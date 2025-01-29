“Genç nüfus potansiyeli sektör için bir fırsat"

Türkiye’de Bireysel Emekli­lik Sistemi’nin (BES) hem bireysel tasarrufu teşvik eden hem de ekonomiye uzun va­deli kaynak sağlayan önemli bir fi­nansal araç haline geldiğini söy­leyebileceğini belirten Türkiye Sigorta Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Eniz Ünal, ül­kemizde BES’e ilginin her geçen gün arttığını ve sektörün hızlı bir büyüme gösterdiğini söyledi.

Eniz Ünal, devlet katkısının yüz­de 30 olmasının yanı sıra kısmi çı­kış hakkının tanınması ile birlik­te yatırım araçlarının çeşitlendi­rilmesi ve teknolojik gelişmelerin bu büyümeye ivme kazandırdığı­nı vurguladı. Gelecekte de bu bü­yüme potansiyelinin devam ede­ceğini öngördüklerini kaydeden Eniz Ünal, “Finansal okuryazar­lığın artması, uzun vadeli tasarruf ihtiyacı BES’in büyümesini daha da artıracaktır. Sahip olduğumuz genç nüfus potansiyelini sektör olarak bir fırsat olarak değerlen­dirmeliyiz” dedi.

Çoğu ülkenin yaşlanan nüfusun getirmiş olduğu ekonomik ve sos­yal problemlerle uğraştığını ha­tırlatan Eniz Ünal, “Özel emek­lilik sistemlerinin gittikçe önem kazandığını görüyoruz. Bu kap­samda hem yurt dışında hem ülke­mizde özel emeklilik sistemleri­nin kapsayıcılığının artırılmasına yönelik politikalar önceliklendi­riliyor.

Türkiye’deki özel emekli­lik sistemi, devlet katkısı, kısmi çıkış hakkı gibi teşvik edici uygu­lamalar ile global tarafta pozitif ayrışırken, Tamamlayıcı Emekli­lik Sistemi (TES) ile kapsayıcılı­ğının daha da artması hedefleni­yor” dedi. TES’in hayata geçmesi ile sistemde kalıcılığın artırılma­sı, dijitalleşme ve kişiselleştiril­miş emeklilik çözümleri de büyü­me grafiğine olumlu katkı sağla­yacağına da değinen Eniz Ünal, buna ek olarak, Cumhurbaşkan­lığı Yıllık Programı kapsamında; BES’te yapılan kesintilerin sade­leştirilmesi ve azaltılması yönün­de adımlar atılmasının sektörü olumlu etkileyeceğini belirtti.

"Tarım ve gıda sektörüne yatırım yapma imkanı tanıyacağız"

Eniz Ünal, “Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarına ka­yıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalma­larını teşvik edici uygulamalar ha­yata geçirileceği yönündeki adım­lar devletimizin BES’e verdiği önemi gözler önüne sermektedir” ifadesini kullandı.

Sistemin yalnızca emeklilik dö­neminde birikim sağlamakla kal­mayıp, katılımcılarına ek kaza­nımlar da sağladığına anımsatan Eniz Ünal, “Sunduğumuz geniş fon çeşitliliği ve yenilikçi çözüm­lerimiz BES’in sağladığı avan­tajları daha da artırıyor. Özellik­le bireysel emeklilik sözleşmesini teminat göstermek hem katılımcı­lara finansal esneklik sağlıyor hem de katılımcıların mevcut birikim­lerini bozmadan farklı finansal ih­tiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıyor. Böylece BES birikimleri uzun vadeli yatırımlar için değer­lendirilmeye devam ederken, ka­tılımcılar ihtiyaç duydukları nakit akışını sağlayabiliyor” dedi.

Hâlihazırda 49 farklı emekli­lik yatırım fonu ile katılımcılara hizmet verdiklerini söyleyen Eniz Ünal, “Fon portföyümüze tarım ve gıda sektörüne yatırım yapmaya imkân tanıyacak yeni fonlar ekle­mek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Sektörün tek faizsiz karma fonu olan ‘Katılım Karma Fon’ gibi yenilikçi yatırım fırsatlarını da ka­tılımcılarımıza sunuyoruz. Katı­lımcının yaşına ve risk toleransına göre otomatik olarak yatırımları yöneten bu Yaşam Döngüsü Fon­ları ise düzenli fon değişikliği yap­mak istemeyen katılımcılar için ideal bir seçenek sunuyor” dedi.