştirdi. Bu işlemi tüm sektörleri olumsuz etkileyen pandemi döneminde gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımız için ilave projelerin alınması ve finansman ihtiyaçlarına alternatif çözümler üretilmesi açısından çok değerli buluyorum.

Bankamızın sektöre yönelik düzenleyeceği teminat mektuplarını, dünyada balıkçı ve römorkör ihracatında ilk 5, feribot ihracatında ve özel yapım gemi ihracatında ilk 10 ihracatçı ülke arasında bulunan sektörün ihracatını daha üst sıralara taşıyacak önemli bir adım olarak nitelendiriyorum." ifadelerini kullandı.

"Sektör olarak ihracat hacmimizi 2 kat artırabiliriz"

Cemre Marin Endüstri AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özeroğlu, program kapsamında ilk teminat mektubu kullanımını kendilerinin yaptığını belirtti.

Uzun süredir Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği ve Türk Eximbank ile birlikte teminat mektubu sıkıntılarının çözümü için çalıştıklarını anlatan Özeroğlu, teminat mektuplarına Avrupa bankası teyidi eklenmesinde yaşadıkları sorununun yeni kontratlar imzalamalarını engellediğini ve birçok talebin diğer Avrupa ülkelerindeki tersanelere kaydığını söyledi.

Özeroğlu, Türk Eximbank'la bu süreçte yaptıkları çalışmayla, sorunun çözümüne katkı sağlandığını, bankanın Avrupa'daki muhabir bankaları aracılığıyla teminat mektubu teminini sağladığını ifade ederek, "Bu bir ilk. Biz artık bu programla gemi inşa sektörü olarak ihracat hacmimizi 2 kat artırabiliriz. Gün geçtikçe ihracatımız artıyor. Geçen yıl sektör olarak 1,3 milyar dolar civarında ihracat yapıldı. Finansman sorununun çözülmesiyle ihracat rakamları yıllık minimum ikiye katlar. Bu yılın ilk yarısında ihracatımızı beklentilerin üzerinde gerçekleştirdik." dedi.