  1. Dünya Gazetesi
  2. Sektör Haberleri
  3. “Genç nüfus potansiyeli sektör için bir fırsat"
Takip Et

“Genç nüfus potansiyeli sektör için bir fırsat"

Yaşlanan nüfusun getirmiş problemlere karşın; uzun vadeli tasarruf ihtiyacındaki artış, gelişen finansal okuryazarlık gibi etkenlerin sistemin büyümesini destekleyeceğini söyleyen Eniz Ünal, “Sahip olduğumuz genç nüfus potansiyelini sektör olarak bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz” dedi.

Dünya Gazetesi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye’de Bireysel Emekli­lik Sistemi’nin (BES) hem bireysel tasarrufu teşvik eden hem de ekonomiye uzun va­deli kaynak sağlayan önemli bir fi­nansal araç haline geldiğini söy­leyebileceğini belirten Türkiye Sigorta Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Eniz Ünal, ül­kemizde BES’e ilginin her geçen gün arttığını ve sektörün hızlı bir büyüme gösterdiğini söyledi.

Eniz Ünal, devlet katkısının yüz­de 30 olmasının yanı sıra kısmi çı­kış hakkının tanınması ile birlik­te yatırım araçlarının çeşitlendi­rilmesi ve teknolojik gelişmelerin bu büyümeye ivme kazandırdığı­nı vurguladı. Gelecekte de bu bü­yüme potansiyelinin devam ede­ceğini öngördüklerini kaydeden Eniz Ünal, “Finansal okuryazar­lığın artması, uzun vadeli tasarruf ihtiyacı BES’in büyümesini daha da artıracaktır. Sahip olduğumuz genç nüfus potansiyelini sektör olarak bir fırsat olarak değerlen­dirmeliyiz” dedi.

Çoğu ülkenin yaşlanan nüfusun getirmiş olduğu ekonomik ve sos­yal problemlerle uğraştığını ha­tırlatan Eniz Ünal, “Özel emek­lilik sistemlerinin gittikçe önem kazandığını görüyoruz. Bu kap­samda hem yurt dışında hem ülke­mizde özel emeklilik sistemleri­nin kapsayıcılığının artırılmasına yönelik politikalar önceliklendi­riliyor.

Türkiye’deki özel emekli­lik sistemi, devlet katkısı, kısmi çıkış hakkı gibi teşvik edici uygu­lamalar ile global tarafta pozitif ayrışırken, Tamamlayıcı Emekli­lik Sistemi (TES) ile kapsayıcılı­ğının daha da artması hedefleni­yor” dedi. TES’in hayata geçmesi ile sistemde kalıcılığın artırılma­sı, dijitalleşme ve kişiselleştiril­miş emeklilik çözümleri de büyü­me grafiğine olumlu katkı sağla­yacağına da değinen Eniz Ünal, buna ek olarak, Cumhurbaşkan­lığı Yıllık Programı kapsamında; BES’te yapılan kesintilerin sade­leştirilmesi ve azaltılması yönün­de adımlar atılmasının sektörü olumlu etkileyeceğini belirtti.

"Tarım ve gıda sektörüne yatırım yapma imkanı tanıyacağız"

Eniz Ünal, “Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarına ka­yıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalma­larını teşvik edici uygulamalar ha­yata geçirileceği yönündeki adım­lar devletimizin BES’e verdiği önemi gözler önüne sermektedir” ifadesini kullandı.

Sistemin yalnızca emeklilik dö­neminde birikim sağlamakla kal­mayıp, katılımcılarına ek kaza­nımlar da sağladığına anımsatan Eniz Ünal, “Sunduğumuz geniş fon çeşitliliği ve yenilikçi çözüm­lerimiz BES’in sağladığı avan­tajları daha da artırıyor. Özellik­le bireysel emeklilik sözleşmesini teminat göstermek hem katılımcı­lara finansal esneklik sağlıyor hem de katılımcıların mevcut birikim­lerini bozmadan farklı finansal ih­tiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıyor. Böylece BES birikimleri uzun vadeli yatırımlar için değer­lendirilmeye devam ederken, ka­tılımcılar ihtiyaç duydukları nakit akışını sağlayabiliyor” dedi.

Hâlihazırda 49 farklı emekli­lik yatırım fonu ile katılımcılara hizmet verdiklerini söyleyen Eniz Ünal, “Fon portföyümüze tarım ve gıda sektörüne yatırım yapmaya imkân tanıyacak yeni fonlar ekle­mek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Sektörün tek faizsiz karma fonu olan ‘Katılım Karma Fon’ gibi yenilikçi yatırım fırsatlarını da ka­tılımcılarımıza sunuyoruz. Katı­lımcının yaşına ve risk toleransına göre otomatik olarak yatırımları yöneten bu Yaşam Döngüsü Fon­ları ise düzenli fon değişikliği yap­mak istemeyen katılımcılar için ideal bir seçenek sunuyor” dedi.