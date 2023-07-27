Genç MÜSİAD,genç ihracatçıları ödüllendirecek

Genç MÜSİAD tarafından organize edilecek olan bu ödül töreninde; ‘En Genç İhracatçı’ ödülünden, kadın ihracatçılara verilen ‘İhracatın İncisi Ödülü’ne, ürünlerinde çevre duyarlılığına öncelik gösteren ihracatçılara verilen ‘Yeşil İhracat Ödülü’nden, en uzak yere ihracat yapmış kişilere verilen ‘Sınır Tanımayanlar Ödülü’ne kadar toplamda 13 anlamlı kategoride 30’dan fazla ödül sahiplerini bulacak.

Birçok nitelikli genç ihracatçının programa yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ihracatçılardan yoğun başvurular aldık. Kriterlere uygun olan ihracatçılarımızdan, başvurdukları kategorilere istinaden ilgili belgeleri talep ettik.

Belge güvenliğine dikkat edilerek bizlere iletilen bu belgelerin uygunluğunu kontrol ettikten sonra onaylanmış olan bu belgeleri bağımsız ve şeffaf olarak değerlendirdik. Bu noktada bir konuyu da vurgulamak isterim; ödül başvurusu alırken herhangi bir MÜSİAD üyelik şartı aramadık, genç tüm ihracatçılara kapılarımızı açtık” dedi.

Ertemel, “Türkiye’nin 35 yaş ve altında, kendi sektöründe farklı başarılar elde etmiş, ihracatıyla farklı coğrafyalara nüfuz etmiş, diğer ülkeleri geride bırakarak ülkemizi ön plana çıkarmış, yalnızca kendisi için değil, kolektif girişim ruhuyla gençlik dinamizmini harekete geçirerek tüm gençlere de örnek olan değerli gençlerimizi ‘Altın Konteyner Ödül Töreni’nde ödüllendirecek olmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.