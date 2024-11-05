“Genç istihdam için teşvikler belirlenmeli”
Tarım sektöründe çalışan genç nüfusun azalması sektör temsilcilerini endişelendiriyor. Gençlerin ilgisini çekebilmek için verilen teşviklerin artması gerektiğinin altını çizen Mersinli sektör temsilcilerinin önerileri arasında, özel finansman, sektöre özel sosyal haklar hatta askerlik muafiyeti bile var.
Meryem KARADAĞ
Tarım sektöründe genç nüfusun sürekli azaldığını, tarımda genç nüfusa ihtiyaç duyulduğunu bu konuda devletin çalışmalar yaparak teşvikleri artırmasını söyleyen Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke, Mersin Akdeniz Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Musa Yılmaz, Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, ve Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çevre ve Kırsal Kalkınma Uzmanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Aktaş, tarımda genç nüfusun artması konusunda DÜNYA’ya açıklamalarda bulundu.
Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke, tarım sektöründe son dönemde hızlı bir biçimde iş gücünün azaldığını ve çalışan bulmakta zorlandıklarını söyledi.
Gençlerin tarıma yönelmek yerine tarım dışı alanları tercih ettiğine değinen Teke, “Sektörün içinde bulunduğu bu sorunu aşabilmesi için tarımda, çalışmayı, üretmeyi, girişimci olmayı ve kırda yaşamı cazip hale getirecek kamu politikalarına ihtiyacımız var.
Aksi halde toplumsal ve tarıma dayalı sürdürülebilirliğimiz ciddi zarar görecektir. Tarımda mesleki eğitim sonrası iş garantisinden girişim teşviklerine, özel finansman ve ücret desteklerinden askerlik süresi muafiyetine ve sektöre özel bir sosyal güvenlik modeli geliştirilmesi gibi ortak akılla oluşturulacak planlama ve stratejiler yaratmamız elzemdir” dedi.
Gençlerin tarıma yönelebilmesi için en az 30-35 yaşına kadar sosyal güvencesinin devlet tarafından karşılanmasının gerektiğini belirten Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, “Gıda ürünleri raflara çok kolay gelmiyor, raflarda yetişmiyor, tarlada yetişiyor.
Çiftçileri üretimden uzaklaştırmak, mantıklı bir olay değil. Gençlerimiz tarım yapmak istemiyor. Bu çok önemli bir konu. Bir an önce bununla ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Gençlerimizin köylerinde üretime devam etmesi için teşviklerin verilmesi gerekiyor.
Şu anda küçük aile işletmesi 5 kişi çalışıyor evde sadece baba Bağ-Kur’lu 5 kişinin gayreti ile bu Bağ- Kur primi bile ödenemez hale geldi. Gençlerin 30- 35 yaşına kadar Bağ-Kur pirimleri devlet tarafından karşılanırsa sosyal güvence avantajından dolayı tarıma yönelineceğini düşünüyorum” diye konuştu.
“Gençlerin tarıma yönelebilmesi için maliyetlerin düşmesi gerekiyor”
Çiftçilerin tarımdan para kazanamadığı için genç nüfusu tarımda tutamadıklarını kaydeden Mersin Akdeniz Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Musa Yılmaz, “Üretim maliyetleri her geçen gün artıyor ama çiftçinin ürettiği ürün pazarda ekonomik karşılık bulamıyor. Gençlerin tarıma yönelebilmesi için üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve genç çiftçilere desteklerin verilmesi lazım” ifadesini kullandı.
Kırsalda ‘tarım liseleri’ kurulmalı
İlk olarak kırdan kente göçün azaltması gerektiğine atıfta bulunan Mersin Üniversitesi (MEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çevre ve Kırsal Kalkınma Uzmanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Aktaş, “Kırdan kente göçün en büyük sebebi ekonomi ve iktisadi… Kırsal ürünlerin değeri istenen noktaya gelmediği sürece kırsaldan kente göç giderek artacak. Kırsal bölgelerde tarım liseleri oluşturulması lazım.
Tarım ve Orman Bakanlığımızın tarımsal destekleri artırması, genç nüfusu kırsalda tutacak altyapı ve eğitim projelerini desteklemesi de genç nüfusu tarıma yönlendirebilir. Gençleri tarımda tutamazsak bu kayıp gıda güvenliğini ve sürdürülebilirliği tehdit edecek” diye vurguladı.