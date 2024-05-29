Genç arıcılar sanayi kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu

Arıcılık sektöründe yaş ortalamasının gençleştirilmesi, eğitimde ve istihdamda yer alamayan gençlerin meslek sahibi olmasının hedeflendiği proje çerçevesinde Kadeş Barış Meydanı'nda 'Kariyer Günleri' etkinliği düzenlendi.

Yaşamın devamı için arılara ihtiyacımız var

Etkinlikte Çorum'un önde gelen sanayi kuruluşları ile Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği stant açarak, projeyle belirlenen 15-29 yaş aralığındaki 50 genç arıcılık konusunda bilgilendirildi.

Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı, birlik olarak üreten gençlere ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Doğadaki kültür bitkilerinin tamamı, arılar tarafından tozlanıyor. Dünyamızın, yaşamımızın devam edebilmesi için arılara ihtiyacımız var. Proje ile gençlere can suyu verdik. Aldıkları eğitim ve gördüklerini üretime dönüştürecekler." dedi. Saygı, proje kapsamında 50 gence otuzar kovan vereceklerini kaydetti.

Programa katılan Vali Yardımcısı Tamer Orhan da firmaların açtığı stantları gezerek bilgi aldı. Etkinlikte katılımcılara arı şerbeti ikram edildi.