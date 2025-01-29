“Genç nüfus potansiyeli sektör için bir fırsat"
Yaşlanan nüfusun getirmiş problemlere karşın; uzun vadeli tasarruf ihtiyacındaki artış, gelişen finansal okuryazarlık gibi etkenlerin sistemin büyümesini destekleyeceğini söyleyen Eniz Ünal, “Sahip olduğumuz genç nüfus potansiyelini sektör olarak bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz” dedi.
Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) hem bireysel tasarrufu teşvik eden hem de ekonomiye uzun vadeli kaynak sağlayan önemli bir finansal araç haline geldiğini söyleyebileceğini belirten Türkiye Sigorta Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Eniz Ünal, ülkemizde BES’e ilginin her geçen gün arttığını ve sektörün hızlı bir büyüme gösterdiğini söyledi.
Eniz Ünal, devlet katkısının yüzde 30 olmasının yanı sıra kısmi çıkış hakkının tanınması ile birlikte yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ve teknolojik gelişmelerin bu büyümeye ivme kazandırdığını vurguladı. Gelecekte de bu büyüme potansiyelinin devam edeceğini öngördüklerini kaydeden Eniz Ünal, “Finansal okuryazarlığın artması, uzun vadeli tasarruf ihtiyacı BES’in büyümesini daha da artıracaktır. Sahip olduğumuz genç nüfus potansiyelini sektör olarak bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz” dedi.
Çoğu ülkenin yaşlanan nüfusun getirmiş olduğu ekonomik ve sosyal problemlerle uğraştığını hatırlatan Eniz Ünal, “Özel emeklilik sistemlerinin gittikçe önem kazandığını görüyoruz. Bu kapsamda hem yurt dışında hem ülkemizde özel emeklilik sistemlerinin kapsayıcılığının artırılmasına yönelik politikalar önceliklendiriliyor.
Türkiye’deki özel emeklilik sistemi, devlet katkısı, kısmi çıkış hakkı gibi teşvik edici uygulamalar ile global tarafta pozitif ayrışırken, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile kapsayıcılığının daha da artması hedefleniyor” dedi. TES’in hayata geçmesi ile sistemde kalıcılığın artırılması, dijitalleşme ve kişiselleştirilmiş emeklilik çözümleri de büyüme grafiğine olumlu katkı sağlayacağına da değinen Eniz Ünal, buna ek olarak, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında; BES’te yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması yönünde adımlar atılmasının sektörü olumlu etkileyeceğini belirtti.
"Tarım ve gıda sektörüne yatırım yapma imkanı tanıyacağız"
Eniz Ünal, “Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirileceği yönündeki adımlar devletimizin BES’e verdiği önemi gözler önüne sermektedir” ifadesini kullandı.
Sistemin yalnızca emeklilik döneminde birikim sağlamakla kalmayıp, katılımcılarına ek kazanımlar da sağladığına anımsatan Eniz Ünal, “Sunduğumuz geniş fon çeşitliliği ve yenilikçi çözümlerimiz BES’in sağladığı avantajları daha da artırıyor. Özellikle bireysel emeklilik sözleşmesini teminat göstermek hem katılımcılara finansal esneklik sağlıyor hem de katılımcıların mevcut birikimlerini bozmadan farklı finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıyor. Böylece BES birikimleri uzun vadeli yatırımlar için değerlendirilmeye devam ederken, katılımcılar ihtiyaç duydukları nakit akışını sağlayabiliyor” dedi.
Hâlihazırda 49 farklı emeklilik yatırım fonu ile katılımcılara hizmet verdiklerini söyleyen Eniz Ünal, “Fon portföyümüze tarım ve gıda sektörüne yatırım yapmaya imkân tanıyacak yeni fonlar eklemek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Sektörün tek faizsiz karma fonu olan ‘Katılım Karma Fon’ gibi yenilikçi yatırım fırsatlarını da katılımcılarımıza sunuyoruz. Katılımcının yaşına ve risk toleransına göre otomatik olarak yatırımları yöneten bu Yaşam Döngüsü Fonları ise düzenli fon değişikliği yapmak istemeyen katılımcılar için ideal bir seçenek sunuyor” dedi.