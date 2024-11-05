“Genç istihdam için teşvikler belirlenmeli”

Meryem KARADAĞ

Tarım sektöründe genç nü­fusun sürekli azaldığını, tarımda genç nüfusa ihti­yaç duyulduğunu bu konuda dev­letin çalışmalar yaparak teşvik­leri artırmasını söyleyen Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kuru­lu Başkanı Mustafa Teke, Mer­sin Akdeniz Ziraat Odası Yöne­tim Kurulu Başkanı Musa Yılmaz, Anamur Ziraat Odası Başkanı Ah­met Şeref Gümüş, ve Mersin Üni­versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çevre ve Kırsal Kalkın­ma Uzmanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Aktaş, tarımda genç nü­fusun artması konusunda DÜN­YA’ya açıklamalarda bulundu.

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke, ta­rım sektöründe son dönemde hız­lı bir biçimde iş gücünün azaldığı­nı ve çalışan bulmakta zorlandık­larını söyledi.

Gençlerin tarıma yönelmek yerine tarım dışı alan­ları tercih ettiğine değinen Teke, “Sektörün içinde bulunduğu bu sorunu aşabilmesi için tarımda, çalışmayı, üretmeyi, girişimci ol­mayı ve kırda yaşamı cazip hale getirecek kamu politikalarına ih­tiyacımız var.

Aksi halde toplum­sal ve tarıma dayalı sürdürülebi­lirliğimiz ciddi zarar görecektir. Tarımda mesleki eğitim sonrası iş garantisinden girişim teşvikle­rine, özel finansman ve ücret des­teklerinden askerlik süresi mua­fiyetine ve sektöre özel bir sosyal güvenlik modeli geliştirilmesi gi­bi ortak akılla oluşturulacak plan­lama ve stratejiler yaratmamız el­zemdir” dedi.

Gençlerin tarıma yönelebil­mesi için en az 30-35 yaşına ka­dar sosyal güvencesinin devlet tarafından karşılanmasının ge­rektiğini belirten Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gü­müş, “Gıda ürünleri raflara çok kolay gelmiyor, raflarda yetişmi­yor, tarlada yetişiyor.

Çiftçileri üretimden uzaklaştırmak, man­tıklı bir olay değil. Gençlerimiz tarım yapmak istemiyor. Bu çok önemli bir konu. Bir an önce bu­nunla ilgili çalışmaların yapıl­ması gerekiyor. Gençlerimizin köylerinde üretime devam etme­si için teşviklerin verilmesi ge­rekiyor.

Şu anda küçük aile işlet­mesi 5 kişi çalışıyor evde sadece baba Bağ-Kur’lu 5 kişinin gayre­ti ile bu Bağ- Kur primi bile öde­nemez hale geldi. Gençlerin 30- 35 yaşına kadar Bağ-Kur pirimle­ri devlet tarafından karşılanırsa sosyal güvence avantajından do­layı tarıma yönelineceğini düşü­nüyorum” diye konuştu.

“Gençlerin tarıma yönelebilmesi için maliyetlerin düşmesi gerekiyor”

Çiftçilerin tarımdan para ka­zanamadığı için genç nüfusu ta­rımda tutamadıklarını kayde­den Mersin Akdeniz Ziraat Oda­sı Yönetim Kurulu Başkanı Musa Yılmaz, “Üretim maliyetleri her geçen gün artıyor ama çiftçinin ürettiği ürün pazarda ekonomik karşılık bulamıyor. Gençlerin ta­rıma yönelebilmesi için üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve genç çiftçilere desteklerin veril­mesi lazım” ifadesini kullandı.

Kırsalda ‘tarım liseleri’ kurulmalı

İlk olarak kırdan kente göçün azaltması gerektiğine atıfta bulunan Mersin Üniversitesi (MEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çevre ve Kırsal Kalkınma Uzmanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Aktaş, “Kırdan kente göçün en büyük sebebi ekonomi ve iktisadi… Kırsal ürünlerin değeri istenen noktaya gelmediği sürece kırsaldan kente göç giderek artacak. Kırsal bölgelerde tarım liseleri oluşturulması lazım.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın tarımsal destekleri artırması, genç nüfusu kırsalda tutacak altyapı ve eğitim projelerini desteklemesi de genç nüfusu tarıma yönlendirebilir. Gençleri tarımda tutamazsak bu kayıp gıda güvenliğini ve sürdürülebilirliği tehdit edecek” diye vurguladı.