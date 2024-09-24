Genç Girişimcilik Programı'nda 250 bin gence ulaşılacak

Hayati ARIGAN

‘Empower Me’ başlığıyla 3 yıl süerecek pro­jede Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’da toplam 250 bin gence ulaşılması hedef­leniyor.

Starbucks Türki­ye, Azerbaycan ve Kazakis­tan Başkan Yardımcısı Fi­gen Ilgaz ve Habitat Derneği Başkanı Bora Caldu, gençle­rin dijital ve girişimcilik be­cerilerini artırmak amacıy­la hayata geçirilecek ‘Genç Gelişim Programı’nı tanıttı. Program Türkiye, Azerbay­can ve Kazakistan da Habi­tat Derneği ile yürütülecek. 3 yılda 15-30 yaş arası 250 bin genin programa katılma­sı bekleniyor.

Gençlere gi­rişimcilik, mentörlük, sos­yal ve ekonomik destek ve­rilecek. ‘Empower Me’ adı verilen projenin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’de gerçekleştirileceğini belir­ten Figen Ilgaz, “Çok uzun çalışmalar sonucu Starbu­cks Vakfı ve Alshaya Grubu işbirliği ile gençlerin kariyer gelişimine etki etmek, onla­rı yönlendirmek, mentorluk yapmak ve onların geleceğini nasıl şekillendireceğine des­tek olmak için ‘Genç Gelişim Programı’nı hayata geçirme­nin büyük mutluluğunu yaşı­yoruz. Bu proje kapsamında 6 milyon dolar hibe desteğinde bulunacağız” dedi

Programda eğitim ve giri­şimcilik üzerine olacak. Pro­jenin elçileri 720 girişimci gence ulaşarak, 8 gence 3 yıl hibe verilecek.