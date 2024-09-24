Genç Girişimcilik Programı'nda 250 bin gence ulaşılacak
Starbucks Türkiye ve Habitat Derneği gençlerin dijital ve girişimcilik becerilerini artırmak amacıyla hayata geçirilecek ‘Genç Gelişim Programı’nı hayata geçiriyor.
Hayati ARIGAN
‘Empower Me’ başlığıyla 3 yıl süerecek projede Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’da toplam 250 bin gence ulaşılması hedefleniyor.
Starbucks Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan Başkan Yardımcısı Figen Ilgaz ve Habitat Derneği Başkanı Bora Caldu, gençlerin dijital ve girişimcilik becerilerini artırmak amacıyla hayata geçirilecek ‘Genç Gelişim Programı’nı tanıttı. Program Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan da Habitat Derneği ile yürütülecek. 3 yılda 15-30 yaş arası 250 bin genin programa katılması bekleniyor.
Gençlere girişimcilik, mentörlük, sosyal ve ekonomik destek verilecek. ‘Empower Me’ adı verilen projenin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’de gerçekleştirileceğini belirten Figen Ilgaz, “Çok uzun çalışmalar sonucu Starbucks Vakfı ve Alshaya Grubu işbirliği ile gençlerin kariyer gelişimine etki etmek, onları yönlendirmek, mentorluk yapmak ve onların geleceğini nasıl şekillendireceğine destek olmak için ‘Genç Gelişim Programı’nı hayata geçirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje kapsamında 6 milyon dolar hibe desteğinde bulunacağız” dedi
Programda eğitim ve girişimcilik üzerine olacak. Projenin elçileri 720 girişimci gence ulaşarak, 8 gence 3 yıl hibe verilecek.