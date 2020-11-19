GENÇ-UİK Derneği kuruldu

İş dünyası ile gençler arasında köprü görevi görmek, gençleri iş hayatına hazırlamak, şirketlerin de insan kaynağı kalitesini yükseltmek amacıyla kurulan Genç Uluslararası İlişkiler Kurulu Derneği (GENÇ-UİK), resmi açılışını aralık ayının son haftasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte derneğin ilk etkinliği AB proje yazım kursu olacak. Önümüzdeki yıl Haziran ayında ise uluslararası enerji zirvesi düzenlenecek.



Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Gökçenur Ataman’ın kurucu başkanlığını yaptığı derneğin; sektörel komiteler , bölgesel komiteler ve üniversite teşkilatı olmak üzere üç ana organı bulunuyor.



İş insanları ve öğrencilerin üye olduğu derneğin onursal başkanlığını ise Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Levent Uysal yürütüyor.



Derneğin kuruluş amacını ve hedeflerini DÜNYA’ya anlatan Gökçenur Ataman, temel hedeflerinin iş dünyası ile gençler arasında köprü vazifesi görmek ve gençleri iş dünyasına hazırlamak olduğunu söyledi.



Ataman insan hakları evrensel ilkelerine, düşünce, inanç ve girişim özgürlüklerine, laik hukuk devletine, katılımcı demokrasi anlayışına sahip iş insanlarını yetiştirmek için, mevcut iş insanlarının desteklerini de alacaklarını aktardı.



Faaliyetlerinde sektörel anlamda B2B ve B2C ilişkilerine katkıda bulunduklarının altını çizen Ataman eş zamanlı olarak genç ve kaliteli insan kaynaklarını da iş dünyasıyla buluşturduklarını belirtti.



Organizasyon yapılarının; Sektörel Komiteler , Bölgesel Komiteler ve Üniversite Teşkilatları olmak üzere üç kuldan oluştuğuna değinen Ataman, iş insanlarının da üye olduğu derneğin tüm imkanlarından öğrencilerin ve iş insanlarının eşit ölçüde yararlanabildiğini kaydetti.



Atatürk’ün öngördüğü hedef ve ilkeler doğrultusunda, Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyini yakalama ve aşmak için çalıştıklarının altını çizen Gökçenur Ataman, ekonomi, siyaset ve eğitimde kadın erkek eşitliğini gözettiklerini vurguladı.



Girişimcilerin evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun faaliyet göstermesi yönünde çaba sarf ettiklerinin altını çizen Ataman, yenilikçilik kapasitesinin ve kalitesinin sürekli artırılması yoluyla yükseltilmesini sağladıklarını aktardı.



GENÇ-UİK üyelerinin Türkiye’nin yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklarla olan ekonomik ve ticari ilişkilerini yakından izlediğini ifade eden Ataman, uluslararası işbirliği ağlarının kurulmasına ve geliştirilmesine de yardımcı olduklarını belirtti.



Gökçenur Ataman, faaliyetleri sırasında tespit ettikleri konuları, sorunları ve çözüm önerilerini TBMM, hükümete ve uluslararası platformlara aktaracaklarını söylerken, Türkiye’deki tüm üniversitelerde kulüp kurmayı hedeflediklerini anlattı.